Минюст РФ внёс певицу Монеточку* в реестр иноагентов

Минюст РФ принял решение о внесении певицы Монеточки* в реестр иностранных агентов. Артистка неоднократно критиковала СВО на Украине и критиковала власть родной страны.

В указе отмечено, что Елизавета Гырдымова* получала поддержку от иностранных источников, осуществляла сбор средств в поддержку недружественных стран — Украины, высказывалась против специальной военной операции.

Ранее во время выступления в Литве она выкрикивала нацистские речёвки и публично поддерживала Украину.

*внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов от 20.01.23г.

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