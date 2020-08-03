22 июля прошел 30-й тур Российской Премьер-лиги (РПЛ) и чемпионат России 2019/20 успешно завершен.
Новый сезон РПЛ 2020/21 стартует с 7 августа с матча Суперкубка России "Зенит" — "Локомотив".
5 июля "Зенит" стал досрочно чемпионом России. Сине-бело-голубые выигрывают чемпионат в седьмой раз.
Как сообщает пресс-служба "Зенита", главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сказал, что главный фактор успеха чемпионства команды связан с хорошей подготовкой после возобновления сезона и удачных выступлений в последних турах.
Абсолютный лидер по количеству желтых карточек — полузащитник "Рубина" Филип Уремович (12 карточек).
Лидер по количеству красных карточек в сезоне — полузащитник "Тамбова" Валерий Чуперка (3 удаления).
Eurosport выделил лучших игроков по итогам сезона 2019/20.
|
Игрок (клуб)
|
Голы
|
Голевые передачи
|
Количество матчей
|
Защитники
|
Марио Фернандес "ЦСКА)
|
3
|
3
|
29
|
Максим Карпов "Крылья Советов")
|
1
|
-
|
29
|
Георгий Джикия ("Спартак")
|
1
|
-
|
27
|
Полузащитники (в том числе атакующие)
|
Магомед Оздоев ("Зенит")
|
3
|
4
|
26
|
Иван Обляков (ЦСКА)
|
4
|
5
|
28
|
Зелихман Бакаев ("Спартак")
|
6
|
9
|
27
|
Алексей Миранчук ("Локомотив")
|
12
|
3
|
27
|
Георгий Мелкадзе ("Тамбов")
|
7
|
2
|
20
|
Нападающие
|
Федор Чалов (ЦСКА)
|
8
|
4
|
30
|
Артем Дзюба ("Зенит")
|
17
|
12
|
28
Eurosport также выделил голкипера "Уфы" Александра Беленова. За 26 матчей он пропустил всего 17 мячей и сыграл 13 сухих матчей.
По мнению Eurosport, лучший игрок сезона — хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Рекорды текущего сезона:
Лидеры по количеству ежемесячных наград:
Футболисты и тренеры российских клубов проголосовали за лучшего игрока РПЛ. В ТОП-3 попали:
Никола Влашич занял четвертое место (72 очка).
Бывший футболист "Локомотива" Игорь Чугайнов выбрал лучшего игрока в РПЛ:
"Дзюба и Азмун провели яркий сезон, кучу голов наколотили. Но если выбирать кого-то одного, я — за Артема".
Нападающий "Краснодара" Ари и защитник "Ростова" Деннис Хаджикадунич назвали себя лучшими игроками сезона 2019/20, сообщает "Спорт-Экспресс".
|
Тур
|
Дата
|
1
|
9 августа
|
2
|
16 августа
|
3
|
19 августа
|
4
|
23 августа
|
5
|
26 августа
|
6
|
30 августа
|
7
|
13 сентября
|
8
|
20 сентября
|
9
|
27 сентября
|
10
|
4 октября
|
11
|
19 октября
|
12
|
25 октября
|
13
|
1 ноября
|
14
|
8 ноября
|
15
|
22 ноября
|
16
|
29 ноября
|
17
|
6 декабря
|
18
|
13 декабря
|
19
|
16 декабря
|
20
|
28 февраля
|
21
|
7 марта
|
22
|
14 марта
|
23
|
21 марта
|
24
|
4 апреля
|
25
|
11 апреля
|
26
|
18 апреля
|
27
|
25 апреля
|
28
|
2 мая
|
29
|
9 мая
|
30
|
16 мая
Расписание Кубка России:
Из-за пандемии чемпионат России был прерван почти на 3 месяца, но РПЛ удалось возобновить турнир и довести его до конца.
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