Николай Долуда: "Без государства казачества быть не может!"

10:19 Your browser does not support the audio element. Общество

В Москве состоялся Всероссийский семинар-совещание "Российское казачество".

Фото: Всероссийское казачье общество

На его площадке руководители рабочих групп по делам казачества субъектов РФ, представители региональных органов власти, атаманы войсковых казачьих обществ, а также лидеры казачьих молодёжных организаций — поделились опытом и лучшими практиками, выработанными в ходе реализации госполитики РФ в отношении российского казачества, связанными со взаимодействием органов региональной и муниципальной власти с казачьими обществами в условиях СВО, несением казаками государственной и иной службы, подготовки кадрового резерва, а также развитием системы непрерывного образования казачества и молодежного казачьего движения.

Вопросы повестки в ходе пленарного заседания, заседания постоянной комиссии Совета по развитию госполитики РФ в отношении российского казачества, а также работы тематических секций — вместе с участниками мероприятия обсудили

руководитель ФАДН Игорь Баринов ,

, ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по делам казачества Алексей Кириченко ,

, атаман ВсКО, депутат Госдумы РФ Николай Долуда ,

, ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством РПЦ Тимофей Чайкин .

. Подходы к реализации государственной политики в отношении российского казачества — созвучны времени

В частности, Игорь Баринов отметил, что участникам СВО, в том числе и казакам, после возвращения из боевых действий нужно качественно и оперативно оказывать необходимую помощь.

— Наши защитники возвращаются с военных точек, они должны чувствовать внимание и получать требующуюся помощь, — подчеркнул он.

Руководитель ФАДН также сообщил, что в данный момент перед рабочей группой при постоянной комиссии совета при президенте РФ по делам казачества стоит важная задача — модификация подходов к реализации государственной политики в отношении российского казачества. Для этого формируются рекомендации по усовершенствованию регионального законодательства.

"Казачество развивается только в системе государственной власти"

В свою очередь, Всероссийский атаман акцентировал внимание на том, что выстраивание тесного взаимодействия власти и казачьих обществ — является одной из приоритетных задач Всероссийского казачьего общества.

— Сегодняшнее семинар-совещание, по сути своей, является итоговым для представителей власти, курирующих вопросы казачества в регионах. Впервые за 4 года, со дня создания ВсКО, Правительствам России выделены средства, чтобы в течение текущего года подобные мероприятия провести с руководителями рабочих групп, а это, как правило, заместители руководителей субъектов, заместители губернаторов, заместители глав правительств, и весь атаманский корпус. Проведены 21 семинар-совещание во всех 12 войсковых и двух окружных казачьих обществах. Но и на тех совещаниях, которые уже проведены, присутствовали всего 18 руководителей рабочих групп вместо предусмотренных программой 76-ти. А сегодня из 80 приглашенных руководителей рабочих групп на мероприятие прибыли только 23 человек. Вот почему на сегодняшний день нет динамичного развития российского казачества. Почему? Потому что без государства казачества быть не может. Казачество развивается только в системе государственной власти. Тогда оно имеет будущее.

По словам Николая Долуды, в Стратегии госполитики РФ в отношении российского казачества Президент страны конкретно обозначил: выполнение требований Стратегии возлагается на федеральные, региональные и муниципальные органы власти и Всероссийское казачье общество.

— К сожалению, — подчеркнул Всероссийский атаман, — в субъектах, на территориях которых располагаются Уссурийское, Забайкальское, Сибирское казачьи войска, проблема понимания и взаимодействия власти и казачества пока еще существует. Задачи, поставленные главой государства, должны все исполнять добросовестно! Тогда и казачество будет развиваться семимильными шагами. Ведь потенциал у российского казачества — колоссальный.

Также Николай Долуда считает, что за четыре года, прошедшие с момента образования, — Всероссийское казачье общество выстроено.

— Есть дисциплина, понимание задач, которые стоят перед российским казачеством. Мы добились того, что наконец все войсковые казачьи общества провели военно-полевые сборы. И результат на лицо: свыше 25 тысяч казаков-добровольцев — с учетом ротации — мужественно выполняют поставленные задачи в зоне боевых действий. Мы вернули понимание того, что казак — это прежде всего — это воин, — подчеркнул Н. А. Долуда.

Особым образом Николай Александрович поблагодарил атаманов, которые сформировали добровольческие казачьи отряды: атамана Кубанского ВКО А. И. Власова, Терского ВКО В. В. Кузнецова, Оренбургского ВКО В. И. Романова, Всевеликого войска Донского С. Н. Бодрякова, Волжского ВКО Ю. Е. Иванова.

— Три войска, которые находятся за Уралом: Иркутское, Сибирское, Енисейское, — сформировали лишь один отряд. К сожалению, они относятся к войскам, которым региональные и муниципальные власти не оказывают поддержку. Руководители рабочих групп пока еще не повернулись лицом к казачеству.

По мнению атамана ВсКО, из всех 12 казачьих войск три войска Иркутское, Забайкальское и Уссурийское, пройдя возрождение, по-прежнему находятся на этапе становления.

— Все остальные казачьи войска вышли на этап развития. И там динамика развития довольно серьезная, — отметил Николай Долуда.

В поле зрения власти и казачества — добровольческие отряды, кадровый резерв и воспитание молодежи

В ряду первоочередных задач исполнительных органов власти субъектов РФ по взаимодействию с казачеством в условиях СВО Николай Долуда назвал оказание помощи атаманам всех уровней в формировании и обеспечении казачьих добровольческих отрядов.

— Мы доставляем казачьим добровольческим отрядам квадрокоптеры, машины повышенной проходимости, ночные прицелы, тепловизоры, спальные мешки и пр. Для оказания помощи казачьим добровольческим отрядам и мирным жителям ЛНР и ДНР казачьими обществами совместно с властью субъектов и представителями бизнеса были собраны почти 700 миллионов рублей, — сообщил Николай Долуда. И напомнил, что между Всероссийским казачьим обществом и Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" подписано соглашение об оказании системной помощи казачьим добровольческим отрядам.

Также атаман ВсКО заострил внимание представителей региональных министерств образования, руководителей рабочих групп и войсковых атаманов на необходимости оказания адресной помощи семьям погибших казаков.

— Ни одна семья не должна остаться без внимания. Необходимо оказывать помощь в реабилитации и трудоустройстве казакам, которые получили ранение. Это задача власти субъектов и атаманов всех уровней, — подчеркнул Н. А. Долуда.

В качестве важного направления деятельности представителей власти и казачьих обществ в регионах Всероссийский атаман назвал работу с казачьей молодежью.

— 600 выпускников казачьих кадетских корпусов воюют "за ленточкой". 80 — это выпускники Ейского, 69 — Кропоткинского, 45 — Горожанского, 42 — Курганинского, 42 — Новороссийского, 40 — Алчевского, 34 — Шахтинского, 34 — имени К. И. Недорубова, 34 — Белокалитвинского казачьих кадетских корпусов. От других казачьих кадетских корпусов — в разы меньшее число выпускников участвуют в специальной военной операции. Что говорит о качестве воспитательной работы, — отметил Николай Долуда.

Там, где она ведется системно, и в ней принимают участие и атаманы, и наставники, и духовники, — считает Всероссийский атаман, — вырастают настоящие патриоты, понимающие что такое Родина, честь, достоинство и готовность стать на защиту Отечество.

— Казачье кадетское образование — базовое для подготовки кадрового резерва казачьих обществ. Потому Советом при Президенте РФ по делам казачества принято решение об открытии новых казачьих кадетских корпусов в тех 7 регионах страны, где они отсутствуют. В Забайкальском, Красноярском, Хабаровском краях, в Иркутской, Омской, Оренбургской областях пока слышны лишь обещания органов исполнительной власти. И только в Ставропольском крае, благодаря помощи полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Ю. Я. Чайки, строительство казачьего кадетского корпуса идет полным ходом, — отметил Николай Долуда.

Принятие закона о российском казачестве — гарант дальнейшего его развития

Для успешного решения серьезных государственных задач, поставленных Президентом перед российским казачеством, уверен Всероссийский атаман, необходим федеральный закон о казачестве.

— Уже более 30 лет назад началось возрождение российского казачества, но закона о российском казачестве до сих пор нет. На этом я буду концентрировать свою работу, находясь на должности заместителя председателя комитета Госдумы по делам национальностей, — сказал Николай Александрович.