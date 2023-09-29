Несмотря на обилие информации о сексе, многие подростки не испытывают к нему интереса. Как это связано с сексуальной революцией в России в 90-е годы, почему именно в СССР прививали правильное отношение к сексу и романтическим отношениям, как влияют родители на личную жизнь своих детей, Pravda.Ru рассказал врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук.
— Евгений, каковы причины отказа от сексуальных отношений у современных подростков?
— Во-первых, все подростки разные. У кого-то всё происходит нормально, у кого-то преждевременное психосексуальное развитие, а у кого-то действительно происходит снижение интереса к этой части жизни. Причины могут быть разные, от психологических до экологических. Но тут речь идёт об искажении психосексуального развития. У нас в 90-е была сексуальная революция:
А ведь в СССР была уголовная статья за её распространение.
Огромное количество подростков было воспитано на переизбытке информации о сексе. Как известно, любое действие рождает противодействие. То есть раньше у нас было "запретный плод сладок". А при переизбытке некоторые подростки уходят в асексуалы, так и не познав нормальных гармоничных отношений, поскольку считают, что интимные отношения — это то, что они видели на экранах монитора. Это отчасти последствия сексуальной революции.
— Почему созданный прежней культурой романтический образ секса, связанный с чем-то прекрасным, оказался разрушен?
— Это как раз продолжение сексуальной революции. Под видом "борьбы с комплексами" происходило высмеивание трогательных романтичных моментов, которые как раз и являются нормой. Началось засилье патологий, культа потребления: чем больше у тебя сексуальных партнёров, тем лучше. Плюс родители зачастую пропадали на работе, у них не было возможности проводить беседы с детьми. Многие подростки впитывали эти новые модели, не успев увидеть классические.
Кроме того, большое количество разводов стало социальной болезнью.
Дети не понимают, что избирательность и построение гармоничных отношений — это величайшее благо и счастье каждого человека. Поэтому они совершают многочисленные ошибки, не умеют выбирать партнёра и строить отношения. Обучение потреблению дало такие результаты.
— Вы сказали, что секс плюс романтика — это и есть норма. Может быть, мы перестали читать и таким образом подпитывать свои внутренние идеалы?
— Конечно. Это не только семейные примеры: в счастливой семье каждый ребёнок хочет повторить успех родителей. Если же родители развелись со скандалом, то у многих подростков остаётся впечатление, что избирательность — это плохо, и они боятся вступать в отношения.
Платонический компонент — как раз норма. Некоторые уже настолько деградировали, что порою у подростков период взаимного узнавания до полового акта меньше, чем у братьев наших меньших — у собак.
Вакханалия 90-х дала искажение психосексуального развития подростков. Если раньше всё было более-менее гармонично, отношения ценились, люди волновались, скучали, была глубина чувств. То потом, среди современных подростков, кто-то ушёл в преждевременное психосексуальное развитие, а кто-то пошёл в отказ.
Сейчас чрезмерная сексуализация общества, множество образов с обложки журналов, на проезжей части водители видят на баннерах огромное количество женских прелестей. Чрезмерная эксплуатация полового инстинкта тоже повлияла на асексуальность.
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