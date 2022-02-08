Новогодняя столица России осталась без своего символа

История с выборами символа Новогодней столицы России приобрела политический окрас и обросла креативными аллегориями.

Орангутан Бату, Новосибирский зоопарк (мем)

Нежелательный орангутан

В то время, как пользователи соцсетей живо обсуждали видео с катающимся абсолютно голым мужчиной на капоте отечественного автомобиля, в Новосибирске скоропостижно завершилось голосование по выбору талисмана Новогодней столицы России.

Горожанам предлагалось выбрать из пяти животных, обитателей местного зоопарка, символ Новосибирска, который в 2022 году был объявлен Новогодней столицей страны. Неожиданно в лидеры вырвался, как выяснилось, любимец публики орангутан Бату.

Видимо, "наверху", как считают некоторые пользователи соцсетей и местные журналисты, власти не разделили радость от успеха примата, и в ночь на 4 февраля 2022 года начался массовый вброс голосов за белую медведицу Шилку. Один из пользователей соцсетей поделился впечатлениями от хода голосования:

"Наблюдаю, как прямо сейчас за барса, которого насильно назначили компромиссным кандидатом, вбрасывают примерно по сотне голосов в минуту. У нашего примата крадут победу в прямом эфире и в прямом смысле слова".

Оппозиционные политики призвали голосовать за орангутана Бату как "кандидата от народа", решив, что администрация Новосибирска поддерживает медведицу Шилку — "кандидата от власти". К тому же, как сообщили местные журналисты, Бату — примерный семьянин, в 2019 году у него с женой Мишель родилась дочка Джулия.

Для политика в нынешних отечественных реалиях это — большой плюс. Если же он ещё эволюционировал до осознания важности духовных скреп, то тогда у него есть все шансы ворваться в отечественную политику.

На фоне явного перехода голосования в политическую плоскость руководство зоопарка выступило с заявлением, в котором, в частности, посетовало:

"Сегодня мы видим, что наши животные стали участниками фарса, который организовали люди. Опрос используется в целях, далёких от выбора символа праздничного Новосибирска — ряд блогеров, депутатов, журналистов (в том числе не имеющих никакого отношения к нашему городу) призвали свои аудитории придать опросу за талисман политическую окраску… Новосибирский зоопарк не заинтересован в таком внимании к нашим питомцам, нам не по душе создание оскорбительных мемов, поэтому мы просим остановить опрос и не учитывать его результаты".

Терешкова обнулила голосование

Орангутан Бату, Новосибирский зоопарк

Опрос был досрочно остановлен властями Новосибирска, о чём сообщила вице-мэр Анна Терешкова. На своей странице в Twitter депутат горсовета Сергей Бойко поделился впечатлениями от выборов символа новогодней столицы России:

"Всегда знал, что городом управляет зоопарк, но раньше они этого хотя бы стеснялись".

Тем не менее, результаты опроса остались, как и всё то, что когда-либо попадает в интернет:

Орангутан Бату — 39,39%;

Снежный барс Саян — 37,19%;

Белая медведица Шилка — 11,94%;

Манул Айша — 8,53%;

Амурский тигр Макс — 2,95%.

Рождение интернет-мема

Орангутан Бату, интернет-мем

История с орангутаном Бату оживила соцсети, и новосибирская обезьяна стала культовым персонажем со всеми атрибутами интернет-мема. Пользователи Twitter и других сетевых платформ откликнулись шутливыми постами, в которых отражено отношение граждан к отечественным политическим реалиям:

"Я не делаю из него кумира, он просто нравится мне как истинный русский мужик и офицер. Ему сейчас нелегко, и я поддерживаю его";

"В своих выступлениях Путин никогда не произносит имя "Бату", предпочитая такие термины, как "упомянутый вами орангутан", "этот примат" и "данный человекообразный персонаж";

"Песков: президент не считает Бату своим политическим соперником";

"Полиция задержала орангутана Бату, в вольере проходит обыск";

"По информации из Новосибирска, орангутан Бату, лидер предвыборной гонки, сейчас находится в обезьяннике";

"Орангутан Бату признан иностранным агентом";

"Орангутан Бату обвинён в оскорблении ветерана";

"На площади в Грозном сожгли изображения орангутана Бату".

Были ли предложения со стороны региональных силовиков и чиновников отрезать орангутану и всем его родственникам голову, не сообщалось.

Опасные дискуссии

Орангутан Бату, Новосибирский зоопарк

Неудивительно, что даже такие, казалось бы, довольно нейтральные опросы трансформируются в политическое противостояние. Сейчас и некоторые политики, и обычные граждане используют любые формы для выражения своего отношения к действующей власти, которые ещё доступны людям без риска попасть под каток репрессивно-запретительной системы.

В конце концов, не дискутировать же о массовых призывах чиновников одного из регионов России резать головы неугодным властям гражданам. Тем более, когда это делают силовики, которые, по идее, должны защищать права и свободы граждан, гарантированные конституцией страны.

На фоне возросшей военной активности России и Белоруссии, о которой гордо рассказывают отечественные федеральные СМИ и одновременно её отрицают, не о печали же президента Лукашенко рассуждать:

"Путин — полковник. Обещал мне полковника присвоить. До сих пор не присвоил".

И уж тем более не разбирать на "экстремистские" цитаты внезапное и сокрушительное обращение председателя "Общероссийского офицерского собрания" генерал-полковника Леонида Ивашова к народу России и президенту Владимиру Путину. Так можно и схлопотать целый букет уголовных статей на свою голову.

Публично призвать президента уйти в отставку — это, наверно, сродни храбрости древнегреческого героя, бросившего вызов не только отдельным богам Олимпа, но и самому Зевсу-громовержцу с его верными "пехотинцами". То ли генерал забыл о сложности по нынешним временам транспортировки в клинику "Шарите", то ли в армии и вправду разделяют мнение отставного генерала.

Посему уж лучше про орангутана Бату, "про реактор, про любимый лунный трактор" и обязательно извиниться на всякий случай, памятуя о перипетиях киносаги о "Планете обезьян".

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