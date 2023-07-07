Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Джалиль Вахитов

Невьянская наклонная башня: Пизанская башня на Урале

4:08
Туризм

Невьянская наклонная башня — это не только удивительное инженерное сооружение, но и символ истории и культуры Урала. Её неповторимый архитектурный облик и необычный наклон привлекают множество туристов и путешественников.

Невьянская наклонная башня: Пизанская башня на Урале
Фото: .nsk66.ru

Уникальное сооружение с богатой историей

Невьянская наклонная башня — вот что привлекает людей в город Невьянск. Само здание башни видно уже с дороги, и оно выглядит так, словно падает, или точнее сказать, собирается упасть. Рядом с ней находится шпиль Спасо-Преображенского собора — наоборот, стройный и прямой. Местные жители гордятся своей башней и сравнивают ее с падающей Пизанской башней. Причина наклона башни кроется в её истории: уже во время строительства в 1720-х годах она начала наклоняться из-за проблем с фундаментом. В настоящее время уклон в верхней части составляет около 1,85 метра.

Однако с какой целью Демидовы, знаменитые промышленники Урала, её построили, остаётся загадкой. Существует несколько версий, в том числе, что именно здесь изготавливали фальшивые монеты, а подвалы затопили, чтобы скрыть следы. Также возможно, что строительство башни было связано с памятью о заслугах Демидовых. Если это так, то можно увидеть в её наклоне метафору судьбы.

Историческая экскурсия в Невьянской башне

Посещение башни предполагает экскурсию, начинающуюся с осмотра подвала, где теперь находятся восковые фигуры, закованные в кандалы. Гид подробно рассказывает о легендах и истории Демидовых, а затем ведет посетителей наверх. Некоторые этажи вызывают определённый страх из-за крутых и почти отвесных лестниц, но внутри наклон башни практически не ощущается — в отличие от Пизанской башни.

На шестом этаже находится зала для прослушивания звуков, которая является уральским аналогом знаменитого собора Святого Павла и станции метро "Маяковская". Звук, произнесённый в одном углу зала, слышен в другом. А люди, находящиеся в центре комнаты, не слышат ничего. Может быть, такое особенное звуковое проектирование использовалось для подслушивания разговоров? На втором этаже находится кабинет Акинфия Демидова — после революции на этом этаже была оборудована... тюрьма.

Культурное наследие и прекрасные виды

Строительство Невьянской башни было довольно затратным. Например, для башни были приобретены "аглицкие" часы из Лондона, механизм которых стоил пять тысяч рублей в золоте. Часы до сих пор функционируют и играют 20 мелодий. Их ежедневно заводят вручную, и все время существования башни их ремонтировали лишь трижды.

С вершины башни открывается прекрасный вид на Невьянский пруд и окрестные домики, создавая атмосферу спокойствия и умиротворения. Рекомендуется также посетить Спасо-Преображенский собор, где находятся фаянсовые образы неподражаемой красоты.

Не забудьте обратить внимание и на памятник перед башней, изображающий Петра I и Никиту Демидова. В 1699 году царь приказал основать чугуноплавильный завод на реке Нейве, который вскоре был передан Демидову. Через 27 лет в указе Берг-коллегии с гордостью говорилось: "Таких заводов не только в Швеции, но и во всей Европе не существует!"

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Что посмотреть в Невьянске: наклонная башня, Демидовские подвалы, гончарная мастерская
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы россия туризм путешествия
Новости
НМГ: опубликованы фильмы, которые произвели впечатление на россиян
PLOS ONE: люди с небольшим избыточным весом умирают не чаще стройных и худых
Шесть штурмовиков ЦВО разгромили превосходящие силы Украины и взяли пленных в зоне СВО
Зеленский: Украину не принимают в НАТО из-за страха перед Россией
Волна наступления на Запорожском фронте отражена: ВС РФ добивают штурмовиков ВСУ
Wyborcza: украинские беженцы умоляют власти Познани не выгонять их из общежития
NDP: Польша открыла "врата в ад", пустив в страну "чертей" — украинских беженцев
Рогозин: бойцы ВС РФ успешно завершили двухдневную операцию по эвакуации Storm Shadow
Токийский университет нашёл эффективный способ борьбы с комарами
Президент США Байден "избил" трибуну на митинге в Южной Каролине: "Как тебе такое?"
Популярное
Учёные назвали самого прожорливого хищника на планете

Потребляя более трети всех позвоночных животных Земли, самый прожорливый хищник оказывает ошеломляющее воздействие на экологию.

Учёные назвали самого прожорливого хищника на Земле
Эксперт Гундаров: ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ во Львове "особыми ракетами"
Эксперт объяснил необычайную мощность удара России по объектам во Львове
Названы 20 главных сериалов июля 2023 года
Путин и Пригожин должны примириться, это нужно России
Шансов у "зерновой сделки" нет — что предпримет Украина Андрей Николаев У недобросовестных хозяев будут отбирать животных: подготовлен новый законопроект Анастасия Жукова Англо-русский союз никогда не доводил Россию до добра Сергей Лебедев
Целью удара по академии во Львове были танки Challenger и иностранные наёмники
Обильное питьё в жару опасно для сердечников — кардиолог
Какие нарушения писхики наблюдаются у перенесших коронавирус
Какие нарушения писхики наблюдаются у перенесших коронавирус
Последние материалы
Токийский университет нашёл эффективный способ борьбы с комарами
Президент США Байден "избил" трибуну на митинге в Южной Каролине: "Как тебе такое?"
"72.ru": тюменцы отдохнули в Узбекистане вместо Дубая и рассказали, сколько потратили
Невьянская наклонная башня: Пизанская башня на Урале
Эксперт по питанию Погожева назвала гражданам РФ самый опасный продукт для сердца
В Роспотребнадзоре оценили риски заразиться "пожирающей" мозг амёбой в российских водоёмах
Что посмотреть в Рязани — одном из древнейших городов России
Лето в посёлке Коктебель: "голубые горы", длинный пляж и яркая культурная программа
Павловск — уникальный дворцовый пригород Санкт-Петербурга
Sohu: ВКС России 13 часов унижали американцев на западном побережье США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников