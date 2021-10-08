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Автор Ирина Гусакова

Немецкие автомобили от Manheim: отзывы и актуальные предложения

Общество

Рынок автомобилей с пробегом предлагает массу различных вариантов поиска и приобретения. Если мы говорим об авто премиум сегмента, то к имеющимся вариантам добавляется еще один — это покупка авто в Европе, как правило, в Германии, с последующей доставкой покупки в вашу страну.

Немецкие автомобили от Manheim: отзывы и актуальные предложения

Конечно, в случае самостоятельного поиска и оформления этот вариант подходит только для опытных людей, разбирающихся и в немецком авторынке, и в бюрократических вопросах. Да и то, даже будучи экспертом, найти хороший авто по адекватной цене за границей — та еще задача.

Если вы интересуетесь автомобилями из Германии, премиум моделями Mercedes или Audi, Porsche или BMW, почитайте о Manheim.com.de отзывы. Эта компания тоже работает с немецкими автомобиля на вторичном рынке, но предлагает уникальные условия для клиентов-нерезидентов.

Немецкие автомобили от Manheim: отзывы и актуальные предложения

Какие авто попадают в каталог

Кроме автомобилей частных лиц, обычных автомобилистов, на вторичном рынке можно найти и потенциально более интересные предложения. Именно с ними и работает упомянутая выше компания.

Это автомобили лизинговых компаний, корпоративных отделов, салонов, проводящих тест-драйвы, рекламных фирм, которые используют авто в акциях и презентациях. Фактически это автомобили с пробегом, в том числе премиум брендов и комплектаций, которые, по немецким требованиям рынка, продаются дешевле аналогов.

Как отмечают представители компании, в среднем представительские седаны или кроссоверы верхнего сегмента, приобретенные на аукционах для юридических лиц, можно купить на 30-40% дешевле.

Немаловажно, что через таможню эти авто впоследствии проходят по минимальной ставке европейского каталога, то есть клиент не переплачивает таможенные сборы. Учитывая состояние авто, их стоимость, а также условия проведения через таможню, услуги фирмы можно считать уникальными.

Найдите в Instagram.com/manheim.eu — Manheim. com.de отзывы или посмотрите каталог авто в официальном Telegram, если вас интересуют подробности покупки авто с доставкой из Германии.

Компания не планирует останавливаться на достигнутом и расширяет сферы работы. Не так давно в каталоге появились не только премиум авто, но и спецтехника, мотоциклы, водная техника. Каталог постоянно актуализируется и пополняется новыми предложениями.

Немецкие автомобили от Manheim: отзывы и актуальные предложения

Как посмотреть и заказать авто

Если вы не можете приехать в Германию для очной сделки, выбор и оформление можно провести дистанционно. Схема дистанционного оформления довольно проста и проходит по отработанной схеме.

Запросить каталог с фотографиями и детальным описанием можно у консультантов компании в социальных сетях. На сайте, в свою очередь, есть фото и обзоры последних проданных авто.

Оформление документов для выкупа и отправки авто проходит в онлайн формате, но клиенту нужно определить, какой вариант оплаты ему подходит лучше всего. Это может быть рассрочка по минимальной ставке, сделка после оформления аккредитива в немецком банке или обычная доставка с внесением предоплаты.

Компания нацелена на максимально прозрачное сотрудничество, поэтому клиенту дают все возможности для наблюдения за местонахождением авто в процессе доставки.

Сроки доставки авто после урегулирования финансовых вопросов обычно не превышают недели, но могут быть больше для удаленных стран СНГ и городов. Более точную информацию можно узнать на стадии оформления заказа. После получения автомобиля клиент может рассчитывать на помощь в постановке автомобиля на учет в местном отделении ГИБДД (или аналога органа у себя в стране).

Куратор: Наталия Красовская
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