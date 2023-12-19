Из-за сериала "Слово пацана" уличные банды не появятся

10:00 Your browser does not support the audio element. Общество Практика Как отстоять права

Рассмотрим и оценим новость о запросе депутата Госдумы на тему проверки в СКР сериала "Слово пацана":

Фото: creativecommons.org by Flickr.com user "lazyoldsun" is licensed under Free content licence

"Председатель комитета Госдумы по вопросам отцовства, материнства, детства и защите семьи Нина Останина обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину с предложением провести проверку и запретить сериал "Слово пацана: кровь на асфальте", а также провести проверку в отношении действий режиссёра Жоры Крыжовникова".

Криминальный сериал о подростковых бандах конца 80-х вышел на двух онлайн-платформах чуть больше чем месяц назад, но уже заимел как фанатов, так и противников.

По данным "Яндекс-аналитики", словосочетание "Слово пацана" за месяц было запрошено чаще, чем аббревиатура "СВО"- почти 50 млн. раз.

Что интересно: словосочетание "война в Украине" — 32 млн. раз, а "мятеж Пригожина" получил лишь 330 тысяч запросов.

Некоторые горячие головы сразу начали утверждать, что картина, явно пропагандирует АУЕ* и околоблатную романтику. Хотя почему-то про другие фильмы и сериалы типа "Бригады" или "Бумера" такое не особо-то и говорят.

Фанаты же сериала, отмечают, что сериал снят качественно, с хорошим кастингом актёрского состава, а за основу сюжета взята реальная история Роберта Гараева, описавшего путь своего взросления в криминальных бандах Казани. Так называемый "казанский" или "татарский" феномен — проявился в возникновении многочисленных банд, составленных из малолетних и несовершеннолетних лиц в Татарской Автономной Советской Социалистической Республике на рубеже 70-х и 80-х годов).

Кроме председателя комитета Госдумы с критикой сериала и за его запрет выступили детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец и глава республики Рустам Минниханов.

Татарских чиновников явно беспокоит "очернение" прошлого их родного края, и они хотят скрыть неприятные страницы истории республики. Но от правды никуда не деться. "Казанский феномен"- был. Другой вопрос, что стало причиной роста детской преступности, и какие выводы нам сейчас необходимо сделать, чтобы подобное не повторилось.

Реальный прообраз

Рост детских (школьных) около-бандитских группировок обычно списывают на влияние ОПГ "Тяп-ляп"(самой массовой в городе), которая наводила ужас на Казань и окрестности целых шесть лет (с 1974 по1980 годы). Эта ОПГ была дисциплинированна, в ней соблюдалась иерархия, её участники действовали слаженно и вполне эффективно. Выходцы из района "Теплоконтроль", вступая в конфронтацию с другими молодежными бандами из других районов, постепенно смогли установить своё влияние почти над всем городом.

Основным видом преступной деятельности "тяп-ляповцев" стали: рэкет, массовые драки, "крышевание" подпольных фабрик кооператоров по пошиву "запрещёнки" (джинсовой одежды, одежды с зарубежными лейблами) и вымогательства денег у спекулянтов (фарцовщиков, занимавшихся перепродажей и контрабандой импортного товара).

Характерным для "тяп-ляповцев" было и то, что группа совершала "набеги" на другие города, от Поволжья (Горький (ныне - Нижний Новгород), Тольятти и т. д.) до Москвы.

Что примечательно, по сути мода на "тусовки в качалках" пошла не от "люберов"(ещё одного молодёжного движения, зародившегося в Подмосковье среди "качков" и сторонников развития культуризма в СССР, которых часто набирали "пехотой" в местные ОПГ), а именно с Поволжья, с казанских молодёжных банд.

В этих организованных группах молодёжь не только приучали к околоуголовной романтике, но с другой стороны воспитывали сильных, стойких бойцов, которые должны были "жать метал" и "тягать железо".

Вступив в банду в качестве "пехотинца", или, как ещё называли на сленге тех лет, "быка", паренёк из неблагополучной семьи,

во-первых, сразу получал чувство приверженности к определённой группе (субкультуре), чувство товарищества (хоть и в искажённом виде), во-вторых, он понимал, что кому-то нужен и чем-то занят, в-третьих, ощущал авторитет и собственную значимость, в-четвертых, это был для него всплеск амбиций (нередко в таких ОПГ социальные лифты работали очень эффективно), ну и последнее — это был и какой-то доход от преступной деятельности.

Естественно, старшеклассники, не видя иных авторитетов перед собой кроме "братков", "пехоты" или "быков" в "районе", перенимали такую модель поведения как основную.

А крупные банды и ОПГ только подогревали интерес к своим организациям и своей деятельности, постепенно набирая из вчерашних школьников новых членов ОПГ, знакомых с принципами и "кодексом чести" улиц.

Сейчас вполне с уверенностью можно сказать, что эти ОПГ и молодёжные банды школьников стали прообразами и предтечами самых жестоких банд 90-х: Солнцевской "братвы", Щёлковской, Волговско-Поволжской, Малышевской, Измайловской и т. д.

Что могло привести к данному феномену и всем описанным в сериале событиям?

Можно отметить несколько факторов.

Эпоха излёта брежневского застоя. Развитие социально-общественных взаимоотношений по сути закостенело. Верхушка партии погрязла в собственноручно созданном болоте бюрократии, постепенно начал появляться кризис управления. На посты назначаются "аппаратчики" не по принципу "самый умный / опытный", а по признаку "связей" и личной преданности. Такой аппарат госуправления оторван от населения и слабо представляет себе реалии жизни конца 70-х — начала 80-х.

Пока в стране было всё ещё вполне хорошо: ракеты летают, СССР первый везде, продовольствия хватает, "Артек" — для школьников, остальной Крым — для взрослых, хоть по два раза в год.

Но именно такие "звоночки" как незнание, куда применить себя школьнику, изжившие лозунги и непонимание происходящего говорили о том, что общество устало от всего вышеизложенного.

Обществу были нужны или перемены, или развитие.

Афганский компонент

Опять же, массы солдат, вернувшихся из Афганистана, оказались брошены (точнее, партия как-то не подумала побеспокоиться о социализации людей, которые два года убивали других людей, и, естественно, это наложило на них отпечаток).

Где и как они могли применить свои знания? Кто-то ушёл в создаваемые при МВД и КГБ спецназы, кто-то просто в милицию, а кто-то подался в бандиты и ОПГ(что, кстати, показано в сериале на примере одного из центральных героев.)

Этот сериал (и его первоисточник) — не совсем околоблатная романтика, это скорее попытка через призму истории и художественной подачи показать, что даже в самом стабильном обществе, есть ошибки и просчёты, которые приводят в том числе и к краху системы.

Как это получилось у Крыжовникова? Ничего утвердительного сказать сейчас нельзя. У него специфическое видение кинематографа, вполне смотрибельные сериалы, такие как "Кухня", соседствуют с явной "жвачкой" типа "Ёлки".

В рейтинге "Кинопоиска" "Кровь на асфальте" опережает такие культовые сериалы "Сопрано" и "Во все тяжкие".

Здоровая профилактика

Неужели кто-то думает, что, насмотревшись "Слова пацана", школьник пойдёт драться "стенка на стенку"? Тогда по этой логике, посмотрев "Во все тяжкие", школьник должен научиться варить метамфетамин? А прочитав про Раскольникова, начать бить по голове бабушек?… Всё намного глубже и сложнее.

Воспитание детей лежит на родителях и системе образования. Мама с папой, учителя в школе должны объяснять, что такое хорошо и что такое плохо. Для ребенка "бандос" не должен быть примером для подражания.

Поэтому на систему образования необходимо выделять больше средств, чтобы её развивать, создавая бесплатные кружки, спортивные секции, клубы для моделирования и т. д. Ребёнок не должен быть предоставлен сам себе, покинутый родителями, которые по 10-12 часов "впахивают" на работе. Он не должен чувствовать отчуждения у педагогов. Тогда он не будет создавать в голове какие-то иллюзии, насмотревшись каких-то сериалов.

Необходимо правильно подойти и к социализации и возвращению в общество тех бойцов СВО, которых эта война морально "подкосила. Просто так пускать все на самотёк явно не стоит.

Запретами нельзя ничего решить. Тем более, если запрет для галочки: "Мол, мы сделали, все что смогли…". А можно это сделать только долгой просветительской работой и индивидуальным подходом к каждому ребёнку. И к каждому бойцу…

Сам автор "Слова пацана" Роберт Гараев рассуждает о причинах популярности сериала, в следующем ключе:

"… возможно, (популярность сериала настолько высока) из-за того, что сейчас идёт СВО, люди задумываются о насилии, его природе, о том, как оно влияет на людей и общество. Опасения, думаю, есть. Опасения, что вернутся люди, обученные воевать и обращаться с оружием. Определённый всплеск криминала возможен…"

Как когда-то. На ошибках прошлого надо учиться и не повторять их.