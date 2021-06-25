Шота Горгадзе: "Не трогайте добросовестных приобретателей"

Государство должно разработать действенный законодательный механизм защиты добросовестных покупателей жилья на вторичном рынке, заявил адвокат, член Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе.

Поводом для его выступления на пресс-конференции послужило дело многодетной семьи Рашада Кошкарова, который несколько лет назад приобрёл так называемое вторичное жилье. У Кошкаровых трое несовершеннолетних детей 11, 8 и 6 лет, и они в скором времени могут оказаться на улице — прекратить право собственности семьи на эту квартиру постановил Московский городской суд, объявив сделку о купле-продаже незаконной.

Повестку от судебного пристава-исполнителя о выселении Кашкаров внезапно обнаружил в почтовом ящике. По словам Горгадзе, у его доверителя "был шок": в юридической чистоте квартиры семья не сомневалась — необходимые проверки были осуществлены как самостоятельно, так и регистрировавшим сделку государственным органом. Кошкаровы купили недвижимость у некоего собственника, вступившего в наследство по завещанию одинокой пожилой женщины. О том, что завещание поддельно, стало известно в рамках расследования уголовного дела с мошенническими схемами отъёма московских квартир, по которому порядка 10 фигурантов получили длительные сроки лишения свободы. В то время как Кошкаровы, ничего не подозревая, устраивали детей в садики и школы, налаживали социальные связи на новом месте проживания, по их недвижимости шли также и гражданские судебные процессы. Таганский городской суд подтвердил право собственности семьи.

На этом бы и всё, но г. Москва в лице Департамента городского имущества, — выигрывает повторный суд и включает квартиру в муниципальный резерв.

Комментируя дело, адвокат Шота Горгадзе заявил: "Не многодетная семья, а город Москва объявлена пострадавшей стороной, и Москва же пытается отнять квартиру у многодетных москвичей, а Мосгорсуд закрывает глаза на нарушения процессуальных норм".

В частности, суды шли не только в отсутствие Кашкаровых, но и без привлечения органов опеки. Таганская межрайонная прокуратура усмотрела в этом деле нарушение прав собственника-наследника-продавца, которого, как говорится, и след простыл. (И который, возможно, являлся соучастником мошеннической схемы с подделкой завещания.) Это дало суду формальный повод начать пересмотр предыдущего постановления, сроки для обжалования которого уже прошли.

Как заявила также защищающая интересы этой семьи адвокат Виолетта Волкова, здесь речь идёт о нарушении конституционного права граждан — права на жилище. В этом и подобных случаях, особенно когда нарушены права детей, уместно настаивать на основательных проверках, такой проверкой могло бы стать проведение Московской городской прокуратурой служебного расследования в отношении межрайонной Таганской. Кстати, нотариус, подтвердивший личность завещательницы в деле Кошкаровых, до сих пор работает на своём месте. И нотариусы, по словам Волковой, до сих пор не имеют права проверять подлинность паспортов; на "встраивании" в электронную систему проверки паспортов настаивает Федеральная нотариальная палата.

Адвокаты уверены, что в деле Кошкаровых не обошлось без коррупции, в частности, без интереса чиновников ДГИ. Подчёркивая важность огласки темы защиты добросовестных приобретателей "вторички", Горгадзе, заявил, что Сергей Собянин — автор многих мер для поддержки семей с детьми, не информирован о деле Кошкаровых и других подобных делах; адвокат обещал направить мэру Москвы открытое письмо.

Как заявил правозащитник Андрей Бабушкин, член СПЧ при президенте РФ, по всей стране тысячи и тысячи семей, купивших жилье на вторичном рынке, пострадали от действий мошенников. В Москве, по его словам, в 2003 году было отменено постановление о том, чтобы все сделки с недвижимостью, которые совершают люди преклонного возраста, тщательно проверялись. Также до 2012 года в московских следственных органах существовал специальный отдел, занимающийся преступлениями в сфере недвижимости.

Лавину правонарушений на рынке вторичного жилья также по всей стране прогнозирует присутствовавший на пресс-конференции экономист, руководитель Центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

"Сейчас впервые за последние 12 лет начинается период высокой активности на рынке недвижимости, возрастёт количество сделок. И только осторожное поведение покупателя застрахует его от потери и жилья, и денег".

Говоря о внесении изменений в законодательство с целью защиты добросовестных приобретателей вторичной недвижимости, адвокат Шота Горгадзе подчеркнул, что вторичный рынок остаётся наиболее востребованным среди семей с детьми. И главным принципом должно быть отсутствие претензий со стороны судов и государства к тем, кто честно покупает квартиру на свои деньги: "Не трогайте добросовестных приобретателей", — заявил адвокат.

"Мы пойдём с Кошкаровыми до конца, — сказал Горгадзе, отвечая на вопрос Pravda. Ru о перспективах этого дела. — Убеждён, что в кассационной жалобе, которая будет направлена во Второй кассационный суд общей юрисдикции, нам удастся отстоять правоту семьи Рашада Кошкарова".