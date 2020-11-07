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Автор Евгений Стриж

Как велогонщики готовятся к "Тур де Франс"

Велогонка Тур де Франс — испытание не только навыков, но и физических возможностей велосипедистов: 3 519 километров, 21 этап, всего пара дней на отдых, постоянно чередующиеся подъёмы и спуски, которые даже в "сухих" условиях невероятно опасны.

Как велогонщики готовятся к "Тур де Франс"

Чтобы подойти к гонке в лучшей форме, нужна долгая подготовка — только для "разминки" и поиска темпа перед гонкой нужно около 2 недель. Как именно готовятся к заезду лучшие мировые велогонщики — и какие у кого есть "фишки"?

Тренировки

По словам многих гонщиков, очень важна "раскатка": например, представитель Франции Уоррен Баргиль тренируется около 5 часов сразу после завтрака, причем ежедневно. Он комбинирует одиночные и групповые выезды, чтобы сделать тренировки интереснее. А Альберто Контадор использует активную езду стоя: по его словам, он может атаковать в таком положении около 20 минут. "Иногда у меня больше болят руки, чем ноги", — шутит гонщик.

Австралиец Ричи Порт использует нетипичный для гонщиков вариант тренировки: плавание. По словам гонщика, тренировки в бассейне эффективны с точки зрения выхода на оптимальную форму. "Плавание неоднократно помогало мне при травмах: даже доктора советовали плавать, чтобы ускорить восстановление", — отмечает Порт.

Порт настолько уверен в эффективности тренировок в бассейне, что даже создал специальную программу для велосипедистов. В сотрудничестве с Марком Фостером, известным британским пловцом, он дает следующие советы:

  • для разминки достаточно проплыть 100 метров вольным стилем и

100 метров кролем (с использованием доски);

  • для улучшения показателей стоит использовать следующую схему: 100 метров вольным стилем, 200 — брассом, 300 — кролем, 400 — кролем с попытками максимально ускориться. Затем — в обратном порядке без ускорения: 300 — 200 — 100.

Диета

Также гонщики уделяют много внимания диете. По словам специалистов, завтрак стоит насыщать протеинами, поскольку это помогает избежать быстрой усталости и успешно тренироваться до обеда, который чаще всего подается около 15 часов (чтобы после завтрака гонщик успел потренироваться).

Для любителей активного отдыха и тренировок на велосипедах будет интересен рецепт популярного у гонщиков смузи:

  • половинка банана;
  • ягоды по вкусу (примерно горсть);
  • 2 столовые ложки овсяных хлопьев;
  • 4 чашки "греческого йогурта" (известен также как "йогуртовый сыр");
  • 1 столовая ложка масла миндаля;
  • 1 чашка воды.

Такой смузи хорош тем, что прекрасно усваивается и до, и после тренировки, позволяя "подзарядиться" энергией.

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Темы велоспорт велогонки тур де франс
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