Памяти Владимира Губарева

В наше "ковидное" время уже как-то невольно свыкаемся мы с с большим количеством смертей. Теперь это количество становится просто статистикой. Но это когда речь не идёт о людях близких — тех, для которых у каждого из нас есть собственные уголочки в душе.

О смерти Владимира Степановича Губарева, о которой стало известно сегодня, говорить не хочется совсем. Потому что Владимир Степанович был настолько жизнелюбивым человеком, заряжающим окружающих энергией и оптимизмом, что слово "смерть" с ним никак не ассоциируется и никогда ассоциироваться не будет. Во всяком случае, для меня.

Когда он приходил в редакцию Pravda.Ru, я откладывал все дела, чтобы с ним пообщаться — мы сидели, пили чай, кофе, иногда что-то покрепче, и он вспоминал то, о чём ни в каких книгах не рассказывается.

О физиках-ядерщиках, с которыми он много общался, их открытиях, о том, каким огромным миром для него они были.

О космонавтике — Владимир Губарев знал всех первооткрывателей космоса в Советском Союзе.

О Чернобыльской катастрофе — он был первым журналистом, оказавшимся на месте трагедии, и благодаря именно ему мир узнал о Чернобыле: Губарев написал текст, который главный редактор "Правды" Виктор Григорьевич Афанасьев не стал править, и сразу отдал в печать.

В 2018-м году Владимир Губарев был удостоен звания "Легенды российской журналистики". Но он, на мой взгляд, не только легенда — он один из тех, кто лично, на свой страх и риск, создавал свободную журналистику в России. Пример с Чернобылем — один из них (написанная им пьеса "Саркофаг" была поставлена в 56 театрах мира).

С именем Владимира Губарева связана и публикация в "Правде" перепечатки из итальянской "Республики" о похождениях в США пьяного Ельцина. Об этом нельзя было писать в те времена, тем более в главной газете страны. Губарев был выпускающим редактором номера и лично, на свой страх и риск, принял решение о публикации, не ставя в известность о принятом решении никакие верхи. Этот номер "Правды" демонстративно сжигали на Пушкинской площади, но только позже, в 90-е, граждане России поняли, наверное, о чём их предупреждал поступок Владимира Степановича. Хоть и злились тогда Михаил Горбачёв и Александр Яковлев.

С одним из патриархов советской научной журналистики я познакомился студентом почти 35 лет назад. При этом какая была школа: я писал, он не публиковал, снова писал, и он снова не публиковал, и так десятки раз. Но он находил время объяснять, почему не публикует мои тексты. Так я и учился. Позже подбирал для Владимира Степановича студентов в его студию научной журналистики. И снова учился у него и корреспондентов блестящего отдела науки "Правды", который Губарев набрал.

Губарев был бы отличным главным редактором "Правды" в постсоветское время, он даже выигрывал выборы на этот пост, но отказался от него. Вполне возможно, что если б он не принял такого решения, и "Правда" осталась бы в элите мировой журналистики.

После 90-х, в 2000-м, Владимир Степанович заглянул в редакцию Pravda.Ru и сказал, что хочет писать для нашего издания. Чтоб было понятно: в тогдашней интернет-журналистике не было ещё ни одной близкой по масштабам фигуры, и я сомневаюсь, есть ли сейчас.

С тех пор мы опять оказались связаны творчески.

Владимир Степанович подготовил для нас несколько фильмов —

А его авторская рубрика "Чаепития в Академии" — пожалуй, самое серьёзное открытие в области научной интернет-журналистики, публикации Владимира Губарева неизменно перепечатывали на сайте Академии наук России.

Владимир Губарев оставил большое наследие — в нём не только публикации, но и большие социальные проекты, в том числе, скажем, "Дети Чернобыля". Или проект по запуску российского журналиста в космос.

Но, повторюсь, лично для меня Владимир Степанович — тот человек, помимо всех его заслуг, некоторые из которых упомянул выше, который приносил к нам на корпоративы свои знаменитые "губаревские" огурчики, который убегал с больших празднеств к нам в редакцию, чтобы посидеть с нашими сотрудниками. Ну и человек, у которого многим мужчинам надо было бы учиться трепетному отношению к женщинам — Владимир Степанович не только о парижанках мог говорить часами, но и о многих наших сотрудницах.

Сегодня Pravda.Ru потеряла одного из самых авторитетных своих авторов с мировым именем. А мы, сотрудники Pravda.Ru, скорбим об утрате близкого товарища, Учителя. Скорбим вместе с близкими, друзьями и соратниками Владимира Степановича…

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