Японские риэлторы ищут одиноких покойников

Если человек одинок, нередко бывает так, что некому о нем побеспокоиться. В последнее время отмечается всё больше случаев, когда останки умерших людей находят лишь спустя недели, месяцы или даже годы после кончины. В этом виновата наша разобщённость. Мы погружены в собственные дела и порой просто не замечаем, что происходит с окружающими.

Убитый страхом

Не так давно у меня умер знакомый. Одинокий старик почти два года просидел взаперти в своей квартире — боялся заразиться коронавирусом. Продукты ему привозил родственник, оставлял под дверью.

Наслушавшись информации про штамм "омикрон", пожилой человек велел родственнику больше не приезжать, так как через пакеты с продуктами, мол, тоже можно заразиться. Тот послушался. Недели через две соседи почувствовали трупный запах. Когда родственник вместе с полицейскими вошли в квартиру, там лежал разложившийся труп…

Незамеченное самоубийство

В декабре 2017 года в одной из квартир московского дома по улице Зеленоградской было найдено мумифицированное тело женщины. Как выяснилось, соседи не видели Веронику с апреля 2015 года. Та жила одна и трудилась провизором в аптеке. Почему-то никто — ни родственники, ни коллеги по работе — не заволновались, когда женщина исчезла. Квартиру вскрыли лишь два с половиной года спустя, когда в ней потёк холодильник и залило соседей снизу.

Выяснилось, что усопшая покончила с собой. Рядом с трупом лежала записка, в которой Вероника просила винить в своей смерти директора аптеки, где работала, а также давала посмертные указания. Видимо, женщина и не подозревала, что её найдут так не скоро…

Скелет в шкафу

Несколько лет назад жутковатой историей в "Твиттере" поделилась некая девушка под ником dontgivashirt. Насколько следует из рассказа автора, она сняла комнату в трёхкомнатной московской квартире. Причём хозяева сдавали только две комнаты, а третья всегда была заперта.

Но как-то раз девушка нашла на ручке входной двери в квартиру со стороны лестничной площадки пакет с ключами. Один из этих ключей подошёл к запертой двери. Открыв её, девушка обследовала комнату, открыла шкаф и увидела там человеческие останки. Они были уже скелетированы.

Автор поста вызвала полицию. Приехав, полицейские попытались дозвониться до хозяина квартиры, но это им не удалось. Тогда они забрали квартирантку и всех, кто на тот момент присутствовал на месте происшествия, на допрос в отделение. Однако там быстро разобрались, что квартиранты ни при чём, и всех отпустили. Правда, под подписку о невыезде.

Конечно, случай и сам по себе страшноватый, но ещё он вызывает массу вопросов. Во-первых, если хозяева специально заперли комнату, то наверняка они знали о спрятанном в шкафу скелете. Почему же не убрали его оттуда и почему пустили жильцов?! Неужели надеялись, что правда никогда не откроется?

Во-вторых, кто повесил на ручку входной двери пакет с ключами? Значит, был кто-то, кто хотел, чтобы история с трупом выплыла наружу? Или этот человек хотел просто передать ключи и ничего не знал об останках?

В-третьих, зачем девушка открыла запертую комнату? Хотя на этот вопрос ответить проще всего: любопытство! То самое, что сгубило кошку. И если бы не страшная находка, скорее всего, никто бы не узнал о её поступке.

Поиск мёртвых арендаторов

Недавно владельцы японского агентства по недвижимости R65 решили заняться проверкой людей пожилого возраста, арендующих квартиры. Дело в том, что японцы не отличаются общительностью, поэтому, когда умирает одинокий человек, об этом долго не становится известно. Жители этой страны даже придумали для таких случаев специальный термин "кодокуси" ("одинокая смерть").

Если труп долго пролежал в квартире, то из-за въевшегося в поверхности неприятного запаха и трудновыводимых пятен сложнее сдать жилье следующим арендаторам. В итоге цена за аренду падает на 10-20%.

Чтобы избежать подобных ситуаций, риэлторы установили в квартирах, где живут пожилые люди, "умные" датчики, анализирующие потребление электроэнергии. Если никто не пользовался электричеством в течение 20 часов, то есть не включал свет, с жильцом попытаются выйти на связь. В случае, если связаться с арендатором не удастся, оповестят владельца квартиры.

Правда, эта система эффективна только в том случае, если квартира арендована. А как быть с теми, кто умирает в собственных квартирах?

Одним словом, проблема существует, и не только в Японии. Возможно, властям следует разработать какие-то меры, которые позволят вовремя выявлять случаи "одиноких смертей" и оперативно реагировать на них.

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