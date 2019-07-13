Пищевые источники железа

Железо необходимо для выработки здоровых эритроцитов, которые несут живительный кислород в каждую клетку тела. Когда уровень железа низкий, ваши органы и другие ткани могут быть лишены кислорода, который им необходим для оптимального или даже нормального функционирования, в результате чего вы подвергаетесь риску заболеваний и медицинских проблем, таких как усталость и слабость.

Низкий уровень железа вызывает состояние, называемое анемией, которое характеризуется такими симптомами, как головокружение, усталость, головные боли, проблемы с дыханием и повышенная чувствительность к холодным температурам. Хотя у любого человека может развиться анемия, существуют определенные группы повышенного риска, в том числе:

женщины детородного возраста, из-за менструации или родов

люди старше 65 лет

люди, которые принимают разжижители крови, в том числе аспирин

люди с заболеваниями, которые мешают усвоению железа

люди с почечной недостаточностью

люди, которые придерживаются плохого питания

Продукты, которые содержат большое количество железа

Существует два "типа" пищевого железа: гемовое железо, полученное из животных источников (печень, устрицы, моллюски, яйца и красное мясо), и негемовое железо, полученное из растительных источников (сухофрукты, орехи, семена, бобы и цельные зерна).

Важно знать, что негемовое железо не так биодоступно, как гемовое железо. На самом деле, потребности вегетарианцев в железе в 1,8 раза выше, чем у тех, кто ест мясо. Когда вы комбинируете источники негемового железа с гемовыми источниками, поглощение растительного негемового железа увеличивается.

Сухие фрукты, такие как изюм, абрикосы и чернослив, являются одними из лучших источников негемового железа, за ними следуют орехи, такие как миндаль и бразильские орехи.

Лучшие природные источники железа в пище включают:

Говядина (2,3 мг железа на порцию 85 г)

Мясо курицы (1,13 мг железа на порцию 85 г)

Отруби зерновых (от 5,8 до 18 мг железа на чашку)

Изюм (0,8 мг железа в порции по 40 г)

Фасоль (1,97 мг железа на ½ стакана)

Чернослив (0,45 мг железа в пяти черносливах)

Орехи кешью (1,89 мг железа на 30 г)

Сколько железа требуется?

Количество железа, необходимое для ежедневного рациона питания, зависит от вашего возраста, пола и других факторов. В идеале женщинам в возрасте от 19 до 50 лет требуется около 18 мг железа каждый день, а мужчинам того же возраста — около 8 мг в день. Как только женщины вступают в менопаузу, их потребность также падает до 8 мг в день. Мальчикам от 14 до 18 лет требуется около 11 мг в день, а девушкам той же возрастной группы — около 15 мг ежедневно. Беременность увеличивает рекомендуемое суточное значение для железа до 27 мг в сутки, независимо от возраста.