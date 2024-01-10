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Антон Бекетов

Социолог: российский рынок труда держится на мигрантах

4:17
Общество » Практика

МВД РФ предлагает обязать мигрантов подписывать "Соглашение о лояльности". Что это за документ и есть ли выбор между необходимостью привлекать гастарбайтеров из бывших республик Советского Союза и сложностями в их адаптации к российским законам и обычаям, Pravda.Ru рассказал руководитель Центра исследований межнациональных отношений ИС РАН Владимир Мукомель.

Социолог: российский рынок труда держится на мигрантах
Фото: Nikolay Titov/Russian Look

— Министерство внутренних дел выступило с инициативой обязать приезжающих на работу мигрантов подписывать "Соглашение о лояльности". В этом соглашении предусмотрено, что мигрант соглашается с внешней политикой Российской Федерации, с её культурными обычаями и обязуется вести себя достойно и разумно. Патриарх Кирилл на Русском соборе заявил, что мигранты очень плохо вписываются в нашу культуру и надо принять решительные меры, чтобы исправить ситуацию. Владимир Изявич, почему МВД именно сейчас выступило с такой инициативой?

— МВД реализовывало одно из поручений президента, которое было принято накануне пандемии, в начале марта 2020 года. Законопроект был готов в 2021 году, летом 2021 года прошли его общественные слушания. В нём есть статья насчёт соглашения о лояльности. Разработчики законопроекта планировали, что он вступит в силу 1 января 2024 года. Сейчас законопроект прошёл все согласования. Это достаточно сложно, потому что нужно вносить изменения в Трудовой кодекс, другие законы и подзаконные акты. Но сейчас всё готово для того, чтобы вносить в правительство и в Думу.

"Соглашение о лояльности" потребуется не тем, кто приезжает на два-три месяца, а тем, кто планирует долгосрочное пребывание.

— Что надо изменить в существующем законе о мигрантах, чтобы они не отнимали работу у коренного населения и вели себя в рамках приличий?

— Есть две траектории...

  1. Главное — это контроль за мигрантами, жёлтую шапочку каждому выдать, чтобы мы видели, что это иностранец. В таком плане и работают силовые ведомства.
  2. Перед нами очень серьёзные вызовы, потому что приезжают люди с другими традициями, с культурой поведения, которая может раздражать принимающее население, поэтому мигрантов надо адаптировать.

При этом важно не разрушить российский рынок труда, который во многом держится на мигрантах. Вот сейчас в Москве сумасшедший снегопад, и я не представляю, что было бы, если бы не дворники из Средней Азии.

Сейчас сфера ЖКХ наиболее прозрачна и доля незаконно работающих там минимальна. Здесь нет никакой сверхэксплуатации, иначе гастарбайтеры уходили бы в другие виды экономической деятельности. В Москве дворники-мигранты зарабатывают в среднем 50 тысяч.

Вообще нужно сначала определиться, чего мы хотим. Мы хотим, чтобы они работали на нас, или мы хотим, чтобы их не было? Население к гастарбайтерам относится так: да, они нужны, но лучше, чтобы мы их не видели. То есть это представление о каких-то виртуальных мигрантах, которые ночью чистят снег, а днём их вообще не видно.

— Давайте вспомним советский опыт, когда человек приезжал в Москву, понимал, что он находится в столице великого Советского Союза, и вёл себя соответственно. Может быть, нам тоже поработать в этом направлении, чтобы мигрант понимал, где он находится, что это великая страна и надо уважать её нормы и обычаи?

— Но и в советское время были мигранты, лимитчики, которые приезжали во все большие города. Когда мы проходили мимо домов лимитчиков, это было то ещё зрелище. "Лимита" была именем нарицательным. А через какое-то время они пообвыкали, их дети уже были другими. То есть адаптация, интеграция тех из них, кто готов связать своё будущее и будущее семьи с Россией, — это основное направление миграционной политики. Нужен кнут, но в то же время и пряник.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
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