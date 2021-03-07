Сын Наташи Королёвой женится на инициативной стриптизерше

Молодые люди, которые встречаются несколько месяцев, уверены, что им пора под венец.

Избранницей сына Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипа стала 20-летняя стриптизерша по имени Милисса.

Предложение руки и сердца молодой человек сделал возлюбленной в день святого Валентина.

В программе "Ты не поверишь!" Мелисса объяснила, что именно она настояла на браке.

"Хотя первая предложения сделала ему я. У меня было бабушкино обручальное кольцо. Оно у меня всегда было на среднем пальце, потому что оно мне большое было, и я ему этим кольцом сделала предложение. Он согласился", — рассказала танцовщица.

Будущая свекровь Наташа Королёва с понимаем относится к выбору сына. Звёздных супругов не смущает дерзкий облик невестки — розовые волосы, татуировки и пирсинг.

Мелисса планирует уйти из стриптиз-клуба, однако планирует хотя бы раз в неделю возвращаться к шесту.