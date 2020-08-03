Итоги чемпионата РПЛ: самое главное

22 июля прошел 30-й тур Российской Премьер-лиги (РПЛ) и чемпионат России 2019/20 успешно завершен.

Новый сезон РПЛ 2020/21 стартует с 7 августа с матча Суперкубка России "Зенит" — "Локомотив".

Главное о результатах чемпионата

5 июля "Зенит" стал досрочно чемпионом России. Сине-бело-голубые выигрывают чемпионат в седьмой раз.

Как сообщает пресс-служба "Зенита", главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сказал, что главный фактор успеха чемпионства команды связан с хорошей подготовкой после возобновления сезона и удачных выступлений в последних турах.

Основная статистика по результатам РПЛ:

общее количество сыгранных матчей — 240;

забито всего голов за сезон — 583 (в прошлом году — 542);

лучший бомбардир — нападающий "Зенита" Сердар Азмун (17 голов);

лучший ассистент — нападающий "Зенита" Артем Дзюба (13 голевых передач).

ТОП-3 лучших бомбардиров РПЛ:

нападающий "Зенита" Сердер Азмун — 17 голов;

форвард "Зенита" Артем Дзюба — 17 голов;

нападающий тульского "Арсенала" Евгений Луценко — 15 голов.

Трое футболистов забили по 12 мячей:

центральный нападающий "Спартака" Александр Соболев;

полузащитник ЦСКА Никола Влашич;

полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук.

ТОП-3 лучших ассистентов РПЛ:

нападающий "Зенита" Артем Дзюба — 13 голевых передач;

полузащитник "Спартака" Зелихман Бакаев — 9 голевых передач;

полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский — 8 голевых передач.

ТОП-3 лучших вратаря:

Игорь Акинфеев (ЦСКА) — 29 пропущенных мячей за 30 матчей;

Юрий Дюпин ("Рубин") — 28 пропущенных голов за 30 матчей;

Сергей Рыжиков ("Крылья Советов") — 25 пропущенных голов за 19 матчей.

ТОП-3 игрока по количеству карточек:

полузащитник "Тамбова" Валерий Чуперка — 8 желтых карточек и 3 красные;

полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев — 11 желтых карточек и 1 красная;

нападающий "Спартака" (выступает за "Тамбов" на правах аренды) Георгий Мелкадзе — 10 желтых карточек и 1 красная.

Абсолютный лидер по количеству желтых карточек — полузащитник "Рубина" Филип Уремович (12 карточек).

Лидер по количеству красных карточек в сезоне — полузащитник "Тамбова" Валерий Чуперка (3 удаления).

Итоги сезона по версии Eurosport

Eurosport выделил лучших игроков по итогам сезона 2019/20.

Игрок (клуб) Голы Голевые передачи Количество матчей Защитники Марио Фернандес "ЦСКА) 3 3 29 Максим Карпов "Крылья Советов") 1 - 29 Георгий Джикия ("Спартак") 1 - 27 Полузащитники (в том числе атакующие) Магомед Оздоев ("Зенит") 3 4 26 Иван Обляков (ЦСКА) 4 5 28 Зелихман Бакаев ("Спартак") 6 9 27 Алексей Миранчук ("Локомотив") 12 3 27 Георгий Мелкадзе ("Тамбов") 7 2 20 Нападающие Федор Чалов (ЦСКА) 8 4 30 Артем Дзюба ("Зенит") 17 12 28

Eurosport также выделил голкипера "Уфы" Александра Беленова. За 26 матчей он пропустил всего 17 мячей и сыграл 13 сухих матчей.

По мнению Eurosport, лучший игрок сезона — хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Главные факты о сезоне 2019/20

Рекорды текущего сезона:

самый быстрый гол — на 11-ой секунде;

крупнейшая победа — "Сочи" — "Ростов" (10:1);

крупнейшая беспроигрышная серия — 19 матчей ("Зенит").

Лидеры по количеству ежемесячных наград:

главный тренер "Зенита" Сергей Семак — трижды лучший тренер месяца: октябрь 2019, июнь и июль 2020 года;

главный тренер "Ростова" Валерий Карпин — дважды лучший тренер месяца: июль и август 2019 года;

полузащитник ЦСКА Никола Влашич — лучший гол месяца (октябрь 2019) и лучший игрок месяца (июль) 2020 года.

Футболисты и тренеры российских клубов проголосовали за лучшего игрока РПЛ. В ТОП-3 попали:

Артем Дзюба — 227 очков. Алексей Миранчук — 181. Евгений Луценко — 83 очка.

Никола Влашич занял четвертое место (72 очка).

Бывший футболист "Локомотива" Игорь Чугайнов выбрал лучшего игрока в РПЛ:

"Дзюба и Азмун провели яркий сезон, кучу голов наколотили. Но если выбирать кого-то одного, я — за Артема".

Нападающий "Краснодара" Ари и защитник "Ростова" Деннис Хаджикадунич назвали себя лучшими игроками сезона 2019/20, сообщает "Спорт-Экспресс".

Календарь РПЛ сезона 2020/21

Тур Дата 1 9 августа 2 16 августа 3 19 августа 4 23 августа 5 26 августа 6 30 августа 7 13 сентября 8 20 сентября 9 27 сентября 10 4 октября 11 19 октября 12 25 октября 13 1 ноября 14 8 ноября 15 22 ноября 16 29 ноября 17 6 декабря 18 13 декабря 19 16 декабря 20 28 февраля 21 7 марта 22 14 марта 23 21 марта 24 4 апреля 25 11 апреля 26 18 апреля 27 25 апреля 28 2 мая 29 9 мая 30 16 мая

Расписание Кубка России:

20 и 21 февраля — старт плей-офф (1/8);

2 и 3 марта — ¼

20 и 21 апреля — полуфинал;

12 мая — финал.

Из-за пандемии чемпионат России был прерван почти на 3 месяца, но РПЛ удалось возобновить турнир и довести его до конца.