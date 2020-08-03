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Автор Владан Джурич

Итоги чемпионата РПЛ: самое главное

Спорт

22 июля прошел 30-й тур Российской Премьер-лиги (РПЛ) и чемпионат России 2019/20 успешно завершен.

Новый сезон РПЛ 2020/21 стартует с 7 августа с матча Суперкубка России "Зенит" — "Локомотив".

Главное о результатах чемпионата

5 июля "Зенит" стал досрочно чемпионом России. Сине-бело-голубые выигрывают чемпионат в седьмой раз.

Как сообщает пресс-служба "Зенита", главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сказал, что главный фактор успеха чемпионства команды связан с хорошей подготовкой после возобновления сезона и удачных выступлений в последних турах.

Основная статистика по результатам РПЛ:

  • общее количество сыгранных матчей — 240;
  • забито всего голов за сезон — 583 (в прошлом году — 542);
  • лучший бомбардир — нападающий "Зенита" Сердар Азмун (17 голов);
  • лучший ассистент — нападающий "Зенита" Артем Дзюба (13 голевых передач).

ТОП-3 лучших бомбардиров РПЛ:

  • нападающий "Зенита" Сердер Азмун — 17 голов;
  • форвард "Зенита" Артем Дзюба — 17 голов;
  • нападающий тульского "Арсенала" Евгений Луценко — 15 голов.

Трое футболистов забили по 12 мячей:

  • центральный нападающий "Спартака" Александр Соболев;
  • полузащитник ЦСКА Никола Влашич;
  • полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук.

ТОП-3 лучших ассистентов РПЛ:

  • нападающий "Зенита" Артем Дзюба — 13 голевых передач;
  • полузащитник "Спартака" Зелихман Бакаев — 9 голевых передач;
  • полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский — 8 голевых передач.

ТОП-3 лучших вратаря:

  • Игорь Акинфеев (ЦСКА) — 29 пропущенных мячей за 30 матчей;
  • Юрий Дюпин ("Рубин") — 28 пропущенных голов за 30 матчей;
  • Сергей Рыжиков ("Крылья Советов") — 25 пропущенных голов за 19 матчей.

ТОП-3 игрока по количеству карточек:

  • полузащитник "Тамбова" Валерий Чуперка — 8 желтых карточек и 3 красные;
  • полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев — 11 желтых карточек и 1 красная;
  • нападающий "Спартака" (выступает за "Тамбов" на правах аренды) Георгий Мелкадзе — 10 желтых карточек и 1 красная.

Абсолютный лидер по количеству желтых карточек — полузащитник "Рубина" Филип Уремович (12 карточек).

Лидер по количеству красных карточек в сезоне — полузащитник "Тамбова" Валерий Чуперка (3 удаления).

Итоги сезона по версии Eurosport

Eurosport выделил лучших игроков по итогам сезона 2019/20.

Игрок (клуб)

Голы

Голевые передачи

Количество матчей

Защитники

Марио Фернандес "ЦСКА)

3

3

29

Максим Карпов "Крылья Советов")

1

-

29

Георгий Джикия ("Спартак")

1

-

27

Полузащитники (в том числе атакующие)

Магомед Оздоев ("Зенит")

3

4

26

Иван Обляков (ЦСКА)

4

5

28

Зелихман Бакаев ("Спартак")

6

9

27

Алексей Миранчук ("Локомотив")

12

3

27

Георгий Мелкадзе ("Тамбов")

7

2

20

Нападающие

Федор Чалов (ЦСКА)

8

4

30

Артем Дзюба ("Зенит")

17

12

28

Eurosport также выделил голкипера "Уфы" Александра Беленова. За 26 матчей он пропустил всего 17 мячей и сыграл 13 сухих матчей.

По мнению Eurosport, лучший игрок сезона — хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Главные факты о сезоне 2019/20

Рекорды текущего сезона:

  • самый быстрый гол — на 11-ой секунде;
  • крупнейшая победа — "Сочи" — "Ростов" (10:1);
  • крупнейшая беспроигрышная серия — 19 матчей ("Зенит").

Лидеры по количеству ежемесячных наград:

  • главный тренер "Зенита" Сергей Семак — трижды лучший тренер месяца: октябрь 2019, июнь и июль 2020 года;
  • главный тренер "Ростова" Валерий Карпин — дважды лучший тренер месяца: июль и август 2019 года;
  • полузащитник ЦСКА Никола Влашич — лучший гол месяца (октябрь 2019) и лучший игрок месяца (июль) 2020 года.

Футболисты и тренеры российских клубов проголосовали за лучшего игрока РПЛ. В ТОП-3 попали:

  1. Артем Дзюба — 227 очков.
  2. Алексей Миранчук — 181.
  3. Евгений Луценко — 83 очка.

Никола Влашич занял четвертое место (72 очка).

Бывший футболист "Локомотива" Игорь Чугайнов выбрал лучшего игрока в РПЛ:

"Дзюба и Азмун провели яркий сезон, кучу голов наколотили. Но если выбирать кого-то одного, я — за Артема".

Нападающий "Краснодара" Ари и защитник "Ростова" Деннис Хаджикадунич назвали себя лучшими игроками сезона 2019/20, сообщает "Спорт-Экспресс".

Календарь РПЛ сезона 2020/21

Тур

Дата

1

9 августа

2

16 августа

3

19 августа

4

23 августа

5

26 августа

6

30 августа

7

13 сентября

8

20 сентября

9

27 сентября

10

4 октября

11

19 октября

12

25 октября

13

1 ноября

14

8 ноября

15

22 ноября

16

29 ноября

17

6 декабря

18

13 декабря

19

16 декабря

20

28 февраля

21

7 марта

22

14 марта

23

21 марта

24

4 апреля

25

11 апреля

26

18 апреля

27

25 апреля

28

2 мая

29

9 мая

30

16 мая

Расписание Кубка России:

  • 20 и 21 февраля — старт плей-офф (1/8);
  • 2 и 3 марта — ¼
  • 20 и 21 апреля — полуфинал;
  • 12 мая — финал.

Из-за пандемии чемпионат России был прерван почти на 3 месяца, но РПЛ удалось возобновить турнир и довести его до конца.

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Темы рпл футбол чемпионат россии по футболу
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