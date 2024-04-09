Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Володин
TimesRu: россиянин посчитал свой будущий соцрейтинг — "плакать хочется"

TimesRu: расчёт своего будущего соцрейтинга расстроил россиянина

3:24
Общество » Практика

Участник одного из анонимных сообществ решил рассчитать свой будущий соцрейтинг гражданина и очень расстроился, получив итоговые цифры.

TimesRu: расчёт своего будущего соцрейтинга расстроил россиянина
Фото: unsplash.com by Alejandro Escamilla is licensed under Creative Commons CC0 1.0

У него (и, вероятно, множества похоже живущих россиян) набралось всего 47 баллов из 100.

Как сообщает Telegram-проект TimesRu, свой социальный рейтинг пользователь рассчитывал по критериям, ранее озвученным прессой (она также сообщала, что в РФ соцрейтинг "появится в 2030–2035 годах".

  1. Систему соцрейтингов уже более года разрабатывают в РГСУ.
  2. Лаборатория "Сбербанка" также дала прогноз: "Появится в течение десятилетия".
  3. О рейтинге гражданина публично рассказывал известный телеведущий Дмитрий Киселёв.

Как ранее писала Pravda.Ru, в будущем соцрейтинге в России, скорее всего, будут учитываться:

  • законопослушность (отсутствие приводов, судимостей, профучёта);
  • успеваемость (для студентов и школьников);
  • наличие детей и иждивенцев;
  • источники дохода и их легальность;
  • причастность ко льготным категориям граждан;
  • кредитная история, наличие или отсутствие просрочек, долгов по ЖКУ, налогам, штрафам;
  • аккаунты в социальных сетях (не размещает ли человек деструктивные контент и комментарии);
  • участие в общественной жизни и волонтёрство, местные, отраслевые и государственные награды;
  • занятия спортом, диспансеризации, вакцинации, здоровый образ жизни;
  • "баллы" оценки в службах такси, доставок, аренды машин и прочих средств передвижения

И т. д.

"Взял 100 баллов как исходный максимум. Дальше плюсовал и минусовал баллы по озвученным критериям. Законопослушность у меня ок, судимостей нет. Есть высшее образование, женат и двое детей, иждивенцы — мать и больная сестра. Доход на 120 тысяч белый, остальное стрёмными переводами. Диспансеризацию прошёл — плюс, но не вакцинировался, отказывался вообще — минус", — рассказал пользователь.

Он также пояснил, что отнимал у себя баллы "за то, что не льготник и не волонтёр", прибавил за сдачу ГТО и отнял за низкий рейтинг пассажира (4.0) в популярном агрегаторе такси.

Мужчина повысил свой рейтинг за "банковский кредитный рейтинг в 799 из 1000", но снизил за "просрочку кредита и автокредита на десять дней из-за задержки зарплаты" и три неоплаченных штрафа.

Посчитав эти и ряд других критериев, россиянин увидел итоговую цифру и расстроился — на экране было всего 47 баллов из 100.

"Сейчас это смешно, а потом хоть плачь! Лет через десять с таким рейтингом на хорошую работу могут не взять и не сдать жильё в хорошем районе", — рассуждает он. "Сказали бы — подтяните рейтинг волонтёрством, вакцинацией, закройте долги, а пока поживите в гетто и поработайте грязными руками", — предположил пользователь.

По мнению других участников ресурса, такой рейтинг будет у множества россиян — у многих есть штрафы и кредиты, не все вакцинируются и проходят диспансеризацию и т. д.

Причём у немалого количества россиян соцрейтинг может оказаться и меньше — если из-за лени, безденежья, недостатка образования и т. д. они ведут образ жизни, который нейросеть посчитает "асоциальным" или "подозрительным".

«Мы». Проект социального рейтинга в России
Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Новости Все >
Глава МИД Великобритании провел встречу с Трампом
В песне Шнура нашлись фейки о работе губернатора Беглова
Ксения Собчак отправилась на отдых с сумкой за полмиллиона
Ольга Воронкова: как правильно избавляться от сорняков
Советы дерматолога Викторовой о том, как изменить привычки, чтобы замедлить процесс старения
Сестра Жанны Фриске показала двухлетнюю дочь Луну в день рождения
Юлия Ковальчук показала архивное фото 15-летней давности
Стало известно, почему кошка может вас разлюбить
Адвокат Вербицкая-Линник не в курсе о задержании Марии Шукшиной
В Красноярске синтезировали золотые наночастицы для лечения онкологии
Популярное
Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент

При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.

Как заточить секатор
Этот продукт отлично подойдёт для удобрения
Вместо тонны навоза: весной разбрасываю этот продукт из кухни по грядкам — урожаю каждый раз удивляюсь
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета
Как Россия влияет на экономику США: золото "уплывает" из страны — Sohu
TimesRu: расчёт своего будущего соцрейтинга расстроил россиянина Олег Володин Су-34М вместе с планирующими ФАБ переписывают историю спецоперации Дмитрий Плотников Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины Любовь Степушова
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
В Минкультуры обратились с требованием запретить прокат нового фильма с Ургантом
Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной
Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной
Последние материалы
Сестра Жанны Фриске показала двухлетнюю дочь Луну в день рождения
Юлия Ковальчук показала архивное фото 15-летней давности
Стало известно, почему кошка может вас разлюбить
Адвокат Вербицкая-Линник не в курсе о задержании Марии Шукшиной
В Красноярске синтезировали золотые наночастицы для лечения онкологии
Брюссельская капуста с жареным миндалём: готовим лёгкий вкусный ужин
Возлюбленная Роберта Паттинсона предстала полуобнаженной после родов
Анастасия Мельникова рассказала, что её пугает в Маше из "Маши и Медведя"
Ингмар де Вос стал новым главой ASOIF
Мертвого участника проекта "Голос" Евгения Кунгурова нашли в столице
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников