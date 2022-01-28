Учёные приговорили детей бедных к бесперспективной жизни

Доходы родителей напрямую влияют на развитие ребёнка, говорится в недавнем исследовании на эту тему. Психиатры считают, что деньги родителей могут повышать активность мозга у младенцев.

По данным исследователей, в фокус-группе пар "мать — дитя" (почти сразу после рождения ребёнка) выдавались разные результаты по итогам финансирования.

Часть семей получала номинальные $20 в месяц (около 1500 рублей).

Часть семей получала $333 (26 500 рублей).

Итоги электроэнцефалограмм (исследование активности мозга) для детей в возрасте одного года показали: в группе, получавшей больше денег, что у ребёнка наблюдалась более быстрая мозговая активность, чем в группе с доходом $20.

То есть деньги напрямую связаны с когнитивным развитием.

Сейчас учёные планируют продолжать выплаты вплоть до четырёх лет, чтобы ещё раз провести тесты. Вероятно, сказалась возможность купить более качественное питание или получить качественное медобслуживание. Не исключено, что так мама меньше "стрессует" на ребёнка.

Эксперты считают, что биология, экономика и политика ближе друг к другу, чем может показаться. Но сам вывод может стать плюсом в копилку аргументов в пользу базового дохода.

Предыдущие исследования уже делали акцент на том, что воспитанный в нищете ребёнок обычно хуже учится, чаще болеет и во взрослой жизни устраивается на низкооплачиваемую работу, пишет Science Alert.

Вопрос был в том, что именно вызывает такие различия в развитии детей — непосредственно сама бедность или сопутствующие ей факторы среды?

В настоящее время очевиден факт, что финансовая поддержка малообеспеченных матерей напрямую влияет на активность мозга младенцев в первый год жизни. Дети женщин из первой группы были развитее своих более бедных ровесников.

Стоит добавить, что американский врач Кимберли Нобл с коллегами озвучили вывод, что к моменту начала визитов в детский сад у ребёнка из бедной семьи познавательные способности будут примерно на 60% ниже, чем у его более обеспеченного сверстника.

Дети бедных родителей имеют больше вероятности бросить школу, а если и окончат её, то их шансы получить высшее образование значительно ниже.

По данным работы Нобл, кроме наружного мозга, который выполняет большую часть сложной когнитивной работы и поверхности коры, связанной с более развитым интеллектом, на ситуацию колоссально влияет доход семьи.

Впрочем в России всё "не как у людей".

По данным опросов 2019–2021 годов, богатые и пафосные дети бизнесменов, чиновников и "звёзд" боятся, что "отца посадят, конфискуют всё, потому что начали сажать всех". Детей также очень волнует снижение количества карманных денег ниже $1000-2000 в день.

Опросы 2019 года показали, что дети богатых родителей всерьёз считали угрозой "гнев простонародья". Но в 2021 году его уже не боятся, ссылаясь на то, что "они только в Сети воюют", "у нас хорошая охрана", "для подавления черни есть Росгвардия" и т. д.

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