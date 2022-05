Предательство у стен Кремля: Байден в магазине Мединского

Прокуратура Москвы приступила к проверке ассортимента столичной книготорговли на предмет выявления литературы, выпущенной российскими издателями в поддержку внешней политики США.

Мемуары Байдена продаются у стен Кремля

В частности, речь идёт о мемуарах Джозефа Байдена, массово выброшенных на прилавки книжных магазинов столицы в период спецоперации на Украине. Особое внимание прокуратуры привлёк тот факт, что начиная с февраля-марта этот бестселлер появился на прилавках магазина "Достоевский", принадлежащего Российскому историческому обществу во главе с Владимиром Мединским.

Этот книжный магазин может считаться центральным буквально: от его кассы до входа в Кутафью башню Кремля — не более ста метров. Здесь же, в метре от входа, пролегает правительственная трасса, по которой ездит на работу президент. Одним словом, Воздвиженка, дом 1, бойкая торговая точка, где массово отовариваются как работники цитадели, так и простой люд:

студенты МГУ,

посетители Библиотеки имени Ленина,

служащие министерства обороны,

госдумцы, б

анкиры,

дипломаты —

москвичи и гости столицы. Поэтому неудивительно, что кто-то написал в соцсетях: "Байден с Мединским — на пути у Путина", имея в виду выставленные здесь на продажу мемуары американского президента № 46.

Книгу Бадена изучили аналитики

Обратили на всё это внимание и в приёмной председателя Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктора Бондарева — и на пафосное место продажи книженции, выпущенной издательством "Эксмо" тиражом три тысячи экземпляров, и, в первую очередь, на её содержание, и, конечно, на грозное название:

"Сдержать обещания. В жизни и в политике (Автобиография великого человека)".

В итоге детальный разбор произведения был поручен группе независимых аналитиков. Их итоговый вывод кошмарен: налицо никакие не мемуары, а произведение внешнеполитической пропаганды, подготовленное по заказу Центра дипломатии и глобального взаимодействия имени Пена Байдена при Пенсильванском университете и Института внутренней политики Байдена при Делавэрском университете.

Главная идея книженции: сдавайтесь, сопротивление бесполезно.

Вот только некоторые выводы, которые были сделаны по результатам изучения творчества "писателя Байдена"…

Изданная без соответствующих комментариев, предложенная для покупки случайными посетителями магазинов, книга нацелена на формирование положительного восприятия читателями образа американского государства в лице его президента как абстрактного воплощения справедливости и мудрости, а также политического дальновидения.

Переведенная на русский язык и целенаправленно выпущенная в канун обострения конфликта на юго-востоке Украины, она является идеологическим оружием реакционных кругов США и Евросоюза против России и Украины как стран, населённых братскими народами бывшего единого Советского Союза.

Произведение само по себе не является бестселлером, поскольку в действительности было написано ещё 14 лет назад ("Joe Biden Promises to Keep: On Life and Politics. Copyright © by Joe Biden, 2008").

Причина его выпуска в Российской Федерации является исключительно конъюнктурной, политической. Цель — антиобщественная, антигуманная.

Представляя собой цельное полиграфическое издание, мемуары американского президента содержат целый набор тезисов и идеологем, тиражирование которых является,

с одной стороны, нарушением законов Российской Федерации, а с другой — попыткой внедрить в сознание массового читателя неизбежность капитуляции перед американской экспансией.

Так, например, погружаясь в воспоминания полувековой давности о встречах с руководителем Югославии Иосипом Брозом Тито, Джозеф Байден признается:

"Я не понимал, что он говорил, но я уверен, что понял его отношение к Сталину и Советам. У меня сложилось впечатление, что он относился к Сталину так же, как к Гитлеру". (См. стр. 376). Чем по своему смыслу является публикация таких склеротических ретроспекций, как не публичным отождествлением роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне? Налицо — грубейшее нарушение закона от 1 июля 2021 г. О внесении изменений в Федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Живописуя последствия военных действий в бывшей Югославии и разруху в Сараеве, Байден проводит сравнение ("Вот уже целый год население Сараева подвергалось обстрелам и бомбардировкам и остро нуждалось в воде, еде, медикаментах, электричестве и газе. Наверное, именно так выглядели города после бомбардировок во время Второй мировой войны: здания со следами бомбежек, здания в руинах. Вероятно, так выглядел Дрезден"), игнорируя исторический факт того, что варварское уничтожение немецких городов — результат налётов не какой-нибудь, а именно американской и британской авиации в апреле 1945 года (см. стр. 401).

Агрессивность в сочетании с пропагандой войны как метода решения политических разногласий плюс грубый цинизм лежат в основе концепции Байдена, которую он иллюстрирует, раскрывая политическую логику решений о нанесении силами НАТО ударов по столице Сербии:

"Я не выдержал: "Скажите, а где именно вы бы привлекли НАТО? Не вам выступать в сенате и просить выделить 100 миллиардов долларов в год на НАТО. Если НАТО не будет вмешиваться здесь, то где тогда? Мы с таким же успехом могли бы распустить НАТО, отправить всех по домам и сэкономить наши деньги. Где должен вмешиваться НАТО? Именно здесь!” (см. стр. 403).

Провокационное заигрывание с наивным, доверчивым, необразованным читателем (вопрос — американским или российским?):

"И тут пазл в моей голове сложился. Геноцид существовал, и мы имели реальную возможность остановить его, не вводя огромного количества сухопутных войск. Мы знали, кто был главным злодеем и где он находился, и ещё мы обладали достаточной военной мощью, чтобы его остановить" (см. стр. 406). "Американский народ поддержит нас, если узнает, что происходит. Наша задача — рассказать об этом" (см. стр. 408).

Открыто излагается агрессивная стратегия войны в десятках тысячах километрах от территории США.

"На заседании я всё ещё настаивал на том, что мы могли бы что-то сделать даже без ввода американских сухопутных войск. Я, как заведённая пластинка, повторял: "Вооружим боснийцев и дадим им возможность сражаться" (см. стр. 416).

Заявления, рассчитанные на внимание читательской аудитории, делаются с пафосом едва ли не мирового патриарха, отца не только американской нации, но и всей Европы, болеющего за нелепых славян.

"И в мире был только один человек, действительно могущественный, чтобы остановить Милошевича, — президент Соединённых Штатов". (См. стр. 424). "С первых дней начала бомбардировок республиканцы всё более уверялись в правильности принятого решения. Конечно, случались и промахи, вроде случайной бомбардировки посольства Китая в Белграде, мирные жители в зоне боевых действий погибли" (см. стр. 426).

Диверсия удалась: один-ноль в пользу США

Кто был застрельщиком в подготовке столь специфического издания, пока не понятно. Ясно, что диверсия удалась и снаряд, предназначенный для поражения далёких целей психологической войны, уже прилетел. Согласно данным из интернета, распространение этого образца политического террора в полиграфическом исполнении идёт полным ходом. Книга Байдена уже есть

в РГБ

и в Библиотеке иностранной литературы,

в РНБ

и в библиотеке главного вуза страны,

в библиотеке петербургского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы,

а также в центральных библиотеках Красноярского края, Свердловской и Самарской областей.

По некоторым данным, осколки этого взрыва долетели даже до районных библиотек Зеленограда и Колпина.

Чтобы разобраться в происшедшем на адрес Роскомнадзора и Генпрокуратуры ещё в первой половине апреля был направлен запрос сенатора Валерия Усатюка.

На основании вышеизложенных оценок, а также с учётом того, что проамериканская оппозиция продолжает нагнетать давление на российское общество, силовикам предложили срочно вникнуть в обстоятельства издания в России книги Байдена и её массового распространения.

А также (цитируем):

Приостановить распространение в Российской Федерации книги Джо Байдена "Сдержать обещания. В жизни и в политике”. Наложить соответствующие штрафные взыскания на юридическое лицо, работающее под вывеской Книжный магазин "Достоевский”. Привлечь к административной ответственности лиц, осуществляющих распространение произведений автора Джо Байдена в нарушение текущего законодательства. Уничтожить нереализованный тираж книги автора Джо Байдена. Привлечь к соответствующей ответственности лиц, популяризирующих открытую агрессивную политику иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия. (Данный перечень приведён в Распоряжении Российской Федерации от 5 марта 2022 года №430-р). Провести проверку на складах Книжного магазина "Достоевский” (адрес: Москва, ул. Воздвиженка, 1), а также его филиала (адрес: Москва, Малая Никитская, 17, стр. 1), на предмет наличия (с последующей утилизацией) нереализованных экземпляров книги Джо Байдена "Сдержать обещания. В жизни и в политике”. Провести проверку на складах издательства "Эксмо” на предмет наличия (с последующей утилизацией) книг Джо Байдена "Сдержать обещания. В жизни и в политике".

К настоящему времени Генпрокуратура поручила своему Московскому подразделению заняться этим вопросом, что закономерно и естественно.

Между тем вряд ли разумным является заявление прокурора Москвы Дениса Попова, согласно которому для принятия правовой оценки информационного содержания данной книги требуется "психолого-лингвистическое исследование названной книги, результаты которого ожидаются не ранее IV квартала 2022 года". Очевидно же, что к октябрю-ноябрю книга, как говорится, уйдёт в массы. Тем более, что уже сейчас её распространение перешло в стадию онлайн-продаж: аудиоверсии тезисов Байдена уходят по бросовым ценам как с сайта самого издателя, "Эксмо", так и с основных интернет-магазинов, типа "Озона".

Вполне вероятно, что меры пресечения можно и нужно принимать в отношении контрпропаганды, которую коалиция украинских союзников осуществляет в Российской Федерации по проблематике спецоперации. Однако сколь логичны всякие "административки" по всяким питерским Шевчукам и школьникам, дразнящим полицию пацифистскими выступлениями на улицах Москвы, в шаге от того же самого "Достоевского".

В отличие от прокурора Москвы Байден не будет ждать IV квартала. Нет никаких сомнений, что этот матёрый спец по "балканизациям", имея в своём распоряжении (в отличие от Дениса Попова с его Московским исследовательским центром) огромную материально и идейно мотивированную армию бойцов идеологического фронта, сделает всё для морального разложения как российской армии, так и малобюджетного взвода отечественных пропагандистов. И уж подавно не станет тянуть, дабы поскорее дегуманизировать и расчеловечить образы русского солдата и русской нации как преступной в целом.

Или два-ноль?..

…Пока собирался материал для этой заметки в широкую продажу и ведущие библиотеки страны поступила ещё одна книжечка, выпущенная всё тем же издательством "Эксмо". Она называется "Там, где свет"… Очень интересная. Написала её Джилл Байден, первая леди могущественного государства. Увы, не в каждом государстве такая есть…

