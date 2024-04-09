TimesRu: россиянин посчитал свой будущий соцрейтинг — "плакать хочется"

TimesRu: расчёт своего будущего соцрейтинга расстроил россиянина

3:24 Your browser does not support the audio element. Общество Практика

Участник одного из анонимных сообществ решил рассчитать свой будущий соцрейтинг гражданина и очень расстроился, получив итоговые цифры.

Фото: unsplash.com by Alejandro Escamilla is licensed under Creative Commons CC0 1.0

У него (и, вероятно, множества похоже живущих россиян) набралось всего 47 баллов из 100.

Как сообщает Telegram-проект TimesRu, свой социальный рейтинг пользователь рассчитывал по критериям, ранее озвученным прессой (она также сообщала, что в РФ соцрейтинг "появится в 2030–2035 годах".

Систему соцрейтингов уже более года разрабатывают в РГСУ. Лаборатория "Сбербанка" также дала прогноз: "Появится в течение десятилетия". О рейтинге гражданина публично рассказывал известный телеведущий Дмитрий Киселёв.

Как ранее писала Pravda.Ru, в будущем соцрейтинге в России, скорее всего, будут учитываться:

законопослушность (отсутствие приводов, судимостей, профучёта);

успеваемость (для студентов и школьников);

наличие детей и иждивенцев;

источники дохода и их легальность;

причастность ко льготным категориям граждан;

кредитная история, наличие или отсутствие просрочек, долгов по ЖКУ, налогам, штрафам;

аккаунты в социальных сетях (не размещает ли человек деструктивные контент и комментарии);

участие в общественной жизни и волонтёрство, местные, отраслевые и государственные награды;

занятия спортом, диспансеризации, вакцинации, здоровый образ жизни;

"баллы" оценки в службах такси, доставок, аренды машин и прочих средств передвижения

И т. д.

"Взял 100 баллов как исходный максимум. Дальше плюсовал и минусовал баллы по озвученным критериям. Законопослушность у меня ок, судимостей нет. Есть высшее образование, женат и двое детей, иждивенцы — мать и больная сестра. Доход на 120 тысяч белый, остальное стрёмными переводами. Диспансеризацию прошёл — плюс, но не вакцинировался, отказывался вообще — минус", — рассказал пользователь.

Он также пояснил, что отнимал у себя баллы "за то, что не льготник и не волонтёр", прибавил за сдачу ГТО и отнял за низкий рейтинг пассажира (4.0) в популярном агрегаторе такси.

Мужчина повысил свой рейтинг за "банковский кредитный рейтинг в 799 из 1000", но снизил за "просрочку кредита и автокредита на десять дней из-за задержки зарплаты" и три неоплаченных штрафа.

Посчитав эти и ряд других критериев, россиянин увидел итоговую цифру и расстроился — на экране было всего 47 баллов из 100.

"Сейчас это смешно, а потом хоть плачь! Лет через десять с таким рейтингом на хорошую работу могут не взять и не сдать жильё в хорошем районе", — рассуждает он. "Сказали бы — подтяните рейтинг волонтёрством, вакцинацией, закройте долги, а пока поживите в гетто и поработайте грязными руками", — предположил пользователь.

По мнению других участников ресурса, такой рейтинг будет у множества россиян — у многих есть штрафы и кредиты, не все вакцинируются и проходят диспансеризацию и т. д.

Причём у немалого количества россиян соцрейтинг может оказаться и меньше — если из-за лени, безденежья, недостатка образования и т. д. они ведут образ жизни, который нейросеть посчитает "асоциальным" или "подозрительным".