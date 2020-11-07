Как велогонщики готовятся к "Тур де Франс"

Велогонка Тур де Франс — испытание не только навыков, но и физических возможностей велосипедистов: 3 519 километров, 21 этап, всего пара дней на отдых, постоянно чередующиеся подъёмы и спуски, которые даже в "сухих" условиях невероятно опасны.
Чтобы подойти к гонке в лучшей форме, нужна долгая подготовка — только для "разминки" и поиска темпа перед гонкой нужно около 2 недель. Как именно готовятся к заезду лучшие мировые велогонщики — и какие у кого есть "фишки"?
По словам многих гонщиков, очень важна "раскатка": например, представитель Франции Уоррен Баргиль тренируется около 5 часов сразу после завтрака, причем ежедневно. Он комбинирует одиночные и групповые выезды, чтобы сделать тренировки интереснее. А Альберто Контадор использует активную езду стоя: по его словам, он может атаковать в таком положении около 20 минут. "Иногда у меня больше болят руки, чем ноги", — шутит гонщик.
Австралиец Ричи Порт использует нетипичный для гонщиков вариант тренировки: плавание. По словам гонщика, тренировки в бассейне эффективны с точки зрения выхода на оптимальную форму. "Плавание неоднократно помогало мне при травмах: даже доктора советовали плавать, чтобы ускорить восстановление", — отмечает Порт.
Порт настолько уверен в эффективности тренировок в бассейне, что даже создал специальную программу для велосипедистов. В сотрудничестве с Марком Фостером, известным британским пловцом, он дает следующие советы:
100 метров кролем (с использованием доски);
Также гонщики уделяют много внимания диете. По словам специалистов, завтрак стоит насыщать протеинами, поскольку это помогает избежать быстрой усталости и успешно тренироваться до обеда, который чаще всего подается около 15 часов (чтобы после завтрака гонщик успел потренироваться).
Для любителей активного отдыха и тренировок на велосипедах будет интересен рецепт популярного у гонщиков смузи:
Такой смузи хорош тем, что прекрасно усваивается и до, и после тренировки, позволяя "подзарядиться" энергией.
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