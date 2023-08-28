В России предложили увеличить маткапитал до 1 млн руб. Это поможет рождаемости?

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Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР совместно с сенаторами Еленой Афанасьевой и Вадимом Деньгиным внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об увеличении размера материнского капитала до 756,7 тысяч рублей — за первого ребенка и до 1 миллиона рублей — за второго. Pravda.Ru рассказывает об этой инициативе и беседует с экспертами о том, действительно ли он необходим в текущих условиях.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Предложение

Соответствующая инициатива уже значится в базе данных Государственной Думы. Авторы идеи предложили внести изменения в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". В случае принятия законопроекта с 1 февраля 2024 года будет действовать следующая норма:

в случае рождения или усыновления первого ребенка семья получается государственную выплату в размере 756 712 рублей;

в случае рождения или усыновления второго ребенка семья получается государственную выплату в размере 1 миллион рублей.

Инициаторы заметили, что большая часть участников программы "Материнский капитал" (почти 8 миллионов семей) потратили полученные деньги на улучшение жилищных условий либо оплату учебы или детского сада ребенку.

"Учитывая резкий рост с 2022 года стоимости жилья, а также реальный уровень инфляции, значительно превышающий 5,3%, полагаем необходимым установить с 1 февраля 2024 года более высокий размер материнского капитала", -- объясняют авторы в пояснительной записке к законопроекту.

Мнение депутата

Pravda.Ru попросила оценить эту идею Светлану Бессараб, члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранам. Она концептуально поддержала идею, однако отметила отсутствие бюджетного обоснования для данной идеи: иначе говоря, бюджет не сможет "позволить" себе увеличить финансирование в рамках этой программы.

"Безусловно, интересное предложение, может быть, даже крайне важное предложение, особенно в период предвыборной кампании. Но у нас бюджет дефицитный на ближайшие три года. И нам важно выполнить те задачи, которые государство на себя уже взяло, а именно ежегодную индексацию на уровень реального значения инфляции. С 1 февраля 2024 года бюджет предусматривает такое увеличение, но все, что предлагается сверху, наверное, это, как принято говорить, от лукавого. Потому что для того чтобы в этих условиях дефицитного бюджета дополнить какую-то статью, нужно те же самые средства где-то урезать. Урезать у нас негде. А где взять средства — я думаю, что мои коллеги не предлагают решение", — сказала она.

Бессараб также выразила уверенность в том, что законопроект не будет принят. Однако парламентарий назвала "формулу", в соответствии с которой российские семьи не будут бояться рожать детей.

"Даже с учетом того, что у нас материнский семейный капитал в последние годы растет из года в год и индексируется, мы не можем сказать, что пособие, выплаты по рождению ребенка являются исчерпывающими стимулами для повышения рождаемости. Нужно, чтобы российская семья была уверена в завтрашнем дне, нужно, чтобы семья была крепкая. И, конечно, при поддержке государства, особенно в части возможностей получения доступного своего первого жилья, пусть даже на условиях льготной ипотеке. Сегодня эти условия предоставляются. При уверенности в завтрашнем дне семьи начнут рожать. Но не могу сказать, что это напрямую зависит от условий предоставления социальных гарантий", — заключила собеседница Pravda.Ru.

"Помощь не упирается в едноразовые выплаты"

О том, как эта возможная мера поддержки может сказаться на рождаемости, Pravda.Ru рассказала Оксана Кучмаева, главный научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН.

"Трудно сказать как в поддержку рождаемости. Окажется значимой суммой в контексте ситуации, когда люди думают, рожать или не рожать ребенка. Но, в целом, я не думаю, что все упирается исключительно в такие, по сути, одноразовые выплаты, пусть достаточно большие. Тут целый комплекс причин. Для людей важна стабильность, уверенность в завтрашнем дне, зарплаты, которые позволяют прожить, а не мечтать о том, когда свалится материнский или детский капитал, и гарантии для образования и здоровья ребенка", — отметила специалист.

При этом она поддержала любые меры финансовой поддержки в отношении семей, вероятность принятия такого законопроекта, однако она оценила в 10%.