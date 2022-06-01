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Автор Ирина Гусакова

Психолог: "Многие родители не понимают, почему у ребенка анорексия"

Общество » Семья

В последнее время много говорится о правильном питании, составляются рационы, рассчитывается калории, но несмотря на наличие такой информации, проблема компульсивных перееданий, булимии и других расстройств пищевого поведения остается. Особенно среди детей. Возникает вопрос — почему? Психолог, гипнолог, советник председателя общественного объединения "Нутрициологи России" Екатерина Яковлева отмечает, что проблема питания детей многогранна и влияют на нее разные факторы.

Дети идут в школу
 

Расстройства пищевого поведения у детей

Факторы, влияющие на детскую психику:

  • Социальные: тренды, СМИ. Сейчас очень много недостоверной, непроверенной информации. Взрослые не умеют отличать фейки, что уж говорить о детях. Блогеры транслируют порой информацию, которая не просто не достоверна, а наносит вред здоровью граждан.
  • Отношения с родителями, а также влияние других значимых взрослых, таких как тренер или учитель.

Многие родители не понимают как в их благополучной семье могло случится такое горе, как расстройство пищевого поведения у ребенка. Многие не знают, что данное расстройство формируется годами и строится на детско-родительских отношениях. Сейчас уровень тревоги у взрослых людей очень высокий, идет большой перегруз, при этом есть желание быть "идеальным родителем" и дать ребенку "все самое лучшее", дать как можно больше знаний, мол, "это ему в будущем пригодится".

Родители перестают слышать ребенка, что он перегружен, к примеру, считая что "я знаю лучше, что ты хочешь". В 3 года эта система еще работает, но в 12 лет уже нет — многие нарушают личные границы своих детей, и тогда теряется эмоциональный контакт с ребенком, родительский перфекционизм приводит к тому что у ребенка формируется ощущение "недолюбленности", "отсутствия контроля над своей жизнью" — и тогда включается компенсация через еду.

Отсюда вытекает еще одна проблема — помимо родителей, наши дети постоянно контактируют с учителями, воспитателями, тренерами, но знаний по диагностике РПП у данной категории граждан нет. Так, в спортивных секциях часто детям сообщают о том, что они не поедут на соревнования, потому что не вошли в весовую группу, как результат — падает самооценка, и вопреки ожиданиям ребенок уходит в "заедание проблемы".

  • Организация питания в образовательных учреждениях.

И следующая проблема - это непосредственно школьное питание. При заинтересованности родителей в решении данного вопроса улучшить качество питания можно. Однако и это не единственная проблема. Зачастую бывает так, что при наличии аллергии ребенок вынужден отказываться от школьного питания, но и приносить еду в контейнере он не может, потому что ее негде хранить, негде подогреть, и такие дети часто остаются голодными. И еще одна проблема — это временной промежуток обеденного перерыва, по нормам он составляет 20 минут, но на практике это редко реализуется. За этот промежуток времени ребенок должен:

  • собрать вещи,
  • выйти из класса,
  • спустится на первый этаж,
  • выстоять в очереди (если обед не заказан),
  • съесть,
  • подняться в класс,
  • разложить учебники.

Ведь если опоздать на урок, то есть риск того, что учитель будет недоволен и может отругать перед классом. Вкупе с детско-родительскими проблемами может быть страх быть "плохим", и тогда ребенок, чтобы его никто не ругал, может вообще отказаться от питания.

Это может привести к проблемам со здоровьем, анорексии. Другое развитие ситуации — быстрое поглощение еды, когда ребенок не понимает, наелся он или нет, нравится ему еда или нет — ведь главное не опоздать, что в дальнейшем так же может послужить фактором, влияющим на развитие булимии.

Как итог - мы имеем скрытые проблемы, которые все вместе приводят к нарастанию проблем с нарушениями пищевого поведения у детей.

Что же делать?

Необходимо понять, что данный вопрос решать можно только комплексно:

  • Проводить обучение и родителей, и педагогов по проблематике нарушений пищевого поведения, говорить о пищевых традициях в семьях.
  • Проводить классные часы с детьми в увлекательной форме, чтобы развеять мифы в области питания.
  • Рассказывать родителям, детям, педагогам о том, каким образом они могут повлиять на систему питания.
  • Пересматривать распорядок учебного дня в школе.

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