Опасный "креатив": жертвы моды расплачиваются здоровьем

Ни один нормальный человек не станет мечтать о том, чтобы получить увечье. Но некоторые "чудики" увечат себя специально, чтобы показаться креативными. Конечно, речь идёт лишь о единичных эпизодах, но их "коллекция" смотрится весьма впечатляюще.

Отрезанный мизинец

Жительница Лондона Торз Рейнольдс отрезала себе часть мизинца на левой руке. Ранее она уже сделала себе множество татуировок, пирсинг и операцию по раздвоению языка.

Торз с 19 лет мечтала носить на пальце "головной убор". Недавно её бойфренд подарил ей такие "украшения" в виде мини-шляпок. Чтобы их удобнее было надевать на палец, девушка решилась на операцию. Для этого она вколола себе обезболивающее и воспользовалась болторезом.

Отрезанный фрагмент мизинца она положила в морозильную камеру, а потом поместила в специальную мини-емкость со спиртовым раствором и теперь время от времени надевает на шею в виде подвески. А своему "модифицированному" мизинцу она даже придумала имя — Уигглз.

Девушка-змея

Ева Таймат Медуса из Техаса пошла ещё дальше — она… превратилась в рептилию! Чтобы стать максимально похожей на змею, девушка вставила в голову специальные имплантаты, покрыла тело татуировками, имитирующими чешую. Кроме того, она сделала операции по раздвоению языка, удалению ушных раковин и перемещению носа, а белки глаз перекрасила в зелёный цвет.

Кстати, раньше Ева занимала пост вице-президента в крупном банке. Но после того как у неё диагностировали ВИЧ, решила круто изменить свою жизнь.

Дело в том, что в пять лет девочка осталась без родителей. Её взял на воспитание специалист по гремучим змеям. Именно тогда она полюбила рептилий. А, заболев, внезапно осознала, что она… не человек.

Ева не собирается останавливаться на достигнутом и планирует "модифицировать" своё тело до тех пор, пока оно не будет полностью соответствовать её самовосприятию.

"Креативные" глаза

В последнее время вошли в моду процедуры по изменению цвета глаз. Во Вторую мировую нацисты проводили опыты над узниками концлагерей, впрыскивая им в глазные яблоки красители, дабы изменить цвет глаз. Многие из-за этого становились инвалидами.

В наше время люди идут на такие манипуляции добровольно. И результат может быть плачевным.

Так, аргентинская модель Надин Бруна вставила в глаза силиконовые импланты, решив поменять карий цвет глаз на голубой. Но операция прошла неудачно. По словам Надин, у неё после этого сильно село зрение, и она стала видеть "как 90-летняя старуха".

Попасть в рай?

Но Надин сохранила хотя бы остатки зрения, в отличие от молодой жительницы Южной Каролины Карли Митхарт. Та, правда, вовсе не стремилась отдать дань моде.

Карли была наркоманкой и в результате передозировки стала слышать голоса, которые утверждали, что если она потеряет зрение, то попадёт в рай. В результате девушка отправилась к зданию местной церкви и буквально на пороге храма выдавила себе глазные яблоки. Ей оказали медицинскую помощь, но она навсегда осталась слепой.

Конечно, в последнем случае ни о какой креативности говорить не приходится. Однако наркотики искусственно меняют сознание человека, так что он становится способен на дикие поступки, выходящие за рамки здравого смысла.

Если вам очень уж хочется сотворить с собой что-то, способное нанести вред здоровью, то не следует принимать это за стремление к самовыражению или глас Высших сил. Лучше всего в такой ситуации обратиться к психиатру или хотя бы к психотерапевту, и подождать вердикта специалиста. А потом уж решить, следует ли совершать задуманное.

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