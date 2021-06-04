Сергей Собянин обещал построить город любви

Мэр Москвы предложил новую идеологию, основанную на эмоции и желании вместо коммунизма построить город любви.

Занятие любовью

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), мэр Москвы Сергей Собянин рассказал общественности в рамках сессии "Качество жизни – основной драйвер современного развития", что столица уже "не город каких-то отдельных услуг, а какой-то общей эмоции, это город, который мы любим или не любим":

"Когда власть говорит, что "мы занимаемся любовью" в том смысле, что мы создаём город любви — это такая вершина всей идеологии, которой мы занимаемся, обобщённая идея и желание, как раньше строили коммунизм, сейчас мы строим город любви".

Судя по избранному сравнению со строительством коммунизма в советское время, в лучшем случае итогом станет проведение в Москве летних Олимпийских игр. Разумеется, если отечественные спортивные чиновники не вляпаются в очередной допинговый скандал или политическая элита не решит повторить в новом формате подобие афганской эпопеи, которая обернулась для СССР экономической катастрофой и гибелью советских солдат за некие высшие интересы, которые никто так внятно и не сформулировал.

С мэром трудно не согласиться, что власти занимаются любовью, причём в категории 21+, когда ежегодно в столице то и дело меняют тротуарную плитку. Прошлогодняя резво заменяется на новую, отвечающую критериям текущего модельного года.

Сначала москвичи недоумевали, потом негодовали, а сейчас этот процесс перестал вызывать откровенное раздражение и превратился не только в интернет-мем, но и стал своего рода городской достопримечательностью. Столица пополнила сложившуюся монаршую линейку:

Царь-пушка

Царь-колокол

Царь- плитка

Градоначальник предложил свои критерии оценок привлекательности города, которые он считает правильными:

"Честно говоря, я тоже приверженец того, что определить, хороший город или плохой, можно по количеству прибывающих и убывающих жителей или по количеству жителей, которые подумывают отсюда убраться, или по количеству жителей, которые говорят, что это то место, где я хочу жить и где хочу, чтобы мои дети жили".

В системе оценок Сергея Собянина есть всё-таки важная составляющая, которая влияет на выбор места жительства. Далеко не все граждане, прибывающие в столицу, делают это, руководствуясь исключительно симпатиями к столице, даже несмотря на дороговизну жизни в мегаполисе. Для большинства это всё-таки выбор между проживанием в депрессивном регионе и в сытой локации на карте России.

Вынесли Domestos из избы

Некоторым лояльным зрителям федерального телевещания, особенно проживающим в столице, пока ещё трудно представить, что поднятие России с колен произошло не повсеместно. Поднимаясь с колен, страна, вероятно, запуталась в собственных трусах.

Нашумевший конкурс британского бренда Domestos на самый "убитый" российский школьный туалет, как оказалось, не заметили в Кремле. Правда, на региональном уровне власть обратила внимание и, как говорит мэр Москвы, "занялась любовью" с преподавателем средней школы №2 города Вуктыл республики Коми, который похвастался интерьером уборной общеобразовательного учреждения.

Чиновники пообещали не наказывать неравнодушного учителя рублём за его попытку добиться ремонта пикантного места общего пользования, но сочли действия преподавателя, подавшего заявку на туалетный конкурс, недопустимой. Хотя школа и не победила в конкурсе, тем не менее осадочек остался. Глава городского управления образования Елена Ершова поделилась своим мнением:

"У нас школа носит имя бывшего выпускника, погибшего в Афганистане, и была такая реакция его мамы, которая так отреагировала. Я с мамой общалась. Я надеюсь, что обсуждение прекратится, и мы забудем об этом. Ну поучаствовали в конкурсе, ну не понравилось кому-то, что поучаствовали. Мы там не победили — все, тему закрыли".

Ершова призналась, что туалет в средней школе №2 не самый плохой в городе, администрация общеобразовательного учреждения, по её словам, сама решает, когда следует ремонтировать туалеты на выделяемые школе бюджетные средства. Были бы средства, конечно.

Неудивительно, что туалетный скандал связали с именем выпускника школы, погибшего в Афганистане. Аномальные смысловые связи стали за последние десятилетия нормой. Вместо того, чтобы содержать туалет в приличном виде, чтобы не пачкать имя советского солдата, которое носит школа, оказалось, что этим именем считают нормальным прикрывать сортирный позор и предлагают "закрыть тему".

Цвет настроения – синий

По примеру мэра Москвы, который строит город любви, власти Кирова с любовью наградили 19 учеников городских школ. Учащиеся стали победителями и призёрами всероссийской олимпиады. Одному из школьников торжественно вручили подарок – почётную грамоту и четыре упаковки с различными соусами. На фото, которое распространилось в соцсетях благодаря родителям одного из школьников, в числе достойных поощрений учащихся замечены:

две упаковки кетчупа;

майонез;

соус "четыре сыра".

Мэр Кирова, уловив вибрации своего московского коллеги, во время награждения учащихся пояснил:

"Мы как администрация будем все делать для того, чтобы развивать городское пространство, чтобы вам в этом городе было комфортно".

Насколько майонез и кетчуп повлияют на развитие городского пространства Кирова, покажет время. Равно как и позднее будет раскрыто влияние линейки соусов на жизнь нынешних школьников, которые, видимо, как и в Москве, станут вместо коммунизма строить город любви.

Всё-таки Сергей Собянин верно подметил существующие отечественные тренды. Одним из проявлений "какой-то общей эмоции" и любви, как сообщили неравнодушные пользователи соцсетей из Набережных Челнов, стала покраска асфальта к приезду на завод "КамАЗ" председателя правительства России Михаила Мишустина. Видео процесса покраски в синий цвет вирусно разошлось по интернету.

Одни красят асфальт, другие кладут тротуарную плитку, тем самым совместными усилиями они создают большую страну любви. Очень это всё похоже на мои армейские будни, когда натирали асфальт гуталином, а траву подкрашивали зелёной краской, чтобы для большого начальства создать ощущение этой самой "общей эмоции", да и самим на какой-то миг поверить, что это всё правда.

Трава и асфальт в нашей части в такие моменты сияли комфортной средой, а на задворках войсковой части продолжал благоухать, в лучшем случае хлоркой, туалет типа "сортир" без окон и дверей с многочисленными дырами над объёмной выгребной ямой, заставляя молодых советских солдат верить в победу коммунизма, как сейчас предлагается поверить в город и страну любви.

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