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Автор Николай Ткаченко

Миллиардер Рыбаков назвал пять признаков телефонных мошенников

Общество

С развитием информационных технологий всё больше людей сталкиваются с действиями мошенников в Сети и по телефону. Чтобы не стать жертвой аферистов и не лишиться крупной суммы денег, достаточно запомнить пять признаков, которые выдают злоумышленников. Об этом рассказал бизнесмен, долларовый миллиардер Игорь Рыбаков на своём YouTube-канале.

Миллиардер Рыбаков назвал пять признаков телефонных мошенников
  1. Аферисты обычно просят перевести деньги туда, где отследить их дальнейшую судьбу невозможно. Это может быть перевод на кошелёк криптовалюты или анонимный кошелёк.
  2. Часто торопят с переводом денег, чтобы поставить человека в положение, при котором ему трудно анализировать происходящее.
  3. Могут грубо отвечать на дополнительные уточняющие вопросы. Таким образом, они вводят человека в подавленное состояние, чтобы парализовать его волю.
  4. Обманщики не могут дать подтверждения своих действий в официальных источниках.
  5. Мошенники обещают быстрое и легкое обогащение. Гарантирование больших процентов, обещание выслать деньги, если пользователь пришлёт заявку с платежом — это всё мышеловка, объяснил Игорь Рыбаков.

Среди причин, по которым люди становятся жертвами аферистов, миллиардер назвал бедность, страх за себя и за свою судьбу, а также желание получить что-нибудь даром.

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Осторожно, мошенники! Вас не обманут никогда?
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Наталия Красовская
Темы бизнес
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