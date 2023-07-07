Невьянская наклонная башня: Пизанская башня на Урале

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Невьянская наклонная башня — это не только удивительное инженерное сооружение, но и символ истории и культуры Урала. Её неповторимый архитектурный облик и необычный наклон привлекают множество туристов и путешественников.

Фото: .nsk66.ru

Уникальное сооружение с богатой историей

Невьянская наклонная башня — вот что привлекает людей в город Невьянск. Само здание башни видно уже с дороги, и оно выглядит так, словно падает, или точнее сказать, собирается упасть. Рядом с ней находится шпиль Спасо-Преображенского собора — наоборот, стройный и прямой. Местные жители гордятся своей башней и сравнивают ее с падающей Пизанской башней. Причина наклона башни кроется в её истории: уже во время строительства в 1720-х годах она начала наклоняться из-за проблем с фундаментом. В настоящее время уклон в верхней части составляет около 1,85 метра.

Однако с какой целью Демидовы, знаменитые промышленники Урала, её построили, остаётся загадкой. Существует несколько версий, в том числе, что именно здесь изготавливали фальшивые монеты, а подвалы затопили, чтобы скрыть следы. Также возможно, что строительство башни было связано с памятью о заслугах Демидовых. Если это так, то можно увидеть в её наклоне метафору судьбы.

Историческая экскурсия в Невьянской башне

Посещение башни предполагает экскурсию, начинающуюся с осмотра подвала, где теперь находятся восковые фигуры, закованные в кандалы. Гид подробно рассказывает о легендах и истории Демидовых, а затем ведет посетителей наверх. Некоторые этажи вызывают определённый страх из-за крутых и почти отвесных лестниц, но внутри наклон башни практически не ощущается — в отличие от Пизанской башни.

На шестом этаже находится зала для прослушивания звуков, которая является уральским аналогом знаменитого собора Святого Павла и станции метро "Маяковская". Звук, произнесённый в одном углу зала, слышен в другом. А люди, находящиеся в центре комнаты, не слышат ничего. Может быть, такое особенное звуковое проектирование использовалось для подслушивания разговоров? На втором этаже находится кабинет Акинфия Демидова — после революции на этом этаже была оборудована... тюрьма.

Культурное наследие и прекрасные виды

Строительство Невьянской башни было довольно затратным. Например, для башни были приобретены "аглицкие" часы из Лондона, механизм которых стоил пять тысяч рублей в золоте. Часы до сих пор функционируют и играют 20 мелодий. Их ежедневно заводят вручную, и все время существования башни их ремонтировали лишь трижды.

С вершины башни открывается прекрасный вид на Невьянский пруд и окрестные домики, создавая атмосферу спокойствия и умиротворения. Рекомендуется также посетить Спасо-Преображенский собор, где находятся фаянсовые образы неподражаемой красоты.

Не забудьте обратить внимание и на памятник перед башней, изображающий Петра I и Никиту Демидова. В 1699 году царь приказал основать чугуноплавильный завод на реке Нейве, который вскоре был передан Демидову. Через 27 лет в указе Берг-коллегии с гордостью говорилось: "Таких заводов не только в Швеции, но и во всей Европе не существует!"

Что посмотреть в Невьянске: наклонная башня, Демидовские подвалы, гончарная мастерская