В Совфеде назвали самую "грязную" соцсеть Рунета: чайлдфри и феминистки

В Совете Федерации готовится законопроект, который позволит расширить список противоправного контента в социальных сетях и сайтах. Как сообщила один из авторов проекта, сенатор Маргарита Павлова, статьи, посты и сайты, содержащие "деструктивную информацию", смогут блокировать в досудебном порядке.

По словам Павловой, работа ведётся совместно с Роскомнадзором и документ находится на рассмотрении в ведомстве. Так, сенатор подчеркнула, что в Сети всё больше появляется контента, который не подпадает под действующие критерии ограничений, но несёт угрозу обществу.

"В сети романтизируются террористы, преступники, маньяки, убийцы. Под видом прав женщин навязываются и пропагандируются убийства нерожденных детей, в том числе на больших сроках беременности. Под видом защиты нарушенных прав женщин очерняются традиционные семейные ценности и роль женщины в семье — так называемый радикальный феминизм", — рассказала сенатор в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнула сенатор, всё больше подобного контента появляется и на российских платформах.

"Я получаю всё больше жалоб на нашу соцсеть "ВКонтакте", которая приобрела ярлык "самой грязной". Там тоже весь этот деструктивный контент присутствует", — резюмировала Павлова.

Кроме того, сенатор перечислила, что ещё можно будет отнести к "деструктивному контенту":

движение чайлдфри,

пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений,

тренинги по нормализации девиантных форм поведения.

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