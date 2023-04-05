Протеино содержащие продукты для вашего организма

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Если вы уже насытили свою диету курицей, говядиной и лососем, то вы на правильном пути, когда речь идет о получении лучшего белка, необходимого для набора мышечной массы. И если вы добавите в этот список немного бобов для получения растительного белка, то это будет дополнительным бонусом.

Но так же, как вы не должны выполнять одни и те же упражнения для пресса на каждой тренировке, вы не должны полагаться на одни и те же белковые продукты, чтобы поддерживать рост мышц в полную силу. Это связано с тем, что экспериментирование с неожиданными альтернативными источниками белка не только может придать вашей диете новое питательное значение, но и добавить разнообразия в ваше меню, которое могло стать скучным.

Интересно, что люди, которые более склонны к приключениям в еде, имеют тенденцию поддерживать более высокие показатели физической активности и также более заботятся о качестве питания.

Так что готовьтесь поднять свою физическую форму и кулинарные навыки на новый уровень с этими захватывающими новыми продуктами, богатыми белком (в произвольном порядке), которые вы захотите включить в свой список покупок и обязательно продемонстрировать на Инстаграме.

Лучший источник белка №1: угольная рыба (саблевая рыба)

Сила белка: 15 на 85 граммов приготовленной рыбы

Конечно, лосось и консервированный тунец отлично подходят для доставки необходимого количества белка для наращивания мышц, но стоит рассмотреть возможность чаще ловить этого недооцененного пловца. Плавая вдоль океанского дна в ледяных водах Северной Тихоокеанской зоны, саблевая рыба (также часто называемая черной треской) обладает восхитительным маслянистым мясом, которое обеспечивает массу качественного белка и длинноцепочечных жирных кислот Омега-3.

В этом отношении, в сравнении с лососем, саблевая рыба лидирует в количестве Омега-3.

У людей с более высоким уровнем Омега-3 жиров в крови больше шансов дожить до старости в здоровом состоянии.

Не только это делает саблевую рыбу ценным продуктом: она также богата витальными микронутриентами, включая фосфор, селен и ниацин.

Как употреблять. Как и другие рыбы с белым мясом, такие как камбала и тиляпия, филе саблевой рыбы можно приготовить на пару, запечь, сварить, обжарить на сковороде или бросить на гриль. Вы везунчик, так как высокое содержание жира делает саблевую рыбу проще в приготовлении, поскольку жир действует как буфер от пересушивания. Это также отлично сочетается со всевозможными сальсами, глазурями, маринадами и пряностями.

Лучший источник белка №2: темпе (сыр)

Сила белка: 20 в 85 граммов порции

Хотите есть больше растительной пищи? Кто же не хочет. Хорошим началом может быть темпе. Нет, не тофу, мы имеем в виду темпе. Он производится, когда цельные соевые бобы замачиваются, варятся, оставляются на брожении с грибами, а затем прессуются в плотный кекс, который отличается землистым вкусом с ноткой орехового.

По сравнению с тофу, темпе содержит примерно на 60% больше белка в порции.

Это большой шаг вперед и почти столько же белка, сколько вы получили бы из куска куриной грудки. Так что вера в то, что растительная пища бедна белком, определенно не относится к темпе.

Его также следует похвалить за большее количество диетического волокна — 10 граммов в порции в чашке.

Следует отметить, что очень мало мужчин удовлетворяют свои ежедневные потребности в волокне. Это большая проблема, когда вы учитываете важную роль диетического волокна в здоровье сердца, функционировании пищеварительной системы, стабилизации уровня глюкозы в крови и улучшении микробиома кишечника.

На рынке очень мало продуктов, которые смогут лучше удовлетворить вашу потребность в белке и волокне, чем темпе.

Недавние исследования показывают, что процесс брожения, необходимый для производства продуктов, таких как темпе, позволяет их питательным веществам быть более доступными для усвоения, что является мерой того, насколько легко ваш организм может усваивать конкретные питательные вещества в пище, такие как железо, кальций и магний, содержащиеся в темпе.

Темпе также привлекает потребителей, которые не любят высокотехнологичные растительные продукты, такие как безмя

Лучший источник белка №3: паста из нута

Количество белка: 13 грамм на 57 грамм одной порции

Думайте о нуте, он с гораздо большим количеством белка и меньшим количеством крахмальных углеводов. Пример обработанной пищи, которая может быть полезна для вас. Эта современная паста изготавливается путем высушивания нута, измельчения его в муку, а затем формирования в нудли различных форм.

В зависимости от марки, нудли из нута могут содержать почти в два раза больше белка, чем обычная паста, и даже больше, чем большинство других безглютеновых видов рисовых паст на рынке. Это помогает нудли строить мышечную массу, и гораздо меньше вероятности, что он вызовет гормональный дисбаланс.

Последние исследования показывают, что пока вы получаете достаточно общего белка в своей диете, вполне приемлемо, если большинство из него поступает из растительных источников, когда дело доходит до создания новых мышц.

Повышенный прием белка в целом и растительного белка в частности снижает риск смертности от всех причин.

Еще один бонус: до трех раз больше пищевых волокон, чем в пасте на основе пшеницы. Это, в свою очередь, может избавить от переедания и улучшить уровень сахара в крови, чтобы вы чувствовали себя менее вялыми после большой трапезы. Кроме того, вы получаете дополнительные количества важных микронутриентов, таких как магний, железо и калий, которые обильно содержатся в нуте.

Лучший источник белка №4: говяжье сердце

Количество белка: 20 на 110 граммов в порции

Мы признаемся, что это довольно необычный продукт в нашем списке. Но выслушайте нас. В то время как многие люди стесняются даже думать о том, чтобы нарезать мясо органов, умные ребята видят в этом возможность улучшить свой рацион недорогим способом (то, что не привлекает массы, обычно имеет более низкую цену). Сердце говядины может наполнить ваше тело питательными веществами, включая много белка, витамина B12, железа и суперзаряженного антиоксиданта селена.

Сердце говядины может быть более питательным, чем большинство других кусков говядины у мясника.

В эпоху резкого роста цен на продукты питания хорошо иметь возможность выбирать продукты, которые обеспечивают больше питания за меньшие деньги. Помните, что сердце коровы — это постоянно функционирующий орган. Именно поэтому оно всегда находится в рабочем состоянии, что означает, что оно практически чистый мышечный белок и очень мало жира.

Четыре грамма сердца говядины содержат 20 граммов белка, 119 калорий и едва ли грамм насыщенного жира.

И запомните: сердце коровы не такое сильное на вкус, как другие органные куски, например, печень, и его легко готовить на кухне, так как оно имеет вкус и текстуру, похожие на более распространенные куски стейка. (Язык говядины? Намного хуже.)

Удалите все белые соединительные ткани перед приготовлением. Наилучшим вариантом будет нарезать сердце тонкими ломтиками и быстро жарить на сильном огне до средней прожарки, когда края подрумяниваются, а середина остается сочной.