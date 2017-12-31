Строго запрещено: как дарить, не позорясь

Люди любят дарить подарки, а на Новый год и Рождество - вдвойне. "Правда.Ру" дает несколько советов, как это делать правильно, и представляет ТОП-5 лучших подарков на 2018 год.

1. Замечено, что 70% подарков — это материальные объекты — одежда, парфюмерия, гаджеты, и только 30% — это подарки-события: сеанс в спа-салоне, хороший концерт, путешествие. Дарите события, они больше запоминаются. Одно "но" — не пытайтесь "удивить", лучше узнайте, что человеку действительно нравится и хочется. Например, прыжок с парашютом беременной жене или квест пожилой теще — не очень хорошие подарки.

2. Не дарите "полезные" подарки — книги на воспитательные темы, видеодиски о самопознании, бытовые приборы и инструменты, если вас не попросят об этом. И то, принеся жене в подарок блендер, будьте первым, кто приготовит смузи из фруктов и афродизиаков. Если же дарите мужу электродрель, то попросите научить вас ею пользоваться. Неважно, что завтра он и не вспомнит об этой просьбе. Совсем запрещены такие "полезные" подарки, как носки и трусы, даже дорогие.

3. Не дарите дареных подарков, не используемых за ненадобностью или не понравившихся. Как ни странно, иногда это очень хорошие вещи, например, замечательные серьги, которые вам не подошли, но отлично идут подруге. Проблема в том, что вы будете чувствовать за собой вину, отвергнув подарок близкого человека и не уделив время на подбор особенного подарка своей подруге.

4. Не покупайте подарки в последнюю минуту! Когда 31 декабря вы внезапно вы осознаете, что забыли про близкого человека, и ваша единственная альтернатива — пойти в киоск или аптеку на углу дома и выбрать между шоколадом, кремом, футболкой и дешевой бижутерией. Эти банальные вещи характеризуют вас хуже, чем отсутствие подарка.

5. Будьте искренни при вручении подарков. Даже если вы дарите подарок из предыдущего пункта, искренние пожелания исправят ситуацию. На работе не дарите подарков неприятным вам людям, это только усугубит отношения при неискреннем подходе. Исключения - если вы искренне хотите помириться или это общий подарок шефу. В последнем случае, как говорится, никуда не денешься.

6. Никто не захочет получить на Новый год "пассивно-агрессивные" подарки: антицеллюлитный крем, одежду на размер меньше с намеком на похудание, дезодорант для ног, успокоительный чай, новую пищевую добавку от чего бы то ни было. Эти подарки недвусмысленно намекают на недостатки человека, подспудно критикуют его и вызывают неосознанную обратную агрессию.

7. Не дарите домашних животных, если только это не жгучее желание человека, высказанное вам лично. За незапланированными домашними питомцами человек часто не готов ухаживать, это заканчиивается взимной нелюбовью. Забота о животном — это ответственность, которую нельзя воспринимать легкомысленно.

8. Не дарите "пиратский" подарок, то есть копию известного бренда. Всегда предпочитайте оригинал, пусть бренд будет немного скромнее. Если же вы решитесь дарить подделку, то никогда не убеждайте получателя подарка в подлинности вещи. Когда обман раскроется, вы рискуете потерять как минимум уважение. Как максимум — расположение.

9. Учтите, что подарки открывают при всех, поэтому если вы дарите нижнее белье женщине, то будьте готовы к его внезапной демонстрации в присутствии гостей.

10. Не дарите "семейных" подарков: телевизор, ковер, картина — для гостиной, вино, то есть то, чем будут пользоваться все члены семьи. Люди любят подарки, предназначенные только им, выбранные исключительно для них.

В заключение приведем краткий список с нашей точки зрения лучших подарков на Новый год:

1. Путешествие

2. Гаджеты: смартфон, наушники bluetooth, мышь, чехол для телефона и так далее.

3. Детям: маленьким — конструкторы, старшим — электронные игрушки, квадрокоптер, квест.

4. Женщинам — драгоценности, красивое нижнее белье, платье.

5. Мужчинам — качественные портмоне, ремень, можно даже плавки (не трусы!) известного бренда.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!