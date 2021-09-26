В борьбе с уличными бандами поможет система Макаренко

Несмотря на почти тотальную цифровизацию и успехи в сфере социальных наук, старые педагогические приёмы, с успехом применяемые ещё Антоном Макаренко, вполне действенны. Изучение молодёжной преступности в Великобритании в очередной раз доказало правоту великого педагога, который выковывал из гопников настоящих мужчин. Дело за малым — нужно больше социализма.

Как и в большинстве других районов Великобритании, у графства Мерсисайд (Merseyside) своя долгая и печальная история уличных банд. Нам памятны роман Энтони Бёрджесса "Заводной апельсин" и одноимённый фильм Стэнли Кубрика. Однако вряд ли мы слышали о бандах позапрошлого и прошлого столетий:

Cornermen,

High Rip,

Croxteth Crew,

Nogga Dogs,

Moss Edz,

до нынешних Scouse Soldiers из Ноусли (Knowsley), одного из самых социально маргинализированных и бедных районов Великобритании.

С 2018 по 2019 год социальные службы провели оценку 16 132 детей, проживающих в округе Мерсисайд, из которых 546 были признаны либо активными членами банды или находились под угрозой присоединения к ней, либо подвергались риску стать жертвой насилия со стороны банды.

Нехватка человеческого общения в социальных сетях

Из интервью с полицейскими Мерсисайда, имеющими дело с молодыми людьми в возрасте от 16 до 29 лет, социологи изучили степень, природу и причины вовлечения молодых людей в преступные группировки или ставших участниками преступлений с применением огнестрельного оружия, и определили два типа структур банд.

слабо сплочённая, неиерархическая группа молодых людей, которые собирались на улицах по ночам, проявляя антиобщественное поведение и, возможно, насилие и признаки состава преступления. Это классическое стереотипное представление о том, что собой представляет уличная банда.

структурированная и иерархическая, связанная с незаконным оборотом наркотиков и городскими организованными преступными группировками. В последние годы группы наркоторговцев стали ещё более территориальными и жестокими, прибегая к использованию холодного и огнестрельного оружия для защиты своих торговых точек и эксплуатируя наркозависимых молодых людей.

Почему люди попадают в банды? Из-за принадлежности к сообществу (стае), где можно добиться уважения и получить защиту. Немаловажно, членство в таких структурах является источником приличного дохода.

Социальная изоляция и "коммуникативная нищета" в сочетании с сокращениями рабочих мест, вызванных политикой жёсткой экономии, способствует тому, что многие молодые люди становятся участниками уличных банд. Им не хватает способности устанавливать связи на благо всего общества.

Поскольку приятельские отношения ограничиваются школой или улицей, преступность рассматривается как способ добиться успеха в мире, в котором ценится владение материальными вещами. На шкале ценностей членов банды отчетливо сформированы отклоняющиеся от нормы ценностные установки маргинальных групп, а также участие в преступлениях как способа избежать дальнейшего падения в нищету.

Напротив, молодые люди, которые нашли возможность не примкнуть к бандам и организованной преступности, вступают в группы по интересам, например,

занимаются боевыми искусствами,

берут надомную работу,

завязывают дружеские отношения со сверстниками вдали от родного дома.

Девиантная предпринимательская деятельность

Привлекает гопников бегство от скуки и рутинного существования, которое приносит социальная изоляция. Стремление получить острые ощущения и выброс адреналина.

В глазах многих вовлечённых в банды молодых людей грань между занятостью и преступностью — особенно торговля наркотиками — стала размытой. Это следует из интервью с членами банды, живущими ближе к центру Ливерпуля. Они ведут беседу на языке деловых переговоров. Один из юных наркодилеров назвал свою группировку "firm of boys", попутно рассказав об обслуживании клиентов (называемых на воровском арго — punters) и размере прибыли.

Под термином "девиантная предпринимательская деятельность" понимается процесс зарабатывания членами банды денег незаконным путём. Подростки в возрасте 14-20 лет, работающие на взрослых уголовников, получают от них комиссионные за продажу наркоты. Зачастую в виде марихуаны.

Социологами отмечено широкое использование платформ социальных сетей для привлечения молодых людей к выполнению задач по поставке наркотиков и манипулирования ими с помощью долговой кабалы. Бандиты предлагают молодым людям кроссовки, дизайнерскую одежду, а иногда даже жильё или наркотики для личного пользования. Затем этих юношей заставляют продавать наркотики, чтобы они выплатили свои долги, или рекрутировали в банды других ребят.

Проведённые исследования ясно показывают, что деятельность банд на Мерсисайде является серьёзной проблемой, и что устранение индивидуальных симптомов само по себе не остановит приток молодых людей в преступную среду. Политика жёсткой экономии, сокращение возможностей для молодёжи, в сочетании с безработицей и финансовыми последствиями пандемии, создают социально неблагополучную среду для процветания уличных банд и организованных преступных групп.

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