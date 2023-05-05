Подвижные суставы: комплекс упражнений на улучшение гибкости

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Плохая гибкость суставов может отрицательно сказаться на вашем здоровье, приводя к быстрой утомляемости. Однако упражнения на повышение гибкости помогут избежать этих проблем.

Важно также обращать внимание на свое физическое состояние и не упустить из виду симптомы синдрома гипермобильности суставов (СГС) — это заболевание соединительной ткани, при котором у человека слишком ослаблены связки. Суставы у таких людей нестабильны, что часто приводит к вывихам. Если амплитуда движения суставов становится неестественно большой, то большая вероятность, что у вас есть это заболевание. Такие симптомы СГС, как боль в суставах, отёк, вывих, скрип, обычно проявляются во время или после упражнений. Если вы заметили их у себя, то обязательно обратитесь к врачу для диагностики и плана лечения.

Преимущества гибкости суставов

Плохая гибкость может отрицательно сказаться на вашем здоровье, приводя к быстрой утомляемости. Повышение гибкости помогает избежать этих проблем.

Один из способов уменьшить травмирование и улучшить состояние мышц — выполнять упражнения для повышения гибкости, например, делать растяжку. Растяжка помогает разогреть мышцы, особенно если у вас сократились или напряжены мышцы, которые не могут полностью расслабиться.

Когда вы используете валик для растяжки по длине мышцы, вы способствуете её возвращению к исходной форме. Расслабленные мышцы помогут улучшить гибкость в долгосрочной перспективе.

Исследования показывают, что улучшение гибкости может привести к уменьшению уровня стресса и повышению энергии.

Более того, хорошая гибкость может уменьшить риск получения травм. Более гибкое тело позволит лучше выполнять различные движения, что немаловажно для выполнения повседневных задач, а также повысит вашу эффективность на работе.

Регулярные упражнения, направленные на улучшение гибкости, такие как йога или пилатес, могут помочь

снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний,

уменьшить уровень сахара в крови,

улучшить общее здоровье.

Упражнения на гибкость

Упражнения на гибкость можно включить в тренировочную программу. Хорошей идеей является растяжка после тренировки, когда мышцы пока ещё разогреты.

Другой хороший способ увеличения гибкости — это занятие йогой или пилатесом. Эти упражнения на гибкость помогают растягивать мышцы и повышать гибкость тела в целом.

Использование валика — это ещё один отличный способ улучшения гибкости и уменьшения стресса на мышцах. Ролик поможет расслабить напряжённые мышцы и уменьшить мышечную боль.

Типы тренировок

Вы можете улучшить гибкость с помощью четырёх различных видов упражнений: статической растяжки, динамической растяжки, активной изолированной растяжки и миофасциального расслабления.

Попытка выйти за пределы своих возможностей может привести к регрессу. Поэтому двигайтесь медленно и уверенно и остановитесь, если почувствуете какую-либо боль.

Статическая растяжка

Статическая растяжка предполагает растягивание мышц на максимальную длину в статике в течение 15-60 секунд. Время фиксации зависит от опыта и гибкости. Если вы чувствуете боль, значит, растянулись чересчур. Возьмите паузу.

Динамическая растяжка

Динамическая растяжка предполагает выполнение активных движений, которые растягивают мышцы и суставы. Этот тип растяжки напоминает разминку. Она улучшает силу, способность к прыжкам. Например, бегуны могут делать круговые движения ногами, выпады. Пловцы могут вращать плечами и крутить руками.

Гипермобильность суставов, чем она опасна?