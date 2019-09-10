Марс Абыкеев: "Тхэквондо — это искусство достижения гармонии"

Тхэквондо заслуженно считается самым красивым и изящным видом боевых искусств, продолжая из года в год покорять мальчишеские сердца. Одним из преданных поклонников этой борьбы стал в свое время Марс Абыкеев, который сейчас является одним из самых успешных тренеров по тхэквондо. Мы решили пообщаться с Марсом, чтобы узнать, как он достиг гармонии тела и души.

Марс, добрый день! Почему вы выбрали именно этот вид спорта?

Я родился в 1981 году в Бишкеке Киргизской ССР. Мои сознательные детские годы пришлись на непростое, переходное для страны время, на те самые 90-е, тогда каждый мальчишка увлекался борьбой, тем более на фоне роста популярности китайских фильмов с героями боевых искусств. Я не был исключением. С 9 лет я стал изучать карате, ушу, борьбу, рукопашный бой, но настоящей моей страстью стало тхэквондо. После первой же тренировки я понял, что это мое. Это боевое искусство, которое стало в наши дни Олимпийским видом спорта, ценится тем, что обучает не насилию, а самообороне. Это искусство достижения гармонии души и тела, призывающее решать все конфликты в первую очередь мирным путем. Я практикую этот вид борьбы уже более 20 лет. В 2000 году, по семейным обстоятельствам, я перебрался в Россию, на Крайний Север, в город Белоярский. Уже через неделю я основал в этом городке новую школу по тхэквондо, где по сей день работаю тренером.

С какими сложностями вы сталкивались в самом начале построения карьеры?

Тяжело было преодолевать трудности одному. Никто не верил в меня — ни руководство, ни близкие. Все считали мои мечты несбыточными и абсурдными. Поэтому в первые годы я был без финансовой поддержки, все организовывал за свои средства.

С какими "внутренними соперниками" приходилось бороться?

В жизни не бывает идеальной картинки. Победы неизбежно сменяют поражения и после поражений в значимых соревнованиях приходится бороться с собой, с "внутренними демонами", чтобы найти в себе силы поставить новые цели и двигаться вперед, не поддаваясь унынию и разочарованию.

Что для вас послужило источником вдохновения?

Однажды я совершенно случайно посмотрел фильм "Лучшие из лучших", легендарный американский фильм, который смотрел каждый любитель восточных единоборств. Я был настолько впечатлен этой картиной, где демонстрируется вся красота и эффективность данного единоборства, что в тот момент я понял, что болен этим на всю жизнь.

Расскажите о своих спортивных достижениях

Имея сильное желание, я понимал, что мои достижения это дело времени, я выступал и побеждал на разных турнирах, но если брать самые значимые, то могу отметить призовые места чемпионата нашей страны 1999-2000 года, победу на престижном турнире "Кубок Ассоциации 1998", а также призовое место на турнире "Кубок Мастера 1999", в котором я проиграл в финале только своему тренеру. Переехав в Россию, я трижды становился победителем Тюменской области и дважды призером чемпионата России.

Почему вы решили перейти к тренерской деятельности?

Каждого человека природа наделяет ограниченными ресурсами, которыми он пользуется до поры до времени. В какой-то момент я понял, что как спортсмен я исчерпал все свои ресурсы и достиг потолка. Иногда бывает это грустно осознавать, но лучше принять это и смирится, чем попусту тратить свое время и тешить себя несбыточными мечтами. В 2007 году со мной это и произошло, к счастью, без каких либо травм и повреждений.

У вас много достижений, а к чему вы сейчас стремитесь? Какие цели и задачи ставите?

Совершенству нет предела, мы хотим побеждать везде и всегда, собирая урожай медалей по всему миру. Как у тренера у меня достижений намного больше, чем как у спортсмена. Возможно, я пытаюсь со своими учениками достичь тех высот, которых не смог сам. За годы тренерской деятельности мы принимали участие на чемпионатах мира, Европы, а также международных турнирах. В 2008 году моя ученица Анна Ушакова завоевала золотую медаль на Кубке мира в США (Даллас). В 2009 мы получили серебро и золото на Кубке Европы в Польше (Люблин), через год в 2010 году мы привезли три золотых медали с Кубка Европы, который проходил в Братиславе, в 2014 году мы стали серебряными призерами чемпионата Европы в Италии (Риччоне), а в 2017 году на чемпионате мира в Ирландии мы заняли 2-е место, завоевав серебряные медали.

Я знаю, что у вас много наград за тренерскую работу. В 2013 году вы получили благодарственное письмо за личное участие в организации и проведении Международной матчевой встречи по тхэквондо ИТФ между командами России и Кыргызстана. В 2018 году победили в номинации "ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ ТРЕНЕР" по итогам выступлений воспитанников в спортивном сезоне. В 2019 получили благодарственное письмо от Комитета по делам молодежи, физической культуры и спорта за добросовестный труд, активную жизненную позицию в пропаганде здорового образа жизни и в воспитании подрастающего поколения. Хотелось бы узнать, что самое трудное в работе тренера?

Когда твои лучшие ученики, чемпионы мира и Европы, по каким-то причинам заканчивают карьеру в самом рассвете сил. Обидно, поскольку все мои достижения только ради них.

При работе с учениками чему вы уделяете больше всего внимания?

Тхэквондо — это наука самообороны и искусство достижения гармонии души и тела, поэтому, помимо физических упражнений, мы большое внимание уделяем духовному воспитанию. Это к тому же интеллектуальный вид спорта, ведь во время поединка нужно предугадывать действия противника, думать, как обмануть его, как защититься. Эти навыки лучше культивировать с детских лет.

Раскройте секрет своего мастерства. Какие методики вы используете?

Начну с того, что все же я профессиональный тренер. Я окончил Академию физической культуры и спорта по специальности тренер-преподаватель. Выпускниками нашей Академии были многие знаменитые тренеры и спортсмены высшего уровня. Свои же успехи я связываю с тем, что мне посчастливилось тренироваться и выступать в двух странах — в Кыргызстане и России, тем самым переняв все лучшее в азиатской и европейской школах. В азиатской школе я приобрел такие качества, как сила, скорость, агрессия, а европейская школа научила меня технике и тактике ведения боя. Я думаю, это сочетание и приносит успех в нашем деле.

Есть ли в вашей спортивной копилке самые забавные или самые запоминающиеся моменты?

Самый запоминающийся момент в моей жизни — это знакомство с кумиром детства Саймоном Ри, после просмотра фильма с его участием "Лучшие из Лучших" я и начал заниматься тхэквондо, этот человек вдохновил меня. Мне посчастливилось не только познакомиться, но и позаниматься с ним. Это произошло во время чемпионата мира в Англии, на который он был приглашен как почетный гость.