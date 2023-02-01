Возвращение в 90-е. Минпромторг дал ларькам "зеленый свет"

В российских регионах в ближайшие годы, как в 1990-х, начнут множиться ларьки. Глава Минпромторга Денис Мантуров рекомендовал региональным руководителям организовать работу по открытию нестационарных торговых объектов для товаров отечественных производителей у входов в торговые центры и магазины.

Улица Санкт-Петербурга

В ведомстве объяснили это необходимостью создания условий для сбыта местных товаров, в частности, фермерских. По замыслу чиновников, сбыту должен поспособствовать трафик крупных ТЦ. У входов в них рекомендовано располагать места для торговли производителей сельхозпродукции, текстиля, одежды и обуви. Причем, площадки должны предоставляться без торгов, на льготных условиях или безвозмездно.

Хотя документ носит рекомендательный характер, в некоторых регионах уже начали работать над задачей. Например, в Петербурге в 2022 году установили сотню ларьков, а в 2023 году — собираются поставить еще 300. Объекты будут сдавать в аренду предпринимателям как готовые места для торговли.

При этом еще недавно город активно боролся с НТО. Так, с 2007 по 2012 год в Петербурге были ликвидированы 20 тысяч ларьков и торговых павильонов. Власти отказались от развития уличной торговли по ряду причин: антисанитария, торговля контрафактом, обман потребителей и продажи без чека. Да и "разношерстные" ларьки, увешанные рекламой, совершенно не вписываются в городской ландшафт и выглядят не эстетично.

Кроме того, что с возвращением ларьков города рискуют вернуться в 1990-е, начнут множиться и некоторые коррупционные схемы. Так, газета "Версия" напоминает, что за последние годы на российском рынке лавинообразно выросла доля поддельного алкоголя и сигарет. Продавать такие товары через сетевых ретейлеров проблематично, другое дело — ларьки, это давно проверенный канал сбыта.

"Схожая ситуация и на алкогольном рынке. Доля нелегального оборота составляет, по разным оценкам, от 20 до 30%. При этом, как говорится в исследовании Высшей школы экономики, если нелегальный рынок сократится хотя бы на 70%, то в казну вернется как минимум 70 млрд рублей в год. Однако если вся эта нелегальная торговля будет перенаправлена в ларьки, то теневые денежные потоки только увеличатся в объемах", — сообщает издание.

Но главными выгодоприобретателями, по мнению журналистов, станут чиновники, которые за деньги будут выдавать разрешения на установку ларьков. Также они смогут закрывать глаза на то, что ларек начал разрастаться, достраиваться и превращаться в ТЦ, захватывая землю.

Отметим, в Северной столице борьбу с ларьками развернула когда-то Валентина Матвиенко, которая была губернатором в период с 2003 по 2011 годы. Она не раз заявляла, что такие НТО уродуют лицо города. Из-за этого Валентина Ивановна даже намеревалась закрыть известный рынок Апраксин двор, который всегда имел славу криминальной точки за торговлю контрафактом, многочисленных торговцев-нелегалов из стран ближнего зарубежья, а также за факты краж, драк и даже убийств.

В 2007 году Матвиенко решила перенести торговлю с Апраксина двора на площадку у станции метро "Девяткино", а рынок передать стратегическому инвестору. Тогда эксперты говорили, что будущему инвестору необходимо иметь крепкие нервы и административный ресурс, чтобы не только переселить торговцев, но и провести реконструкцию. Найденный инвестор — компания "Главстрой" Олега Дерипаски — с этой задачей не справился. По проекту рынок планировалось преобразовать в комплекс общественно-деловых зданий с парящей в воздухе стеклянной крышей и большой пешеходной зоной под ней. Однако для этого необходимо было снести несколько корпусов, которые несколькими годами позже признали памятниками архитектуры. Кроме того, компания так и не смогла провести выкуп корпусов у собственников и увязла с ними в судах.

В 2012 году уже новое руководство города признало, что "Апрашка" превратилась в градостроительный тупик и отказалось продлевать договор с "Главстроем". С тех пор рынок остается ярким примером хаотичной уличной торговли "ларечников", и хотя Смольный не отказывается от идеи провести реконструкцию, по факту для этого не делается ничего. А учитывая растущую лояльность федеральной власти к такого рода торговле и новый курс на поддержку малого и среднего бизнеса с запретом его "кошмарить", можно предположить, что Апраксин двор еще не скоро станет местом цивилизованной торговли.

Попытки найти ему инвестора еще были. В 2018 году на объект собиралась зайти ООО "Инвестиционно-строительная компания Апраксин Двор". Это структура КЦ "Питер", которому принадлежит на рынке 65 тысяч "квадратов". Потенциальный инвестор разработал новую концепцию для "Апрашки", авторами которой стали архитекторы "Студии 44". Этот проект как наиболее оптимальный утвердил Совет по культурному наследию города. Однако и эти планы не были реализованы.

В прошлом году Смольный нашел очередного инвестора — компанию Glorax, которая в партнерстве с "Питером" была готова вложить в реконструкцию рынка 50 млрд рублей. Но про судьбу этого проекта ничего не слышно с лета. Компания лишь скупо прокомментировала в СМИ, что соглашение с городом носило рамочный характер. В свою очередь в правительстве Петербурга заявили, что статус соглашения с Glorax остается прежним.

Пока в самом центре Петербурга процветают подобные "раковые опухоли", в Москве их успешно ликвидируют. Речь про Черкизовский рынок, который являлся рассадником этнического криминала. Этот рынок пользовался большой популярностью, но и дурной славой, прямо как Апраксин двор сегодня. С 2001 года его трижды пытались закрыть, и сделать это удалось, правда, лишь в 2010-м. Сегодня на месте рынка поле. Планы по его застройке неоднократно менялись, но можно не сомневаться, что власти найдут достойное применение 49 гектарам. Так, по последним данным, там планируется возвести дома по программе реновации.