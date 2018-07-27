Почему США и Англия помогали СССР?

История Второй мировой войны написана уже давно. Но чем дальше она уходит в века, тем больше желающих переписать ее по-своему. А свидетелей этих трагических и героических событий остается все меньше. Тем ценнее их воспоминания.

Об истинных целях и планах союзников, расстановке сил и вкладе в Победу над фашизмом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал участник Великой Отечественной войны, генерал-полковник, один из руководителей Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского флота Борис Уткин.

— Борис Павлович, почему во время Второй мировой войны США и Великобритания заключили союз против блока гитлеровской Германии с СССР? Ведь у них были планы расправиться с нашей страной, в том числе и натравив на нас Гитлера.

— Можно себе представить, что было бы, если бы Америка и Англия, империалисты, которые в колыбели хотели задушить недавно возникшую социалистическую страну, этого ребенка, пошли бы вместе на нас. Поэтому спасибо, что все-таки так не сделали. Следовательно, они признали СССР и его силу и признали, самое главное, что не только мы от них зависим, но и они от нас.

Рузвельт и Черчилль признали, что им не сохранить суверенитета без Советского Союза, потому что немецкие подводные лодки уже организовывали командные пункты в районах Южной Америки — уже пробрались на тот континент. Уже Англию бомбили и обстреливали, Англия боялась высадки.

Было взаимное опасение по поводу фашистской Германии. Именно эти общие угрозы со стороны немцев вынудили с созданию союза против нее, не больше. А потом мы вместе с Англией совершили хорошую акцию — ввели войска в Иран. Таким образом мы отрезали Турции возможности союза с Гитлером.

Когда Турция увидела советские и английские войска в соседнем Иране, то поняла, что в несколько переходов наши войска могут дойти до проливов Босфор и Дарданеллы. Поэтому Турция воздержалась от выступлений против Советского Союза.

А хваленый ленд-лиз большой роли не сыграл. Они нам поставили за неплохие деньги техники на четыре процента нашего военного производства. Это, конечно, все-таки лучше, чем ничего. Они сами уничтожили 25 процентов танков и самолетов противника. Чем плохо? Понятно, что помогли. Но у нас — 75 процентов, у них — 25.

— Некоторые сейчас говорят, что если бы не ленд-лиз, мы бы не победили…

— Это помогло, но не сыграло решающего значения. Кроме техники, прежде всего военной, по ленд-лизу поступали разные продукты питания, лекарства, бензин, обувь, одежда… Все это тоже, конечно, на пользу. Это хорошо, но второстепенно, а совсем не главное…

Кстати, всю технику, машины, которые уцелели, после войны американцы потребовали отдать обратно. Мы собрали машины до последнего винтика, до последней гаечки, покрасили и с номерами пригнали в город Николаев. Там стояли гигантский кран и чудовищный пресс. А рядом с ними стоял огромный корабль, который уже открыл зев — заднюю корму. И вот машины, нами доведенные до винтика, подходят под этот кран. Их бросают под этот чудовищный пресс, а потом выплевывают прямо в трюм и увозят в Америку на переплавку. Лишь бы не оставлять нам, обескровить Советский Союз.

Вернули много, потому что потери не такие большие были. Спасибо им, конечно, что оказывали помощь. Но помогали они именно потому, что боялись. Без СССР их бы тоже уже давно не было на свете…

— Борис Павлович, одна из наших либеральных писательниц недавно объяснила: вся Европа очень быстро сдалась, в том числе французы не сопротивлялись фашистам, потому что у них было очень много было кладбищ с Первой мировой войны, и они не хотели новых потерь. Почему французы не хотели защищать свою страну? И разве русские не помнят потери? Почему тогда русские всегда считают нужным защищать?

— Двадцать государств Европы подняли руки перед Гитлером по различным причинам. Больше того, сдавшись, они все вместе помогли Гитлеру довести численность населения до 300 миллионов человек в его борьбе против Советского Союза. Больше того, они удвоили немецкий национальный доход.

Германия, не имея ни капли своей нефти, запасов зерна, в достаточном количестве хорошего угля и древесины, стала все это получать из оккупированной Европы. И таким образом напор Германии и, следовательно, военная нагрузка на Советский Союз увеличилась от двух до четырех раз.

Мы все говорим, что на нас напали немцы. Но правда состоит не только в этом. Против СССР воевала почти вся подчиненная Гитлером Европа. И, кстати, где сейчас эти 20 государств?…

Франция, имея превосходство в танках, в самолетах, орудиях и солдатах над Гитлером примерно в 1,5 раза, капитулировала. Так решило руководство Франции. И потом они снабдили немцев автомобилями, самолетами и многим другим. Всё отдали. После войны президента посадили в тюрьму и приговорили к смертной казни, но его помиловал де Голль.

Чехословакия, имея равенство с Германией, так же поступила. Польша, имея все для обороны, так же поступила. Эти правительства сбежали, отказались от борьбы и бросили свои народы в историческое небытие. Конечно, никому не хотелось, чтобы количество кладбищ удвоилось. Но насколько их стало больше!…

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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