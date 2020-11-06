Как Чиро Иммобиле обошёл Месси и Роналду

Чиро Иммобиле, нападающий "Лацио" и сборной Италии, собирается присоединиться к "эксклюзивному клубу": он стал самым результативным игроком Европы, забив 35 мячей. На втором месте — Роберт Левандовски с 34 мячами, на третьем — Роналду с 30.

За десятилетие, в котором доминируют Лионель Месси и Криштиану Роналду (выигравшие на пару 9 из 11 "Золотых бутс"), никому в Европе не удалось повторить достижение Иммобиле.

Однако многие футбольные эксперты не согласны с тем, что Иммобиле стал претендентом на трофей: например, по показателю "голы не с пенальти" у него 20 мячей, тогда как у Левандовски — 29.

"Никогда раньше пенальти не играли столь важной роли для определения номинантов "Золотой бутсы", — подчеркивают специалисты.

Первый со времен Тотти

Иммобиле, который в июле 2016 года обошелся "Лацио" всего в 9,45 млн. евро, не в первый раз ставит рекорды, но может стать всего лишь третьим итальянским игроком, который получит "Злотую бутсу". В последний раз такой чести удостаивался легендарный Франческо Тотти (26 мячей) в 2007 году.

"Мне только жаль, что я не могу отпраздновать это достижение с фанатами", — сообщил Иммобиле.

Успех Иммобиле, к сожалению, никак не сказался на игре национальной сборной: в 39 играх он щабил 10 голов и принял на себя основной удар критиков после того, как Италия не смогла пройти отбор на ЧМ-2018.

Карьера: взлеты и падения

Иммобиле начал свою карьеру в "Ювентусе", однако надолго в клубе не задержался и уже в 2011–2012 годах стал играть за "Пескару", в которой забил 28 голов и помог команде значительно улучшить свое положение, выведя ее из серии B.

Затем последовал небольшой спад и крайне скучный сезон с "Дженоа", но вот с "Турином" дела пошли на лад: 22 года в 33 матча. Этот сезон принес Иммобиле первую награду за лучший результат серии А.

Затем последовал переход в Бундеслигу на 18 миллионов евро (22 миллиона долларов), но он забил Иммобиле (выступающий за "Боруссию") всего 3 мяча за 24 игры. После этого примерно полгода он провел в "Севилье" — и летом 2016 наконец перешел в "Лацио" одновременно с тренером Симоне Индзаги.

Именно "система Индзаги" наконец позволила игроку стать стабильнее: он забил 102 гола в 141 матче. В последних четырех играх, ключевых для борьбы за "Золотую бутсу", нападающий забил 6 мячей и уверен, что "Лацио" в следующем году прекрасно покажет себя как в итальянском чемпионате, так и в Лиге Чемпионов. А Индзаги отмечает: если бы игр было больше, Иммобиле показал бы еще более впечатляющий результат.