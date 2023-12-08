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Ульяна Власова

Андрогинность и курение: что считалось привлекательным в девушке 50 лет назад

3:46
Общество » Семья

Идеалы красоты неуклонно эволюционируют, и последние десятилетия принесли невероятные изменения в нашем восприятии привлекательности, включив в это понятие различные фигуры и уникальные черты. Но что привлекало мужчин 50 лет назад, когда сегодняшняя мода еще только зарождалась? Сегодня мы вместе с HerBeauty.co рассмотрим несколько черт  девушек, которые считали привлекательными полвека назад.

Андрогинность и курение: что считалось привлекательным в девушке 50 лет назад
Фото: https://search.creativecommons.org/ by by vad_0807 is licensed under is licensed under CC BY-SA 2.0

Тонкие силуэты

Хотя сегодня это кажется странным, не так давно женщины с тонкими, почти бесформенными фигурами были в центре внимания, а красота пышных форм была непопулярна. В наше время на подиумах всё ещё преобладает образ стройных, высоких моделей, отражая сдвиг, начавшийся в 60-е годы, когда идеал красоты, установленный Мэрилин Монро, уступил место Твигги — символу моды для миллионов девушек по всему миру.

Плоская грудь и ягодицы

Тенденция к худой фигуре привела к акцентированию внимания на уменьшении объема ягодиц и груди. В конце 60-х годов начался поворот во взглядах на женское тело. До этого периода никто особо не обращал внимания на целлюлит или лишний вес, однако со временем это стало важной заботой для многих женщин. Они прилагали усилия, выполняя активные упражнения, чтобы избавиться от недостатков на бедрах,.

Андрогинность

Модный тренд андрогинности существует не первое десятилетие. Его популярность колебалась, пока в 60-е годы женщины не начали экспериментировать со своим стилем. После временного подъема в 20-е годы, андрогинность снова вернулась с новыми дизайнами и стилями, размывая границы между мужской и женской модой. До сих пор мы любим унисекс-одежду, которая появилась именно в те времена.

Длинные ноги и мини-юбки

Эти две тенденции были тесно связаны. С ростом популярности мини-юбок в конце 60-х, внимание уделялось форме и длине женских ног. Некоторые стили обуви даже визуально удлиняли фигуру. Хотя начало 70-х принесло моду на широкие брюки, длинные ноги продолжали быть в центре внимания.

Легкая атлетика

Хорошая физическая форма всегда привлекала внимание. Однако 50 лет назад активное участие женщин в спорте было новым явлением, не получившим серьезного признания, особенно по сравнению с мужским. Но для женщин это было важно, ведь активный образ жизни обеспечивал стройность, здоровье и хорошую форму на протяжении длительного времени.

Длинные волосы

Отращивание длинных волос было своеобразным проявлением свободы пятьдесят лет назад. Женщины стремились выглядеть по-новому, отличаясь от предыдущих поколений, и длинные, естественные волосы были одним из способов этого выражения.

Курение

В 60-е годы уже было известно, что курение вредно для здоровья, но тогда это не было общеизвестной информацией, как сегодня. Курение все еще считалось стильным, модным и очень привлекательным. Реклама изображала изящных и обаятельных женщин, пользующихся сигаретами, что делало это своего рода социальной нормой. Мужчины также находили это привлекательным!

Такие вещи, которые привлекали мужчин пятьдесят лет назад, могут показаться странными сегодня, но они отражают динамику изменений в представлении о привлекательности и моде.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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