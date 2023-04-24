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Петр Ермилин

Значение растяжки для человека в повседневной жизни

3:12
Спорт

Независимо от того, какой тип тренировок вы выбираете, будь то кардиоваскулярные, силовые или упражнения на мобильность, вы работаете на своё здоровье. Многое в повседневной жизни зависит от физической подготовки. Скованность, отсутствие гибкости и плохая мобильность могут помешать всему, начиная с подъёма сумки с продуктами и заканчивая чисткой снега на дороге.

Значение растяжки для человека в повседневной жизни

Как увеличить диапазон движения для повседневной жизни

При ограниченном диапазоне движения вы можете испытывать боли при наклоне для завязывания шнурков или при поднятии рубашки над головой.

Поддержание здорового диапазона движения в суставах может улучшить качество вашей жизни.

Мобильность для лучшей подвижности

Мобильность относится к способности сустава двигаться в пределах своего диапазона движения. Если мобильность хорошая, движение в пределах диапазона происходит легко и без боли. С другой стороны, плохая мобильность может вызвать чувство скованности или боли при попытке двигаться в пределах диапазона сустава.

Улучшить ваш диапазон движения для достижения хорошей мобильности можно во время тренировок. Другими словами, регулярные упражнения на мобильность могут увеличить ваш диапазон движения и упростить выполнение этих движений.

Синовиальная жидкость или жидкость вокруг ваших суставов может увеличиться при прямой работе на мобильность, обеспечивая дополнительную смазку и упрощение движения ваших суставов, снижая трение и риск боли или скованности.

Например, если вы сидели весь день, то ваши бёдра, щиколотки и плечи, вероятно, будут жёсткими и скованными. Тренировка может увеличить ваш диапазон движения, что улучшит вашу производительность и снизит риск травм.

Упражнения на мобильность тела

Существует несколько десятков упражнений на мобильность. Их стоит выполнять как часть разминки перед тренировкой. Вы можете использовать собственный вес или лёгкие гантели для некоторых упражнений.

  • Плечи: Ангелы у стены, обруч с гирей.
  • Тазобедренный сустав: Открывание ворот, боковые выпады, выпады бегуна.
  • Позвоночник: Круговые движения шеи, ветряная мельница с гирей, обруч с гирей.
  • Запястья: Подъёмы.
  • Всё тело: Турецкий подъём, выпад со скручиванием.
  • Лодыжки: Наклон ноги внутрь, наружу и вниз.

Безопасность и предосторожности

При растяжке не должно возникать чувство дискомфорта, переходящее в боль. Кроме того, обязательно правильно разогрейте своё тело легкой кардиоваскулярной работой на 5-10 минут перед выполнением упражнений на мобильность. Это помогает циркуляции питательных веществ и кислорода в крови, питает мышцы и увеличивает синовиальную жидкость в суставах для лучшего движения.

Если у вас возникают боли, щелкают суставы или есть другие неудобства во время тренировок, важно обратиться к физиотерапевту или другому медицинскому специалисту.

Польза растяжки
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы спорт здоровье
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