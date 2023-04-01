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Петр Дерябин

Спортзал: чистота - залог здоровья

4:33
Спорт

Вы не хотите, чтобы ваша тренировочная рутина в спортзале стала причиной вашей болезни и временного прекращения занятий. Вы знаете, что должны протирать оборудование и не делиться полотенцами. Но знаете ли вы, почему? И знаете ли вы, как долго нужно ждать, прежде чем использовать оборудование после протирки его дезинфицирующей салфеткой?

Спортзал: чистота - залог здоровья

Эксперты по уборке и дерматологи рассказали, где вы можете столкнуться с бактериями и микробами в спортзале, которые могут вызвать заболевания или реакцию кожи, и как избежать их. Если вы заметили странную сыпь или реакцию на коже, обязательно запишитесь на прием к дерматологу.

Если вы беспокоитесь о том, что переполненный спортзал, полный дышащих ртом людей, содержит бактерии по всему оборудованию, которое вы планируете использовать, то вы можете быть уверены в своей безопасности, посетив спортзал среди первых посетителей утром при условии, что ваш спортивный центр проводит хорошую уборку ночью.

Если вы идете в спортзал, который был закрыт всю ночь, есть большой шанс, что большинство вирусов умерли.

Протирайте оборудование, которое используете, даже если ваш спортивный центр выглядит чистым.

Не забывайте про свои чувства

Вестибюль, прилавки и полы, питьевые фонтанчики, туалеты и душевые в спортзале обычно получают намного больше внимания при уборке, а также полы по всему залу. Если вы заходите в спортзал, где чисто и приятный запах, то, вероятно, вы в безопасности. Но маленькие вещи, на которые стоит обратить внимание — это скопление пыли на оборудовании. Особенно на кардиооборудовании. Если на нем много пыли — это явный признак того, что спортивный центр, вероятно, не убирается должным образом.

Может быть, это удивительно, но если спортзал не обслуживает тренажеры, то его чистота не регулируется. Поэтому имейте это в виду и проявляйте должную осмотрительность при выборе подходящего спортивного центра.

Не делитесь полотенцем

Этот совет кажется очевидным — ну кто захочет использовать твое потное полотенце? Кроме общего риска, вы можете передать друг другу бактерию метициллинорезистентный стафилококк ауреус (MSRA) через общее полотенце.

Эта бактерия опасна, потому что она устойчива к антибиотикам. Вероятнее всего, вы заразитесь ей напрямую от человека, а не через поверхность.

Не трогайте лицо

Если вы читаете это и думаете, что избежать контакта с некоторыми бактериями и гермами невозможно, то, вероятно, вы правы. От каждой шайбы на весовом блоке до ручек, гантелей, штанг и скамей существует множество возможностей касаться бактерий. Поскольку вы, вероятно, не хотите протирать каждую шайбу и ручку гантели в спортзале (поверхности, которые обычно не чистятся часто), по крайней мере, убедитесь, что вы не касаетесь лица между упражнениями.

Мы не хотим, чтобы люди были параноиками, главное — осознавать вещи, которые могут представлять для них риск заражения. Вирусы, такие как простуда и грипп, обычно не живут долго на оборудовании (около 15 минут), если только они не находятся на мокрой поверхности.

Закройте порезы и раны

На вашей коже обычно есть микробы, но если вы разрезаете кожу — это критический недостаток, потому что теперь есть точка входа для тех микробов, которые обычно находятся снаружи.

Если у вас есть порез или какая-либо рана на коже, закройте ее бинтом и, возможно, подойдут перчатки для тренировок. 

Также не нужно говорить, что если вы заметили царапину или порез во время тренировки, не стоит прикасаться к ним и продолжать тренироваться. Очистите и закройте порез, если это возможно.

Очистите свой телефон

Когда вы в последний раз тщательно протирали устройство, которое редко покидает ваши руки?

Если вы касаетесь грязного оборудования в спортзале, а затем касаетесь своего телефона и экрана, то переносите все с поверхностей зала на свой телефон. Телефоны должны регулярно чиститься. Они почти как ваши руки. Так что, если вы не чистите свой телефон достаточно часто, вы можете определенно получить что-то, что может сделать вас больным.

Можно ли тренироваться во время болезни
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы спорт здоровье
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