Рунет могут превратить в передовицы советских газет

Законопроект о расширении перечня противоправного контента в интернете, подлежащего досудебной блокировке, откроет новые возможности для репрессий.

Грязная Анна Каренина

В настоящее время Роскомнадзор может блокировать множество тематических сайтов без решения суда, в том числе:

с детской порнографией;

информацией о способах самоубийств;

пропагандой употребления наркотиков;

нелегальной продажей алкоголя.

Информация с призывами к массовым беспорядкам и сведения, в которых определённые социальные группы видят неуважение к обществу и государству, также без решения суда отправляется в бан. Но этого оказалось мало. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов задался вопросом:

"Что лучше: не запрещать вообще ничего, или избыточно зачистить, захватив "Анну Каренину"? Второй вариант лучше, грязи всегда добавить можно".

Добавить "грязи" может оказаться проблемой, если к тому времени произведения Льва Толстого и других русских классиков объявят "токсичным контентом", а то и вовсе экстремистским и угрожающим суверенитету страны.

Вот так налетят на литературные сайты хунвейбины из пресловутой "Лиги безопасного интернета" и начнут потом активисты жечь на площадях "Преступление и наказание" — роман "экстремиста" Фёдора Достоевского, оскорбляющий чувства работников финансовых учреждений. Одним словом, если "Анна Каренина" токсична, то наш бронепоезд уже вышел с запасного пути.

Извращённые формы

Совет Федерации

Новый проект закона, разрабатываемый совместно Советом Федерации и Роскомнадзором, по словам инициатора очередных запретов сенатора Маргариты Павловой, охватит перспективный контент, который "несёт угрозу и набирает силу":

"В сети романтизируются террористы, преступники, маньяки, убийцы. Под видом прав женщин навязываются и пропагандируются убийства нерождённых детей, в том числе на больших сроках беременности. Под видом защиты нарушенных прав женщин очерняются традиционные семейные ценности и роль женщины в семье — так называемый радикальный феминизм. Под видом свободы выбора пропагандируется отказ от создания семьи и рождения детей — так называемый чайлдфри. Под видом свободы и толерантности пропагандируются нездоровые половые отношения и извращённые формы сожительства".

Вырвать грешный язык

Сенатор права насчёт романтизации. Граждане, насмотревшись в интернете видеообращений депутатов от "Единой России" и чиновников с силовиками одного из регионов страны, в которых открыто пропагандировался самосуд с последующим отрезанием головы, могут решить, что теперь у нас в России это — норма.

Видимо, "радикальный феминизм" и нежелание женщин иметь детей куда опаснее пропаганды диких расправ, раз в верхней палате парламента предпочли залезть женщинам под юбки. Правда, не только под юбки, но и в постель, чтобы никто не смел в соцсетях публично обсуждать, в том числе, и "нездоровые половые отношения и извращённые формы сожительства".

Можно ещё купировать желание поговорить на токсичные для власти темы отсечением языка. Резали же языки крепостным, а репрессивно-запретительный тренд вполне может привести к временам царского деспотизма. Это ведь те самые традиции, переданные нам предками, которые, по идее, теперь обязывает чтить конституция страны.

Если под означенной сенатором Павловой формой сожительства имеется в виду проживание в одном государстве с некоторыми представителями власти, которые с упорством и креативной активностью сексуальных маньяков выдумывают новые запреты, прикрываясь заботой о гражданах, то всё верно. Это — действительно фатальная угроза русской государственности и очередная мина под целостностью страны.

Ремарка сенатора

Людмила Нарусова

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова была категорична в своих оценках предложенного сенатором Маргаритой Павловой законопроекта, заметив, что российский парламент уже "наштамповал законов" о подобных запретах:

"Внесудебные решения по запрету — это неконституционно. Контент — это интеллектуальная собственность, и, если запрет на этот вид собственности, значит, это должен быть запрет судебный, мотивированный. А просто росчерком пера чиновника такие вопросы не решаются. Я концептуально против внесудебных запретов".

Иными словами, без судебного решения — неконституционно, а так можно. Всё-таки не пить из чистого источника водицы ни феминисткам, ни чайлдфри.

Принуждение к родам

Идея превратить Рунет в аналог передовиц советских газет, которые обожествляли КПСС и её лидера, и при этом не замечали язв на теле государства и тем более его участки, поражённые системной гангреной, не только витает в воздухе, но и активно воплощается в жизнь.

Понятно, когда власти наступают на причинные места педофилам, выявляют маньяков, которые агитируют граждан к осуществлению суицида или участию в реальной террористической деятельности (не путать с правозащитной деятельностью и политическим протестом). Когда же запретительный раж заводит в интимные сферы, не говоря уже о теме прав и свобод граждан, то несвежее дыхание тоталитаризма уже вполне ощутимо.

Кому мешают женщины, которые копаются в своих гендерных заморочках, или нежелающие иметь детей? Ну кому какое дело, хочет она рожать детей или нет? Заставлять её, что ли, с помощью росгвардейцев или активистов из правящей партии или, того хуже, проводить массовое принуждение в рамках нацпроекта "Изнасилование России"?

Может уже оставить в покое людей, которые хотят жить так, как им хочется, причём совсем не в ущерб своим соотечественникам? Государство же, вроде как, для людей, а не люди для государства. Или нет? Если нет, то это уже КНДР или "хруст французской булки" времён династии Романовых с дыбами, четвертованием и тайной канцелярией, а может и системный фантом государства, чью деятельность теперь запрещено сравнивать с СССР.

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