Миллиардер Рыбаков назвал пять признаков телефонных мошенников

С развитием информационных технологий всё больше людей сталкиваются с действиями мошенников в Сети и по телефону. Чтобы не стать жертвой аферистов и не лишиться крупной суммы денег, достаточно запомнить пять признаков, которые выдают злоумышленников. Об этом рассказал бизнесмен, долларовый миллиардер Игорь Рыбаков на своём YouTube-канале.

Аферисты обычно просят перевести деньги туда, где отследить их дальнейшую судьбу невозможно. Это может быть перевод на кошелёк криптовалюты или анонимный кошелёк. Часто торопят с переводом денег, чтобы поставить человека в положение, при котором ему трудно анализировать происходящее. Могут грубо отвечать на дополнительные уточняющие вопросы. Таким образом, они вводят человека в подавленное состояние, чтобы парализовать его волю. Обманщики не могут дать подтверждения своих действий в официальных источниках. Мошенники обещают быстрое и легкое обогащение. Гарантирование больших процентов, обещание выслать деньги, если пользователь пришлёт заявку с платежом — это всё мышеловка, объяснил Игорь Рыбаков.

Среди причин, по которым люди становятся жертвами аферистов, миллиардер назвал бедность, страх за себя и за свою судьбу, а также желание получить что-нибудь даром.

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