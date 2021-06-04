Откуда в современной России так много казаков?

Если судить по заголовкам СМИ, российские казаки — это некая полувоенная структура, которая занимается патриотическим воспитанием молодёжи и, если попросят, оказывает государству силовую поддержку: охраняет Олимпиаду, патрулирует улицы.

И многих интересует вопрос: откуда они вдруг взялись в современной России, ведь при советской власти их не было? Да и ассоциировались казаки в СССР исключительно с белым движением.

Современные казаки — кто они? Как и почему возродились в России? Чем живут и какие у них цели?

Обо всём этом в студии программы "Точка зрения" Любови Степушовой рассказали верховный атаман Союза казаков России Павел Задорожный и первый верховный атаман Союза казаков России Александр Мартынов.

Павел Задорожный: Казачество — сила, способная к самоорганизации. Ведь когда-то Российское Великое княжество замыкалось границами Московского княжества. За Урал, как говорили — за камень, вообще хода практически не было. И вот только инициатива казаков, их неудержимость позволила пройти всю Сибирь, дойти до Аляски и потом Ивану Грозному подарить Сибирь.

Поэтому когда в 80-е годы начались настроения определенные, то как-то на них реагировали не только государственные деятели и разрушители государства того времени — Пятая колонна, но и обычные граждане, которые объединялись в общественные организации.

На то время была масса общественных организаций. Казаки, видя, что что-то предстоит неладное, тоже объединились в Союз казаков.

Современное казачество. Начало

29 лет назад был принят закон "О реабилитации репрессированных народов", где, помимо прочих, были указаны и казаки.

И сразу возникли споры: что такое "казачество", насколько оно соответствует понятию "народ".

Но ведь народ — не только отдельная нация, но и отдельный язык, наверное, прежде всего, особые обычаи.

И казаки объединились.

Сначала было Первое московское землячество, потом после проведения первого схода казаков пошли письма от других землячеств с предложениями встретиться, объединиться. И в апреле 1990 года съехались представители казачеств, а уже в июне состоялся большой учредительный круг Союза казаков России.

— С чем вы пришли на этот круг? Что было самое главное?

Павел Задорожный: Способность к самоорганизации была тогда главной. Мы узнали друг друга через тысячи километров.

Мы собрались для того, чтобы решать вопросы государства, участвовать в их решении и выстраивать свою жизнь.

А жизнь — это, прежде всего, жизнь в общине, община — это большая семья. Это не учреждается, нами не регистрируется, но люди живут там, рождаясь в ней, привыкая к традициям и обычаям, несут службу государству, после этого опять возвращаются и живут в общине.

Кому-то в голову взбрело, что казаки — это только конь, нагайка и шашка. Это всё атрибуты, которые существуют для служения государству, а так у казаков обычная жизнь, не надо их из нее выдергивать, загонять в Реестр, в который когда-то вступило Запорожское войско, пошло в рейс по полякам и ходило Москву грабить.

Нам пришлось заново создавать свою правовую базу, без чего не может существовать ни одна организация, в том числе и общественная.

Идею чуть было не похоронили

— Расскажите, пожалуйста, что это такое — Реестр.

Александр Мартынов: Вот есть закон борьбы противоположностей. Появилась патриотически настроенная организация, представляете, 1990 год, появляется организация, у которой лозунг:

"За единую Россию в границах 1916 года".

Естественно, необходимо создать этой организации противоположность. Дабы помешать тем, за океаном, которые смотрели, как урезать еще границы России, еще ее разбить.

Мы видели, как это происходило, когда падал Советский Союз — мощное сильное государство.

Поэтому и предприняли попытку создания противоположного. Была создана организация — Союз казачьих войск России и Зарубежья., подобрали лидера, но подобрали неудачно.

Этот Союз долго не жил, скажем так.

Тогда решили создать что-то более жизнеспособное, начали работу с нашими атаманами, но, к сожалению, не все стойкими оказались, да и предатели были

Предательство — оно и есть предательство. Везде во все века это существовало. Но начали играть на чем? Только пойдете в Реестр, и сразу всё будет.

— То есть Реестр — это принадлежность государству?

Александр Мартынов: Да, государству. И поручили заниматься Реестром небезызвестному нам всем Березовскому.

Я думаю, далеко ходить не надо, он посмотрел, я так понимаю, что завело в тупик малороссийское казачество, — Реестр. Поэтому был выбран Реестр. И он действительно завел. Как и предполагалось — в тупик.

Союз казаков как противовес идее Березовского

Казаки в республиках попали в категорию "остальные граждане".

— То есть народ активнее в неформальных объединениях состоит, а не в государственных?

Александр Мартынов: А почему? Цели и задачи у нас были понятные. Плюс на первом этапе возрождения казачества люди взрослые этим занимались, с опытом руководящей работы, фронтовики — люди, прошедшие войну, отучившиеся, закончившие университеты, очень много было кандидатов наук, докторов наук. Я всегда любовался ими. Они придут на праздник, иконостас на груди — были герои Советского Союза, и самое главное, они помнили казачий образ и уклад жизни.

И вот тогда сложилось.