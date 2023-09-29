Сексолог: платонические отношения — сегодня норма

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Несмотря на обилие информации о сексе, многие подростки не испытывают к нему интереса. Как это связано с сексуальной революцией в России в 90-е годы, почему именно в СССР прививали правильное отношение к сексу и романтическим отношениям, как влияют родители на личную жизнь своих детей, Pravda.Ru рассказал врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук.

Фото: https://firstthings.org/7-tips-for-couples-who-work-together/

— Евгений, каковы причины отказа от сексуальных отношений у современных подростков?

— Во-первых, все подростки разные. У кого-то всё происходит нормально, у кого-то преждевременное психосексуальное развитие, а у кого-то действительно происходит снижение интереса к этой части жизни. Причины могут быть разные, от психологических до экологических. Но тут речь идёт об искажении психосексуального развития. У нас в 90-е была сексуальная революция:

говорили, что у нас комплексы,

целомудрие высмеивалось,

появилось засилье порнографии.

А ведь в СССР была уголовная статья за её распространение.

Огромное количество подростков было воспитано на переизбытке информации о сексе. Как известно, любое действие рождает противодействие. То есть раньше у нас было "запретный плод сладок". А при переизбытке некоторые подростки уходят в асексуалы, так и не познав нормальных гармоничных отношений, поскольку считают, что интимные отношения — это то, что они видели на экранах монитора. Это отчасти последствия сексуальной революции.

— Почему созданный прежней культурой романтический образ секса, связанный с чем-то прекрасным, оказался разрушен?

— Это как раз продолжение сексуальной революции. Под видом "борьбы с комплексами" происходило высмеивание трогательных романтичных моментов, которые как раз и являются нормой. Началось засилье патологий, культа потребления: чем больше у тебя сексуальных партнёров, тем лучше. Плюс родители зачастую пропадали на работе, у них не было возможности проводить беседы с детьми. Многие подростки впитывали эти новые модели, не успев увидеть классические.

Кроме того, большое количество разводов стало социальной болезнью.

Дети не понимают, что избирательность и построение гармоничных отношений — это величайшее благо и счастье каждого человека. Поэтому они совершают многочисленные ошибки, не умеют выбирать партнёра и строить отношения. Обучение потреблению дало такие результаты.

— Вы сказали, что секс плюс романтика — это и есть норма. Может быть, мы перестали читать и таким образом подпитывать свои внутренние идеалы?

— Конечно. Это не только семейные примеры: в счастливой семье каждый ребёнок хочет повторить успех родителей. Если же родители развелись со скандалом, то у многих подростков остаётся впечатление, что избирательность — это плохо, и они боятся вступать в отношения.

Платонический компонент — как раз норма. Некоторые уже настолько деградировали, что порою у подростков период взаимного узнавания до полового акта меньше, чем у братьев наших меньших — у собак.

Вакханалия 90-х дала искажение психосексуального развития подростков. Если раньше всё было более-менее гармонично, отношения ценились, люди волновались, скучали, была глубина чувств. То потом, среди современных подростков, кто-то ушёл в преждевременное психосексуальное развитие, а кто-то пошёл в отказ.

Сейчас чрезмерная сексуализация общества, множество образов с обложки журналов, на проезжей части водители видят на баннерах огромное количество женских прелестей. Чрезмерная эксплуатация полового инстинкта тоже повлияла на асексуальность.