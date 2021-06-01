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Автор Игорь Шатров

Халтура в позиционировании: россияне не знают своих героев

Общество

После распада СССР, по мнению "западных партнёров" России, наша страна утратила внешнеполитический статус. И поэтому на многих фронтах её преследуют неудачи. Отчасти это, возможно, и справедливо.

Халтура в позиционировании: россияне не знают своих героев

Но есть же и удачи. Если навскидку, то вспоминается пятидневная война в Грузии — относительный успех, больше военный, но тем не менее.

Ещё Крым. Воссоединение Крыма тоже, наверное, военный успех в чем-то. А в чем-то политический. И все, и больше ничего…

Однако были и другие. О которых мало кто знает и совсем никто не говорит.

Например, в феврале 2004 года в столице Катара, в жилом квартиле, была взорвана машина Яндарбиева, и потом два наших человечка прилетели из Катара, и даже вроде это попало в медиа. И все, и тема закрыта.

Сентябрь 2011 года — три чеченских террориста были расстреляны в европейской части Стамбула, среди них видный чеченский полевой командир. СМИ говорят, что мы. А власти молчат. Почему?

Ведь все же понимают, что это наши успехи, наши удачи. Почему мы молчим?

Своим мнением в эфире программы "Геополитическая кухня" поделился политконсультант Игорь Димитриев.

Читайте начало интервью:

Все проблемы России на Ближнем Востоке — из-за чиновников-бюрократов

— Во-первых, если это сделано спецслужбами, то не в их правилах афишировать. Другое дело, что спецслужбами ли? Или это, так сказать, чеченские спецслужбы решали вопрос?

— Да, не надо подрывать доверие к нашим спецслужбам. Но почему бы какой-нибудь крупной кинокомпании фильм об этом не снять — и все бы уже знали, кто это сделал. И государство вроде бы ни при чем, ФСБ ничего не признала, и фильм уже есть.

— С фильмами особенная беда. Был такой, например, сериал — "Спящий", который очень выстрелил в свое время.

Суть первого сезона: чекист, сотрудник ФСБ работает против "плохих парней", которые интегрированы во властные структуры.

Хороший фильм. И он очень зашел зрителю, но были очень негативные отзывы в среде так называемой либеральной общественности. И в следующем сезоне уже всё поменяли, и режиссера заклевали…Каким образом снимут фильм про работу силовых ведомств?

Нам нужно из них делать действительно героев, из них, из бойцов. Нужно. Но не делаем.

Страна должна говорить про своих героев

Мы регулярно обращаемся к героям прошлого, в лучшем случае — Второй мировой войны, Великой Отечественной, при этом максимально стираем героев текущего времени.

Чтобы реально получить известность во время, допустим, сирийской кампании, бойцу нужно погибнуть. И то далеко не гарантируют, что ты в новости куда-то попадешь.

- А мы забыли уже обо всех, кто погиб, кстати. Что-то о них каждый день не говорят.

— Они же в нарратив не попали. Просто регулярные скандалы о том, что не учли при установке памятника, что их было в несколько раз больше.

А бойцы частных военных компаний? Они — и это хорошо — стали сейчас снимать фильмы о себе сами.

Я помню, Министерство обороны вроде как после Балканского рубежа планировало завалить все патриотическим кино. И?…

Вот, возвращаясь к теме о том, почему об успехах России никто не знает.

Она не предлагает никаких не только ориентиров, перспектив, но и образов. Нет образа русского героя, из-за чего проиграна была Украина, молодежи русскоговорящей после "Брата" не было предложено никаких привлекательных образов. Вот с того фильма это и пошло. То был последний случай, когда привлекательный образ выдавался внешнему потребителю.

— Причем поколенческий образ такой.

—Мы забываем, когда постоянно апеллируем к 9 Мая, что это уже как бы память поколения в лучшем случае нашего. Мы последние, кто еще серьезно к этому относится.

Спасибо деду за победу — еще имеет отношение к нам.

Потому что реально дед воевал. А для следующего поколения это уже не дед, это прапрадед, он его и не видел. И станет победа чем-то далеким, очень малопонятным.

А это единственный внятный образ, кампания, которая экспортируется из России.

России нужно предлагать какой-то свой образ будущего.

У Турции стоит поучиться

Тайип Эрдоган
Тайип Эрдоган

Турция предлагает. Вот этот их Туран — он уже работает. С помощью фильмов, с помощью нарратива определенного — научного, дипломатического — они массу создают горизонтальных контактов во всей сетке.

Турки продвигаются по трем контурам: единая тюркская общность, Великий Туран, исламизм — притом либеральный ислам. То есть они законодатели моды: Катар, Малайзия и так далее.

Они собирают форумы, и в этом смысле Турция не единственная, но она — лидер модернизированного ислама.

И есть третий момент, который очень интересен. Как она продвигается, Турция, в странах, которые не тюркские и не исламские.

Они апеллируют к какому-то великому прошлому своему: а помните, мол, как вам хорошо жилось при нас. Порядок был, благополучие.

— Головы рубили по графику всем.

— Но порядок был. А сейчас вы режете друг друга как попало. И к армянам такой же посыл. Вот вы когда были поданными османского султана, вы же высокий статус занимали…

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
Темы турция идеология игорь димитриев
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