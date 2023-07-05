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Джалиль Вахитов

Пропитанная историей Руси суздальская жемчужина Золотого кольца

4:12
Туризм

В Суздале каждое место пропитано историей и красотой, и каждый турист найдет здесь что-то особенное. Этот городок во Владимирской области является настоящей жемчужиной Золотого кольца России. Посетив его, вы окунетесь в атмосферу старины и сказки, которая навсегда останется в вашей памяти.

Пропитанная историей Руси суздальская жемчужина Золотого кольца
Фото: Вадим Савицкий

Примерный маршрут

Суздаль, с почти тысячелетней историей, остался неизменным с XVIII века и является своеобразным открытым музеем под открытым небом. Все главные достопримечательности можно посетить за один день. Конечно, проводятся обзорные экскурсии с гидами, предлагающими квесты и исторические реконструкции. Но самостоятельное путешествие по древним улицам также обещает быть увлекательным. Примерный маршрут может выглядеть следующим образом:

Спасо-Ефимиев монастырь

Спасо-Ефимиев монастырь — первая остановка на маршруте. Этот монастырь, возведенный в XIV веке в качестве оборонительного сооружения, и по сей день напоминает настоящую крепость. Внутри старинных стен с башнями на просторной площади расположен архитектурный ансамбль, включающий Спасо-Преображенский собор, Успенскую трапезную церковь и Никольский храм. Также внимания заслуживают Тюремный замок, где содержались политзаключенные до 30-х годов прошлого века, и склеп Дмитрия Пожарского. Рядом с монастырем находится смотровая площадка с видом на реку Каменку.

Посадский дом

Посадский дом находится на противоположной стороне улицы, напротив Спасо-Ефимиева монастыря. Этот каменный дом, сохранившийся в первозданном виде с XVII века, сегодня является музеем, демонстрирующим быт жителей посада, старинного квартала города. Здесь воссоздана обстановка того времени.

Александровский мужской монастырь

Двигаясь в центр города, стоит заглянуть в Александровский мужской монастырь. Это ансамбль, построенный в XIII веке по легенде самим Александром Невским и разрушенный поляками в XVII веке. В настоящее время здесь находится новое сооружение, возведенное в XVII веке и последующие века, включающее несколько церквей, в том числе Вознесенскую церковь с колокольней. С середины 2000-х годов монастырь вновь начал функционировать.

Ризоположенский женский монастырь

Следующая остановка на маршруте — Ризоположенский женский монастырь. Он был основан еще в XIII веке, но все здания того времени не сохранились. Архитектурный ансамбль монастыря представлен постройками XVI века. Лучше всего сохранились Ризоположенский собор и Преподобенная колокольня. Здесь также можно посетить музей колоколов и насладиться видом с смотровой площадки.

Торговая площадь, Гостиный двор и Воскресенская церковь

Далее маршрут приведет вас на Торговую площадь — центр города. Эта площадь, основанная еще в XII веке, по-прежнему служит своему прямому назначению. Здесь можно найти множество магазинов и сувенирных лавок. В XIX веке здесь был построен Гостиный двор по образцу Гостиного двора в Петербурге. Также стоит обратить внимание на Воскресенскую церковь, построенную на месте сгоревшего храма в XVII веке.

Суздальский кремль

Посещение Суздальского кремля стоит занять от 1 до 2 часов. Самая старая городская постройка протяженностью почти полтора километра представляет собой обширный музейный комплекс. Особенно выделяется Рождественский собор с его голубыми куполами. Он был построен еще в XII веке и неоднократно перестраивался. Несмотря на то, что оригинальное здание не сохранилось, собор все равно производит яркое впечатление. В кремле также находится музей в Архиерейских палатах и Никольская церковь.

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Суздаль, Владимирская область
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы россия туризм путешествия
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