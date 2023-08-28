Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

В России предложили увеличить маткапитал до 1 млн руб. Это поможет рождаемости?

5:06
Общество

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР совместно с сенаторами Еленой Афанасьевой и Вадимом Деньгиным внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об увеличении размера материнского капитала до 756,7 тысяч рублей — за первого ребенка и до 1 миллиона рублей — за второго. Pravda.Ru рассказывает об этой инициативе и беседует с экспертами о том, действительно ли он необходим в текущих условиях.

В России предложили увеличить маткапитал до 1 млн руб. Это поможет рождаемости?
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Предложение

Соответствующая инициатива уже значится в базе данных Государственной Думы. Авторы идеи предложили внести изменения в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". В случае принятия законопроекта с 1 февраля 2024 года будет действовать следующая норма:

  • в случае рождения или усыновления первого ребенка семья получается государственную выплату в размере 756 712 рублей;
  • в случае рождения или усыновления второго ребенка семья получается государственную выплату в размере 1 миллион рублей.

Инициаторы заметили, что большая часть участников программы "Материнский капитал" (почти 8 миллионов семей) потратили полученные деньги на улучшение жилищных условий либо оплату учебы или детского сада ребенку.

"Учитывая резкий рост с 2022 года стоимости жилья, а также реальный уровень инфляции, значительно превышающий 5,3%, полагаем необходимым установить с 1 февраля 2024 года более высокий размер материнского капитала", -- объясняют авторы в пояснительной записке к законопроекту.

Мнение депутата

Pravda.Ru попросила оценить эту идею Светлану Бессараб, члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранам. Она концептуально поддержала идею, однако отметила отсутствие бюджетного обоснования для данной идеи: иначе говоря, бюджет не сможет "позволить" себе увеличить финансирование в рамках этой программы.

"Безусловно, интересное предложение, может быть, даже крайне важное предложение, особенно в период предвыборной кампании. Но у нас бюджет дефицитный на ближайшие три года. И нам важно выполнить те задачи, которые государство на себя уже взяло, а именно ежегодную индексацию на уровень реального значения инфляции. С 1 февраля 2024 года бюджет предусматривает такое увеличение, но все, что предлагается сверху, наверное, это, как принято говорить, от лукавого. Потому что для того чтобы в этих условиях дефицитного бюджета дополнить какую-то статью, нужно те же самые средства где-то урезать. Урезать у нас негде. А где взять средства — я думаю, что мои коллеги не предлагают решение", — сказала она.

Бессараб также выразила уверенность в том, что законопроект не будет принят. Однако парламентарий назвала "формулу", в соответствии с которой российские семьи не будут бояться рожать детей.

"Даже с учетом того, что у нас материнский семейный капитал в последние годы растет из года в год и индексируется, мы не можем сказать, что пособие, выплаты по рождению ребенка являются исчерпывающими стимулами для повышения рождаемости. Нужно, чтобы российская семья была уверена в завтрашнем дне, нужно, чтобы семья была крепкая. И, конечно, при поддержке государства, особенно в части возможностей получения доступного своего первого жилья, пусть даже на условиях льготной ипотеке. Сегодня эти условия предоставляются. При уверенности в завтрашнем дне семьи начнут рожать. Но не могу сказать, что это напрямую зависит от условий предоставления социальных гарантий", — заключила собеседница Pravda.Ru.

"Помощь не упирается в едноразовые выплаты"

О том, как эта возможная мера поддержки может сказаться на рождаемости, Pravda.Ru рассказала Оксана Кучмаева, главный научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН.

"Трудно сказать как в поддержку рождаемости. Окажется значимой суммой в контексте ситуации, когда люди думают, рожать или не рожать ребенка. Но, в целом, я не думаю, что все упирается исключительно в такие, по сути, одноразовые выплаты, пусть достаточно большие. Тут целый комплекс причин. Для людей важна стабильность, уверенность в завтрашнем дне, зарплаты, которые позволяют прожить, а не мечтать о том, когда свалится материнский или детский капитал, и гарантии для образования и здоровья ребенка", — отметила специалист.

При этом она поддержала любые меры финансовой поддержки в отношении семей, вероятность принятия такого законопроекта, однако она оценила в 10%. 

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы госдума законопроект светлана бессараб материнский капитал
Новости Все >
Страны-партнёры Киева дали добро Украине на удары по российскому Крыму
Машков поделился стратегией поведения с родными, выступающими против СВО
Диетолог Мухина: Кефир должен быть в рационе всех пенсионеров
Резников признал продвижение ВС РФ на Купянском направлении
Нутрициолог Максим Антонюк назвал продукты, которые взбодрят не хуже кофе
Марков рассказал о попытках ВСУ отбить в Работино 5 оставшихся домов
China Daily: китайские власти аннулируют дипломы студентов, использовавших ИИ при написании выпускных работ
Украинский музыкант Хлывнюк обратился к солисту группы "Звери": Рома, извини
Врач Раевский рассказал, как укрепить иммунитет в период простудных заболеваний
ВСУ чаще бегут сдаваться в плен: всё начнётся через месяц 
Популярное
Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины — Myśl Polska

Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.

Myśl Polska: Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины
Такое число погибших солдат США "у берегов Австралии" связано с легализацией потерь на Украине
Морпехи США погибли не в Австралии, а под Работино
Владимир Зеленский рассказал, как захватит Крым
Замглавы управления спецсвязи СБУ застрелился в кабинете в Киеве
ИноСМИ: убийство Зеленского и генеральная битва произойдут в 2024 году Олег Володин Какая судьба ждёт Дональда Трампа после ареста? Объясняют эксперты Петр Ермилин Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова
Австрийский политик предложил демонтировать Бразилию за поддержку России
Киев отправляет женщин на передовую под Купянск
ВСУ получат до 200 истребителей F-16, но есть нюанс — Коротченко
ВСУ получат до 200 истребителей F-16, но есть нюанс — Коротченко
Последние материалы
Страны-партнёры Киева дали добро Украине на удары по российскому Крыму
Машков поделился стратегией поведения с родными, выступающими против СВО
Диетолог Мухина: Кефир должен быть в рационе всех пенсионеров
В России предложили увеличить маткапитал до 1 млн руб. Это поможет рождаемости?
Резников признал продвижение ВС РФ на Купянском направлении
Нутрициолог Максим Антонюк назвал продукты, которые взбодрят не хуже кофе
Марков рассказал о попытках ВСУ отбить в Работино 5 оставшихся домов
China Daily: китайские власти аннулируют дипломы студентов, использовавших ИИ при написании выпускных работ
Залужный будет решать судьбу Украины. Так решили в НАТО
Украинский музыкант Хлывнюк обратился к солисту группы "Звери": Рома, извини
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников