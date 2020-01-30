Какой должна быть стратегия защиты России от WADA в суде

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) принимает активное участие в деле в Спортивном арбитражном суде (CAS) в связи с вердиктом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Российской стороне предстоит предпринять все меры, чтобы защитить свою позицию, а для оспаривания решения ВАДА нужны доказательства. Для успешного прохождения судебного процесса нужно выбрать правильную стратегию защиты.

В интернет-пространстве уже достаточно много гипотез о предполагаемых доказательствах, которые будут использованы в суде. Однако точно предсказать аргументы российских специалистов сложно. Поэтому есть смысл рассказать о самых важных и более вероятных аргументах, которые точно будут присутствовать в деле.

Поддержка со стороны

Российская сторона, защищающая отечественный спорт, привлекла иностранных специалистов. Среди них есть спортивные юристы и консультанты широкого профиля. Это уже первый шаг к успеху дела.

Большую поддержку Россия получила от Международного олимпийского комитета (МОК), Олимпийского комитета России (ОКР) и Параолимпийского комитета России (ПКР).

Однако если с ОКР все в целом понятно - любая организация будет защищать в своей стране будет защищать отечественный спорт, то с МОК все гораздо весомее.

Представители МОК заявили, что готовые помочь России, поскольку заинтересованы в участии российских спортсменов, наличии символики и флага на международных соревнованиях. Но решение все равно остается за судом, и МОК в таком случае придется соблюдать вердикт CAS и ВАДА. Тем не менее, наличие поддержки от МОК и ОКР уже о многом говорит, а именно о серьезности намерений.

Глава ОКР Станислав Поздняков также подтвердил, что отношения между ОКР и МОК достаточно крепкие. Это значит, что есть шанс получить помощь от олимпийского комитета.

В разговоре с прессой Поздняков также подтвердил, что полностью поддерживает российский спорт, мнение МОК, и категорические не согласен с мнением ВАДА.

Как именно ОКР поможет России тоже известно. В судебном процессе разрешено участие третьих лиц. Им как раз и станет ОКР. Специалисты олимпийского органа помогут ответчикам (РУСАДА) в CAS. Теоретически возможно и оказание содействия МОК в суде, но эта информация пока звучит только как слухи.

Проблема для спортсменов

Самое большая трудность судебного процесса - длительность разбирательства. Дело может длиться чуть ли не до старта самой Олимпиады Токио-2020. То есть, спортсменов отправят на соревнования, но смогут ли их допустить остается под большим вопросом.

Отсюда появляется еще большая проблема для спортсменов. Они не знают, к чему готовиться, но продолжают упорно тренироваться. Психология спортсмена рушится, если он не попадает в заявку турнира. Если такое произойдет на фоне судебных разбирательств с ВАДА, то российский спорт может сильно пострадать изнутри.

Проблема стратегии защиты РУСАДА

Еще один серьезный нюанс связан со стратегией защиты России. Дело в том, что россиянам нужно успеть закрыть дело до начала Олимпиады. Решение об участии в соревнованиях принимается не на основе антидопингового кодекса, а по документам Олимпийского комитета - Олимпийской хартии. До старта Олимпийских игр набирается команда из спортсменов. При этом никакого отношения к странам Олимпиада не имеет.

Другими словами, антидопинговый кодекс затрагивает конкретные страны, а Олимпийский комитет - конкретных спортсменов. Отсюда и получается настоящая путаница. Остается только верить, что CAS сможет разобраться в ситуации, решив, как лучше поступить при таких противоречиях в правилах.

В целом в деле России и ВАДА положительно сказывается поддержка ОКР И ПКР, которые имеют отличные отношения с МОК. Это говорит о том, что Олимпийский комитет готов пойти навстречу российским спортсменам, что добавляет шансов на положительный исход в суде и участие спортсменов на Олимпиаде.