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Дмитрий Плотников
Красные линии радужной Европы: Путин больше не верит никому на Западе

Доверия к Западу нет. Путин обозначил чёткие векторы российской политики

Общество

Насчёт "красных линий", это сказано верно. Россия старалась всегда вести себя правильно, старалась вести себя сдержанно.

Доверия к Западу нет. Путин обозначил чёткие векторы российской политики
Фото: kremlin.ru by Информационное агентство ТАСС is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

А может быть и не надо было так.

Напомню, в интервью Дмитрию Киселеву президент России Владимир Путин сказал, что если Запад не видит никаких красных линий в отношении России, то и у нас исчезнут все красные линии в отношении Запада.

Грустные реалии

Ведь с той стороны что мы наблюдаем? Абсолютно обнаглевших людей, которые не видят никаких берегов и, что называется, их совсем попутали. Они считают, словно планета Земля принадлежит им, и они могут делать всё что угодно. А значит, и мы должны оставлять за собой такое же право: хамить им в ответ, поступать так, чтобы было выгодно только нам и так далее и тому подобное.

Словом, захочется — сделаем, а добропорядочные отношения с русофобами и неадекватными политиками давно пора заканчивать. Кстати, пока они это не поймут, они так и будут продолжать наглеть. Это касается и крупные европейские державы и "прибалтийские вымираты".

После интервью российского лидера, западные СМИ активно обсуждают применение ядерного оружия Россией. С одной стороны многие успокоились, поскольку Путин сказал, что мы применим ядерное оружие при "угрозе России". Однако другая часть забеспокоилась, ведь тезис "угроза России" можно трактовать по-разному. А самое главное, право этой трактовки остается только за нами. Сейчас очень часто Украина наносит удары по российским регионам. Является ли это угрозой России, задумаются на Западе. И очень хорошо, что задумаются.

Самомнение с дулей в кармане

Но самое главное, что Путин отметил, что доверия Западу больше нет. Честно сказать, когда Меркель и остальные европейские политики стали говорить, что Минские соглашения они не собирались выполнять, многие аналитики России удивились этому.

Может вы и не собирались их выполнять, однако зачем это говорить вслух? То есть западные политики полностью обнулили дипломатические усилия и дипломатическую работу. А ведь дипломатической работой, по большому счёту, политикам и надо заниматься.

Неплохо было бы понять, сделано это было от глупости или намеренно? Лично я это списываю на какое-то пубертатное поведение подростка. Налицо незрелость и деградация западной политики. И это подрывает доверие не только Владимира Путина и его администрации, это подрывает доверие к Западу любого государства. Сегодня вы не стали выполнять обещанные Минские соглашения, а завтра вы ещё что-нибудь наобещаете и откажетесь от своих слов, держа дулю в кармане.

Очень подозреваю, что корень того, что Запад неспособен нести адекватную дипломатию, кроется в его раздутом самомнении. Захотел — подписал договор, захотел — не выполнил его. Все это от того, что западные страны чувствуют себя избранными и безнаказанными.

Всё это относится к мирным переговорам. Как теперь восстановить доверие к Западу и как с ним договариваться?

Вижу только одно, все переговоры вести только на наших условиях. А чтобы диктовать наши условия, необходимо, чтобы позиция у России была сильная. А чтобы позиция была сильная, необходимая выполнять полностью все задачи военной специальной операции на Украине.

Путин: Россия готова применить ядерное оружие | Интервью Дмитрию Киселеву
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы владимир путин
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