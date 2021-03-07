Молодые люди, которые встречаются несколько месяцев, уверены, что им пора под венец.
Избранницей сына Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипа стала 20-летняя стриптизерша по имени Милисса.
Предложение руки и сердца молодой человек сделал возлюбленной в день святого Валентина.
В программе "Ты не поверишь!" Мелисса объяснила, что именно она настояла на браке.
"Хотя первая предложения сделала ему я. У меня было бабушкино обручальное кольцо. Оно у меня всегда было на среднем пальце, потому что оно мне большое было, и я ему этим кольцом сделала предложение. Он согласился", — рассказала танцовщица.
Будущая свекровь Наташа Королёва с понимаем относится к выбору сына. Звёздных супругов не смущает дерзкий облик невестки — розовые волосы, татуировки и пирсинг.
Мелисса планирует уйти из стриптиз-клуба, однако планирует хотя бы раз в неделю возвращаться к шесту.
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