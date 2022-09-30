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20 идей по развитию России
Автор Александр Приходько

"Роза Хутор" поддержал Российско-китайский молодежный фестиваль

Общество

Сегодня, 30 сентября, в Подмосковье открылся ежегодный российско- китайский молодежный фестиваль. Его организатором выступила Комиссия по сотрудничеству c партнерами из Китая МТПП. Мероприятие проводится при поддержке Посольства КНР в РФ, Общества российско- китайской дружбы и горного курорта "Роза Хутор".

"Роза Хутор" поддержал Российско-китайский молодежный фестиваль

"С удовлетворением отмечу, что Российско-китайский фестиваль уже является своеобразной платформой, которая призвана обсудить широкий ряд проблем, связанных с динамичным развитием молодежи Китая и России. Тема данного форума- профессиональное развитие молодежи- сегодня в высшей степени востребована. Современная молодежь — талантливая и энергичная обладает огромным потенциалом реализовывать самые перспективные идеи на благо народов наших стран", — отметил в своем приветствии Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ г-н Чжан Ханьхуэй.

Молодые предприниматели, русисты и китаисты проведут вместе уикенд с 30 сентября по 2 октября для развития деловых связей, взаимного обмена опытом, языковой практики, знакомства с культурой и традициями двух стран.

"Политические изменения 2022 года показали не только исторически высокий, беспрецедентный уровень российско-китайских отношений, но также и острую проблему нехватки профессиональных кадров для поддержания и вывода на новый уровень этих отношений. Мы уделяем большое внимание отбору и подготовке перспективных кадров для бизнеса", — отмечает Председатель Комиссии по сотрудничеству с Китаем Московской ТПП Анна Бессмертная.

Первый подобный фестиваль успешно прошел на курорте "Роза Хутор" осенью 2021 года. В этом году курорт вновь его поддержал, выступив в качестве стратегического партнера. "Роза Хутор" занимается развитием взаимоотношений с китайским туристическим рынком с 2016 года. Усилия по реализации коммуникационной стратегии курорта на российско-китайском направлении приносят конкретные результаты. Количество китайских туристов на курорте за восемь месяцев текущего года уже сравнялось с показателями всего предыдущего.

По мнению заместителя генерального директора курорта "Роза Хутор" по международным отношениям и туризму Сергея Хворостяного долгосрочное развитие отношений между молодежью двух стран является залогом успеха коммуникационной стратегии курорта при работе с внешними рынками. Курорт считает важным формировать новые каналы донесения информации и ценностных предложений на основе анализа интересов и потребностей иностранных гостей. Таким маркетинговым инструментом на китайском рынке является использование мессенджер-системы WeChat. На базе данной системы создано специальное мобильное приложение "Роза Хутор", где размещена подробная информация на китайском языке с описанием и местоположением гостиниц, трасс, достопримечательностей, ресторанов и всех активностей курорта.

"Мы видим, что именно молодые члены общества сохраняют гибкость и легкость адаптации к стремительным политическим, социальным-экономическим изменениям. Для нас очень важно содействовать укреплению связей между молодежью России и Китая. Уверен, что после снятия эпидемиологических ограничений, все наши усилия дадут быстрый рост туристического потока из КНР и позволят провести и другие мероприятия, направленные на развитие российско-китайского сотрудничества в туризме, спорте, науке и культуре", — отмечает Сергей Хворостяный.

Фестиваль продлится 3 дня, в рамках программы помимо культурных мероприятий и пленарной сессии, посвящённой развитию карьеры, пройдет еще большое количество обучающих мастер- классов от топовых экспертов отрасли: агентств China Professionals, Asia Pacific, B2B Перевод, Sinofy Legal, бизнес- школы Сколково, Российско-китайского молодёжного бизнес- инкубатора, сети школ китайского языка Panda School.

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы китай роза хутор московская область
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