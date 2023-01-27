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Антон Куликов

Нежелательная "Медуза": краткая история пути к "успеху"

Общество

Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность Medusa Project (также признана иноагентом). Можно сказать, что это вполне ожидаемое развитие событий. В самой "Медузе" приложили к тому максимум усилий.

Нежелательная "Медуза": краткая история пути к "успеху"

В сообщении надзорного ведомства сказано, что "принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Limited liability company (SIA) "Medusa Project" ("Проект Медуза"), Латвийская Республика".

Также подчёркивается, что деятельность "Медузы" "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

В Генпрокуратуре сообщили, что информация о принятом решении направлена в Минюст России "для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и обнародования".

23 апреля 2021 года Минюст РФ внес в реестр СМИ — иностранных агентов издание Medusa Project ("Медуза"). Согласно реестру, "Медуза" является юридическим лицом, зарегистрированным в 2014 году в Латвийской Республике (SIA Medusa Project).

Стоит заметить, что с момента основания главным источником финансирования латвийского издания стали гранты от разного рода фондов. Хотя, впрочем, почему "разного". Никакого особого разнообразия здесь как раз не наблюдается.

В частности, в финансировании "Медузы" в разное время поучаствовали германской фонд Генриха Бёлля, который тесно связан с "зелёными", одной из самых антироссийских политических сил ФРГ (фонд признан нежелательной организацией в России в 2022 году).

Также "Медуза" получала средства от сетевого движения "Открытая Россия" (признано нежелательной организацией в 2017 году). А вернее сказать, от Михаила Ходорковского, который создал и финансировал это движение.

С 2014 года редакции ежегодно выплачивалась премия "Редколлегия", учреждённая фондом поддержки российских СМИ Sreda Foundation (фонд создан предпринимателем Борисом Зиминым (которы был признан иностранным агентом в 2015 году).

В 2017 году "Медуза" подписала договор о сотрудничестве с американской медиагруппой BuzzFeed, которая финансируется британским благотворительным фондом Oak Foundation и шведским правительственным агентством SIDA, связанными с фондом "Открытое общество" Джорджа Сороса (признан нежелательным в России в 2015 году).

Собственно, из этого — далеко не полного, кстати — перечня спонсоров "Медузы" совершенно очевидно, кто является заказчиком музыки в деятельности этого издания.

Если что и удивляет в этой истории движения к "успеху", так это то, что потребовалось довольно много времени, дабы признать нежелательной деятельность Medusa Project в России. Впрочем, юридические нюансы в данном процессе тоже требуют внимания.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы джордж сорос михаил ходорковский
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