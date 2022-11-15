Эволюция сознания: СССР закладывал основу будущего развития цивилизации

30 декабря 2022 года отмечается 100-летие рождения Союза Советских Социалистических Республик. Новое государственное образование просуществовало неполных 70 лет. Этот возраст полностью соответствовал средней продолжительности жизни человека, и, скорее всего, это не случайность.

СССР — урок для всего человечества

За такой короткий промежуток времени невозможно полностью подменить историю. На момент распада страны оставались ещё миллионы людей, которые были свидетелями рождения, роста и краха государства.

Советский период — очень важный урок для человечества. Впервые за всю историю цивилизации мечта угнетённых народов, которая заключалась в построении справедливого общества, пусть и не до конца, была осуществлена на практике. Это был громадный эволюционный шаг вперёд. Он предполагал главное: заменить привычный всем инстинктивный путь развития человечества на разумный.

К сожалению, инстинкты на данном промежутке истории оказались сильнее разума, и этот факт также не мог быть случайностью. За короткое историческое время нам были наглядно продемонстрированы все сильные и слабые стороны человеческой природы.

За время жизни одного поколения общество пережило период революций и мировых разрушительных войн. За ним последовало время стабильности, великих достижений и веры в справедливое будущее. Далее наступил период предательства, лжи и крушения надежд, за которым пришло сытое время потребления, подмены ценностей и полное разрушение человеческой морали. Наконец, мы все являемся свидетелями крушения и этой сладкой и беззаботной жизни, пик которой наступил именно в годовщину столетия СССР.

Всё это невольно наводит на мысль о неких намеренных действиях. Будто невидимый режиссёр нашей реальности решил в ускоренном времени показать людям свой замысел, выделив в нём все самые ключевые моменты.

На протяжении последних тысячелетий человечество переживает эволюционный застой:

колониализм,

рабство,

крепостное право

никуда не исчезали. Они лишь, временами, меняли свою маску, но по содержанию всегда оставались прежними.

Если раньше корыстное меньшинство насильно разделяло людей, принуждая их принять реальность своего существования, то сегодня это же меньшинство, захватившее власть, создаёт условие, при котором у большинства просто не остаётся выбора. Ненасытное меньшинство, находясь во власти собственных порочных инстинктов, внушает большинству:

"Такова природа, таков её закон, выживает сильнейший, это естественный отбор".

Да, такова дикая природа, никто с этим не спорит, инстинктивный путь развития человечества не противоречит её законам. Остаётся только один вопрос: — с какой целью человек был наделён разумом и правом выбора, в отличие от животных и другой дикой природы? Этот вопрос однозначно наводит на мысль: советский период не был случайностью, он был логическим продолжением начала нового эволюционного этапа в развитии человека.

За всю многовековую историю фиксируется только один период, когда разрыв между богатыми и бедными странами не только не возрастал, он сокращался. За это время общество в своём развитии добилось невероятного единства, оно стало единой семьёй.

Советская альтернатива остановила и запустила обратный процесс глобального социального раскола. Этот период можно назвать расцветом реальных ценностей, в этом, скорее всего, и заключались главный смысл и миссия советского проекта. После распада СССР разрыв между богатыми и бедными измеряется уже несколькими десятками раз, а межнациональная рознь и ненависть между людьми вновь стали привычным делом.

Необходимо выделить важную деталь: Советский Союз и его идеология предполагали не только изменить экономическое устройство страны и сделать его более справедливым. Главная цель заключалась в том, чтобы изменить самого человека, наполнить его существование смыслом, прочертить в его сознании чёткую границу между добром и злом.

Владимир Ленин и Иосиф Сталин прекрасно осознавали слабые места молодого советского общества. Находясь в окружении капиталистического мира, государству предстояла нелегкая борьба, борьба не только с хищными инстинктами мировой буржуазии. Основная и самая трудная борьба должна была происходить внутри каждого советского человека. Молодое поколение необходимо было воспитать и закалить, подготовить его к предстоящим испытаниям, которые всегда были и всегда будут в нашей жизни. Основной упор делался на качественное образование и саморазвитие сознания человека. Расходы государства на образование даже в самые сложные времена советского периода были самыми высокими в мире.

Роман Николая Островского "Как закалялась сталь" был написан в начале тридцатых годов прошлого столетия. Герой знаменитого романа Павел Корчагин стал символом нового человека. Книга была издана на семидесяти языках, она и сегодня пользуется огромной популярностью в мире. К сожалению, после крушения СССР произведение Островского убрали из школьных российских программ, и это была стратегическая ошибка новой российской власти. Так или иначе, мысли Николая Островского остаются актуальными на все времена:

"Самое дорогое у человека — это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Чтобы не жёг позор за подленькое и мелочное прошлое, чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества".

Борьба за освобождение человека — это вечная борьба, без которой не может быть продолжения жизни на Земле. Такова природа нашего мира. Советский опыт наглядно продемонстрировал нам очень важный урок: победа в борьбе за освобождение народов невозможна без победы над самим собой.

Практика показала, что часть советской номенклатуры начала 1960-х, пропагандируя советские идеалы, на самом деле лишь прикрывалась ими, используя своё положение в обществе для собственного карьерного роста и личного обогащения. Как только появилась возможность легализовать свои внутренние порочные помыслы, они тут же предали всё, чему ещё недавно служили. Это главная причина распада СССР и массового предательства советской номенклатуры.

От начала времён существуют только два условия при которых человек морально разлагается, а его сознание деградирует:

безнаказанность,

вседозволенность.

Подобное возможно лишь при условии размытия границы. Говоря простым языком, границы между добром и злом. Инстинктивный путь развития общества не предполагает нравственных границ, главное — это материальная прибыль, всё остальное неважно.

Мы все видим, как ложь и манипуляция сознанием становятся легальным инструментом карьерного роста.

Если ты не можешь развести конкурента, значит ты плохой бизнесмен. Если не можешь развести толпу, то ты плохой политик. Если не можешь развести ближнего своего, то ты просто неудачник в этой жизни.

Всё это стало уже нормой, и большинство людей приняли эту новую реальность. О какой эволюционном развитии человечества может идти речь?

Эволюция — что это?

Ещё в советское время я слышал одно утверждение: технологический прогресс без развития человеческого сознания опасен для окружающего мира. Была такая поговорка: умный человек без разума опасен для общества. Можно иметь несколько высших образований, знать множество иностранных языков, но при этом оставаться глупым, лишённым связи с разумом.

Мы все являемся свидетелями бурного технологического роста, но мы также видим и то, как деградирует сознание современного потребителя. Технологический прогресс на фоне деволюции человеческого сознания рано или поздно поставит вопрос об изменении всей биологической природы человека. Идеи трансгуманизма уже навязываются сегодня западному обывателю.

Осознанно или нет, основатели нового советского государства понимали: общество не может стоять на месте, общество постоянно должно развиваться, в этом главный смысл эволюции.

Эволюция — это не технологическое развитие, это переход человеческого сознания на более высокий уровень восприятия окружающего мира.

Более высокий уровень позволит человеку понять смысл своего существования на Земле, ощутить себя единым целым с окружающим миром. Этот переход невозможно сделать в обществе, разделённом на различные социальные группы. Советский Союз не был идеальным государством, он лишь заложил основу будущего развития цивилизации.

Очень важно понять: инстинктивный путь развития человечества в начале двадцатого столетия завёл цивилизацию в эволюционный тупик. С началом Первой мировой войны в 1914 году система, которая сложилась за последние столетия, начала открыто пожирать саму себя. Впервые за всю историю империалистические страны сцепились между собой в борьбе за перераспределение рынков и сфер влияния. Великая Октябрьская революция не просто на время остановила этот процесс, она показала альтернативный, разумный путь развития.

СССР дал жизнь и сохранил многие современные государства, в их числе и сама Россия. После крушения государства разрушительный процесс продолжился, но на этот раз человечество уже лишено права выбора. Климатический коллапс грозит вновь вернуть цивилизацию к исходной точке.

Хотелось бы выделить главное.

Инстинктивный путь развития человечества противоречит самой природе человека. Человек был наделён разумом и правом выбора не случайно, это необходимо особо подчеркнуть. Природа сознания человека содержит великую тайну, постичь которую, возможно лишь при условии дальнейшего эволюционного развития. Инстинктивный путь (экономическая и политическая экспансия, рыночная экономика, конкуренция, оптимизация, обогащение) это замкнутый круг, вырваться из которого в силу закономерности материальной природы невозможно.

Нас убеждают, что современная наука поможет человеку преодолеть все современные вызовы. Но так ли это на самом деле? Многие учёные открыто заявляют о том, что современная наука давно зашла в тупик. Она так и не смогла проникнуть в природу собственных фундаментальных открытий. Вопросов с каждым днём становится всё больше, а ответы получить невозможно в условиях эволюционного застоя.

Построение сообщества единой судьбы человечества является основой построения справедливого мироустройства, другого пути у человечества просто не существует. Советская альтернатива на практике показала возможность гармоничного развития различных наций, культур и народов.

С Днём Рождения, Родина!

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