Алексей Кустов: "Прохоров угробил биатлон. Юрченко угробит лёгкую атлетку"

Бывший член президиума ВФЛА Алексей Кустов в интервью "Правде.Ру" рассказал о предстоящих выборах главы организации. Во вторник федерация опубликовала список кандидатов. Отчетно-выборная конференция ВФЛА состоится 28 февраля.

— Что вы можете сказать о кандидатах? Кроме Борзаковского, все другие в тени…

— Действительно рабочая группа под председательством господина Позднякова отсеяла еще двух кандидатов. Сейчас четверо осталось: Борзаковский, Гусев, Курбатов и Юрченко. С тремя кандидатами я лично знаком. С Юрченко не знаком. Но я хотел бы о каждом сказать несколько слов.

Конечно, мне вообще непонятно, почему Борзаковский остается до сих пор главным тренером сборных команд России по легкой атлетике. Человек был поставлен господином Мутко и Балахничевым — авторитета нуль. Конечно, я категорически против этой кандидатуры. У меня вызывает неподдельный интерес: у нас в стране нет других специалистов уважаемых? С его мнением никто не считался. Он выполнял свои функции. А те люди, которые были в федерации, занимались теми делами, которые были необходимы.

Что касается Курбатова, с ним мы знакомы с нулевых годов, были в президиуме вместе. Олегу Владимировичу будет крайне тяжело, если он возглавит эту федерацию. Это не говорит о том, что если он представляет Москву, значит Москва за него вступится. Он в 2014 году, когда ушел Балахничев, почему-то снял свою кандидатуру. Тогда пришел Мутко и предложил Шляхтина. Надо было бороться тогда еще, показать свое желание возглавить федерацию, а то все безропотно пришли, подняли руки. Соответственно, мы знаем, что из этого получилось. Сейчас Мутко на всю страну говорит: "Да, мы не поедем на легкую атлетику, на Олимпийские игры и ничего страшного". Вот вся ситуация по Курбатову.

Что касается Гусева, с Гусевым мы познакомились абсолютно недавно. Я об этом кандидате ничего не могу сказать. Знаю, что он выходец из ЦСКА, из этих военных структур. У нас есть как положительные, так и отрицательные примеры в руководящих системах.

Сейчас идет то, что было с биатлоном, когда Прохорова внедрили. Выдавили великого Тихонова и внедрили Прохорова. Там, соответственно, по деньгам. Прохоров заплатил за это место. Он 5 или 6 лет гробил биатлон. И что мы имеем, то мы имеем сегодня. Хотя Тихонов делал престиж нашей страны. Вот вся ситуация. И у меня еще информация появилась из достоверных источников, что это не окончательный список претендентов, он будет урезаться.

"Бутова назначили в Олимпийский комитет. Это ужас!"

— "Известия" называют главным претендентом на пост Евгения Юрченко, бывшего вице-губернатора Воронежской области.

— Я только что сказал, что Прохоров загубил биатлон. И это то же самое — человек не знает что такое легкая атлетика, будет гробить легкую атлетику. Даже если изберут сейчас, заставят за него проголосовать, это детский сад. То есть заплачены деньги, чтобы его пиарить. Как можно человека пиарить, не зная его, его плюсы и минусы, какое отношение к спорту? Он сейчас совет директоров авиационной компании возглавляет.

Вот был Бутов. Это проходимец, человек, у которого 50 документов с положительными пробами в сейфе. Он скрывал это. Вот это укажите, прямо выделите. Сейчас Бутова назначили в Олимпийский комитет. Это вообще! У меня сейчас будет пресс-конференция, я все скажу. Это ужас! Это катастрофа! Оказывается, в нашей жизни все решают деньги абсолютно.

"Господин министр, видимо, для себя популизмом занимается"

— Прошли выборы, назван глава ВФЛА. Что дальше? Вернут аккредитацию минспорта?

— Я был 9 февраля на "Русской зиме", пытался поговорить с новым министром спорта Матыциным. Видимо, человеку дали полномочия, но не объяснили, как ими пользоваться. То есть он не захотел. Я ему визиточку показал. Может быть, знал, не знал. В его бывшем учебном заведении возглавляет кафедру легкой атлетики Вадим Зеличенок, который непосредственное отношение имеет к допинговому скандалу. А он возглавляет головной институт.

То, что Матыцин отстранил Федерацию легкой атлетики на месяц, — это детский сад. Но как финансировалось государством, так и финансируется. Они запустили финансирование через Федерацию современного пятиборья. Это вообще бред полнейший. Господин министр, видимо, для себя популизмом занимается. Он сейчас заигрывает со спортсменами. На этих соревнованиях, которые "Русская зима", был Поздняков, был Матыцин. Никогда такого не было. Заискивание со спортсменами к хорошему не приведет.

Вот они сейчас Ласицкене навязывают свои идеи, они ложатся под нее. Это неправильно. Ласицкене должна прыгать в высоту и не более того. И самый главный итог: я считаю, что это популизм — отстранить на месяц до 1 марта. Мне неинтересно, что будет, просто неинтересно, что сделает Матыцин, но результата не будет того, который нужен.

— Кто будет выстраивать взаимоотношения с международной федерацией — ВФЛА, ОКР, минспорта?

— Вообще абсолютно это не прерогатива ни Олимпийского комитета, ни Минспорта, это прерогатива исключительно Всероссийской федерации легкой атлетики. Себастьян Коу (глава World Athletics) — это человек, который приехал к нам на Олимпиаду-80 под белым флагом выступать. Это человек, который знает внутри. И здесь есть сексоты (стукачи так называемые, осведомители), которые стучат на ту сторону баррикад. Потому что у них есть все расклады.

И, конечно, это федерация должна заниматься. Я не знаю, кто будет заниматься в реалии. Поздняков до прихода Матыцина ничего не сделал, никаких телодвижений, то есть ему не было команды. Поступила команда — вот они начали что-то делать. Спросить надо у Позднякова, почему он 3 года не мог отстранить ту же федерацию и вывести из Олимпийского комитета России (это в его полномочиях было), чтобы началось какое-то движение. А сейчас мы возвращаемся на те же круги. Я все-таки склонен к тому, что это кому-то выгодно.

Сейчас угробят легкую атлетику, возьмутся за тяжелую атлетику. Велосипедист попался — 4 года дисквалификация. К сожалению. Это трагедия вообще. Плюс биатлон. Добрались до Устюгова спустя 6 лет, хотя знали все расклады, но держали. Почему это все так происходит? У них плановая система, к сожалению. И мы не в лучшем свете выглядим в данной ситуации.

"Сейчас метастазы пошли по всей легкой атлетике"

— Может быть, у вас есть какое-то предложения? Пути выхода?

— Да, действительно легкая атлетика — это королева спорта. Вы хороший вопрос задали, какие пути выхода. В двух словах, наверное, не ответишь. Я не готов ничего сказать. Я говорил 4 года, что нужно было делать. Тогда я говорил, что когда метастазы пошли по телу, нужно потерять палец, условно говоря. К сожалению, мы ничего не сохранили. Сейчас метастазы пошли по всей легкой атлетике. Просто это реально.

Тогда, 4-5 лет назад, могли бы остановить эту ситуацию. Но они же все умные и все видят только финансы. Вот эти 4 года определенные люди зарабатывали реальные деньги, но не выполняли своих функций. Это все вопросы к Шляхтину и тем, кто его поставил. А поставил его Мутко. К сожалению.

А что нужно делать? Наверное, иметь свое мнение и доказывать правоту, чистоту системы. А как можно доказывать? Когда девочка, кандидат в мастера спорта, имеет 4 запрещенных препарата в крови. Кандидат в мастера спорта. Толкательница или ядра, или диска. Понимаете, уровень? 4 разных препарата в ее крови нашли. Это же нонсенс, к сожалению. Вы еще скажите, что Кустов предположил, что это не конечный результат. Будут урезаться кандидаты в президенты. И те, кто уходят в рабочую группу, хотят расчистить поляну под Юрченко. С какой целью, мне непонятно