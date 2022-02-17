Миллиардер предложил отменить в РФ льготы и пособия

Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков выступил с предложением пересмотреть систему льгот и пособий в России — в смысле, перестать их платить народу. Нужно не раздавать деньги подобным образом, а повышать зарплату, заявил бизнесмен.

Миллиардер также дал пояснения — он выступает за то, чтобы денежный эквивалент льгот попал в итоге к людям, но иным путём.

"Во всём мире это делается путём снижения сектора льготируемых граждан и повышения минимального уровня оплаты труда", — пояснил бизнесмен.

Рыбаков заострил внимание на факторе психологии и сделал вывод о том, что льготы важно отменить, чтобы перестать делать из людей иждивенцев государства, сообщает URA.RU.

Льготы должны получать только реально больные, немощные россияне с инвалидностью. Для того чтобы люди могли нормально оплачивать свои счета, необходимо ввести минимальную гарантированную зарплату в размере 100 тысяч рублей в месяц. Если человек, конечно, умеет и хочет работать.

По словам предпринимателя, экономика от этого не рухнет, так как предприятия включат эти деньги в себестоимость, товары подорожают. Но в результате у людей будут и товары, и деньги на них.

Автор проекта "Диванный аналитик" по этому поводу ранее высказывался в том духе, что у богатых людей своя реальность, как минимум.

Он напомнил, что после предложения депутата Госдумы Михаила Щапова проиндексировать все пособия, ибо многие льготы не менялись годами, а доходы бюджета растут, выступил Виталий Милонов — он посчитал, что для многих людей льготы нужно отменить.

По мнению Милонова, сегодня в России много тех, кто имеет возможность зарабатывать, но не пользуется ею, поскольку у него есть льготы. Поэтому, считает депутат, их должны получать только те россияне, которые вообще никоим образом не смогут работать. К примеру, многодетные матери.

Милонов подчеркнул, что если государство продолжит в том же духе и пособия вырастут до таких сумм, что на них вполне можно будет комфортно жить, многие станут отказываться от работы.

В сети отметили, что Милонов, наверное, не слышал об экспериментах, которые проводили с безусловным базовым доходом. По факту это те же пособия, которые выдаются абсолютно всем. И на них вполне успешно можно жить.

А эксперименты показали, что абсолютное большинство будет продолжать работать, чтобы получать ещё больше денег.

Аргументацию, что население "обленится", можно не брать во внимание, резюмируют аналитики.

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