Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть

Молодежная сборная России по хоккею, как известно, проиграла в финале канадцам. Российские спортсмены вели в матче со счетом 3:1 практически все время, но из-за удалений и невезения все золото накрылось медным тазом.

В матче был еще один интересный момент. Канадцы заработали удаление защитника Кевина Баля, а россияне ввели в игру шестого полевого игрока.

После этого канадский форвард Эйдан Дудас отправил шайбу за пределы поля, ударив в телевизионную камеру. Дальше Дудаса должны были выгнать — арбитр показывал две минуты, которые потом отменили после короткого совещания судей.

Момент с попаданием шайбы в телекамеру вызвал много сомнений и споров. Казалось бы, Дудас нарушил правила и должен отправиться на штрафную скамью, а арбитр добавит еще по крайней мере две минуты. В итоге ситуация была признана в рамках игровых правил.

Если бы лайнсмен принял решение отправить канадца на скамью, то "кленовые листья" остались бы втроем. Тогда у россиян бы было больше шансов на победу. Но есть и другие моменты, которые заставляют сомневаться в игре молодежной сборной.

Всего 2 минуты

Российская сборная за 2 минуты могла изменить всю игру. Молниеносная атака в индивидуальном стиле российских хоккеистов могла принести сборной золото. По сути, даже 2 минуты не считаются в хоккее чем-то критичным. Можно было их все-таки добавить, потому что это не большой отрезок времени.

Об этом также говорил хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд в разговоре с championat. com. "Не знаю, почем их не дали", — заявлял Вайсфельд. И ведь действительно, всего 2 минуты могли вовсе и не изменить ход игры.

Преимущество в количестве человек на льду могут наоборот усугубить ситуацию, как это было в матче с Швецией. Россияне упорно прессинговали оппонентов в меньшинстве, но забить шайбу смогли только когда все шведы вернулись в строй. В этом, возможно, и есть уникальность сборной молодежки — она играет более уверенно, когда находится под давлением.

Камера и правила

Когда шайба попала в телевизионную камеру компании TSN, первое, что подумали практически все — это нарушение. Главные арбитры посчитали, что все в рамках правил. Все на самом деле не так просто.

Выбросом шайбы в аут считается ситуация, в которой шайба покидает просторы площадки. Другими словами, снаряд должен уйти за пределы конструкции, а точнее за край стекла. Все, что прикреплено к площадке на льду, считается составляющей частью поля.

Камера располагалась прямо на стекле. Она была прикреплена к краям площадки. Значит, действия Дудаса не считаются выбросом шайбы — все в рамках правил.

С одной стороны, правила Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) соблюдены. С другой стороны, камера могла стоять в другом месте. В данном случае ситуацию можно назвать так: повезло, а телекамера помогла канадцам выиграть.

Состояние сборной

Несмотря на поражение молодежной сборной России, команда выступила очень достойно. Россияне собрали сильный состав и показали на МЧМ-2020 качественный хоккей.

За молодежкой скрыто будущее российского хоккея, и хочется верить в то, что качество игры будет только расти. Единственное, на что хочется обратить внимание — это эмоциональный тон команды. Во время последних матчей на МЧМ спортсмены суетились, хотя главный тренер молодежки Валерий Брагин постоянно настраивал россиян на лучшее.

На эмоциональном тоне сказывается возраст спортсмена. Пока все хоккеисты молодые, им трудно даются приоритетные матчи, тем более, когда речь идет о чемпионате мира. В любом случае, молодежная сборная России по хоккею выступила отлично: твердо по характеру, быстро по игре и высококлассно по технике.

Что касается случая с телекамерой, теперь это не больше, чем забытый кошмар для молодежки, а для болельщиков Канады — шутка про награждение камеры титулом MVP.