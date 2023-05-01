Правильное питание играет важную роль в тренировках с поднятием весов. Точный выбор продуктов и планирование времени приёма пищи обеспечат необходимый результат во время тренировок.
Макронутриенты — углеводы, белки и жиры — необходимы для получения энергии, увеличения мышечной массы и поддержания здоровья клеток. Спортсменам, занимающимся силовыми упражнениями, рекомендуется потреблять:
Нет конкретных рекомендаций относительно потребления жиров, но желательно включать в рацион здоровые растительные жиры.
Время приёма пищи может повлиять на вашу производительность как во время тренировки, так и во время соревнований. Некоторые исследования также указывают на то, что правильное время может улучшить восстановление тканей и мышц и даже улучшить настроение.
Основным нутриентом, который вам нужен для тренировок с поднятием веса, является белок. Белки являются строительным материалом для мышц, и важно потреблять достаточное их количество, чтобы обеспечить оптимальный рост и восстановление мышц.
Ввам необходимо съедать небольшие порции еды в течение дня: перед тренировкой, после тренировки и в промежутках между ними.
Перед тренировкой желателен лёгкий перекус, включая белок и углеводы. Варианты:
Такой перекус обеспечит ваш организм энергией для выполнения тренировки.
После тренировки:
В течение дня вам также нужно съедать небольшие порции еды через каждые 3-4 часа, чтобы поддерживать обмен веществ и помочь организму восстанавливаться после тренировки. Для этого подойдут белковые продукты, такие как:
Если вы плохо питаетесь или недоедаете, то это может привести к ухудшению вашей физической формы и снижению результатов тренировок. Если вы не знаете, как составить свой индивидуальный рацион, обратитесь к профессиональному диетологу, который поможет вам составить оптимальный план питания для достижения спортивных целей.
Глава Днепропетровской области Сергей Лысак рассказал подробности о мощнейшем ночном ударе по транспортному узлу ВСУ в Павлограде.