С развитием информационных технологий всё больше людей сталкиваются с действиями мошенников в Сети и по телефону. Чтобы не стать жертвой аферистов и не лишиться крупной суммы денег, достаточно запомнить пять признаков, которые выдают злоумышленников. Об этом рассказал бизнесмен, долларовый миллиардер Игорь Рыбаков на своём YouTube-канале.
Среди причин, по которым люди становятся жертвами аферистов, миллиардер назвал бедность, страх за себя и за свою судьбу, а также желание получить что-нибудь даром.
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