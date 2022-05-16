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Автор Ирина Шлионская

Женщины делятся в интернете рассказами о жутких первых свиданиях

Общество » Семья » Житейские истории

В наше время люди все чаще ищут себе партнёров через интернет или различные приложения для знакомств. Это порой приводит к ситуациям, которые нельзя охарактеризовать иначе как трагикомические. На портале Reddit можно встретить рассказы представительниц прекрасного пола о самых ужасных свиданиях с незнакомцами, которые им довелось пережить.

Женщины делятся в интернете рассказами о жутких первых свиданиях

Жадность и еда с руки

Одна дама поведала, что когда отправилась с новым знакомым в ресторан (который тот выбрал сам), он не стал ничего заказывать, заявив, что не голоден и только чуть-чуть попробует из её тарелки. Когда принесли счёт, он передал его рассказчице со словами: "Ну ты-то ела, а я нет". Это так разозлило женщину, что она встала и ушла, так и не заплатив за ужин.

Другая пользовательница во время свидания заказала себе суши-роллы, но когда вернулась из туалетной комнаты, обнаружила, что кавалер все их съел. А после ужина он предложил разделить счёт пополам, хотя сам приглашал спутницу в кафе.

Однако самая жуткая ситуация на свидании в кафе приключилась с третьей девушкой. Та сказала своему спутнику, что ей не нравится какое-то блюдо, и тогда он предложил выплюнуть то, что было у неё во рту, ему на ладонь, и с аппетитом съел это месиво. Затем мужчина признался, что у него есть фантазия: чтобы избранница кормила его как птичка, то есть сначала разжевывала пищу, а потом он бы всё это съедал… Рассказчица просто не смогла больше есть и ушла.

Неприличные разговоры и бывшая-проститутка

Одна из жертв первых свиданий поведала о встрече с кавалером, который сразу же начал со всеми интимными подробностями повествовать о своей сексуальной жизни. А напоследок добавил, что они не смогут в ближайшее время заняться сексом, поскольку у него положительный анализ на хламидиоз, который он умудрился подцепить от своей бывшей девушки, причём переспали они уже после того, как расстались.

Тут же он принялся рассказывать об этой бывшей, называя её чуть ли не проституткой. В конце концов терпение рассказчицы лопнуло, и та сбежала под предлогом того, что её срочно вызывают на работу.

Людоедские шутки и стрельба по крысам

Некую девушку парень из интернета пригласил на прогулку в парк. Всё шло хорошо, пока из кустов не выскочил малыш лет шести. Он поднял руки и заревел, видимо, желая напугать гуляющую пару.

Тут спутник девушки заявил, что сейчас схватит его, утащит в подвал, там порежет на куски и съест. Мальчуган с плачем убежал. После этого избранник попытался убедить рассказчицу, что он просто пошутил. Однако девушка подумала, что если её знакомый имеет обыкновение так шутить, то рано или поздно он попадёт в неприятности. И хотя парень ей вначале понравился, она поспешила уйти.

Но, пожалуй, в конкурсе рассказов о самых жутких первых свиданиях может победить история женщины, которой избранник в переписке сообщил, что он любит охотиться и стрелять по мишеням. Именно это занятие он предложил ей в качестве программы для первой встречи. Дама согласилась, подумав, что это будет весёлым развлечением. Как же она была шокирована, когда мужчина отвёз её на свалку, где предложил пострелять по шнырявшим повсюду крысам!

Пишут только о проблемах

Почему мужчины при встрече ведут себя неадекватно? Трудно сказать. Возможно, у них и впрямь нелады с психикой. А возможно, человек потому и одинок, что проблемы не позволяют ему отыскать подходящую партнёршу.

Но не стоит забывать и о том, что если встреча проходит удачно и новый знакомый оказывается приятным и адекватным человеком, вряд ли кому-то придёт в голову публично писать об этом в Сети.

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Голая правда - чего хотят мужчины?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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