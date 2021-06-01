Халтура в позиционировании: россияне не знают своих героев

После распада СССР, по мнению "западных партнёров" России, наша страна утратила внешнеполитический статус. И поэтому на многих фронтах её преследуют неудачи. Отчасти это, возможно, и справедливо.
Но есть же и удачи. Если навскидку, то вспоминается пятидневная война в Грузии — относительный успех, больше военный, но тем не менее.
Ещё Крым. Воссоединение Крыма тоже, наверное, военный успех в чем-то. А в чем-то политический. И все, и больше ничего…
Однако были и другие. О которых мало кто знает и совсем никто не говорит.
Например, в феврале 2004 года в столице Катара, в жилом квартиле, была взорвана машина Яндарбиева, и потом два наших человечка прилетели из Катара, и даже вроде это попало в медиа. И все, и тема закрыта.
Сентябрь 2011 года — три чеченских террориста были расстреляны в европейской части Стамбула, среди них видный чеченский полевой командир. СМИ говорят, что мы. А власти молчат. Почему?
Ведь все же понимают, что это наши успехи, наши удачи. Почему мы молчим?
Своим мнением в эфире программы "Геополитическая кухня" поделился политконсультант Игорь Димитриев.
Читайте начало интервью:
Все проблемы России на Ближнем Востоке — из-за чиновников-бюрократов
— Во-первых, если это сделано спецслужбами, то не в их правилах афишировать. Другое дело, что спецслужбами ли? Или это, так сказать, чеченские спецслужбы решали вопрос?
— Да, не надо подрывать доверие к нашим спецслужбам. Но почему бы какой-нибудь крупной кинокомпании фильм об этом не снять — и все бы уже знали, кто это сделал. И государство вроде бы ни при чем, ФСБ ничего не признала, и фильм уже есть.
— С фильмами особенная беда. Был такой, например, сериал — "Спящий", который очень выстрелил в свое время.
Суть первого сезона: чекист, сотрудник ФСБ работает против "плохих парней", которые интегрированы во властные структуры.
Хороший фильм. И он очень зашел зрителю, но были очень негативные отзывы в среде так называемой либеральной общественности. И в следующем сезоне уже всё поменяли, и режиссера заклевали…Каким образом снимут фильм про работу силовых ведомств?
Нам нужно из них делать действительно героев, из них, из бойцов. Нужно. Но не делаем.
Мы регулярно обращаемся к героям прошлого, в лучшем случае — Второй мировой войны, Великой Отечественной, при этом максимально стираем героев текущего времени.
Чтобы реально получить известность во время, допустим, сирийской кампании, бойцу нужно погибнуть. И то далеко не гарантируют, что ты в новости куда-то попадешь.
- А мы забыли уже обо всех, кто погиб, кстати. Что-то о них каждый день не говорят.
— Они же в нарратив не попали. Просто регулярные скандалы о том, что не учли при установке памятника, что их было в несколько раз больше.
А бойцы частных военных компаний? Они — и это хорошо — стали сейчас снимать фильмы о себе сами.
Я помню, Министерство обороны вроде как после Балканского рубежа планировало завалить все патриотическим кино. И?…
Вот, возвращаясь к теме о том, почему об успехах России никто не знает.
Она не предлагает никаких не только ориентиров, перспектив, но и образов. Нет образа русского героя, из-за чего проиграна была Украина, молодежи русскоговорящей после "Брата" не было предложено никаких привлекательных образов. Вот с того фильма это и пошло. То был последний случай, когда привлекательный образ выдавался внешнему потребителю.
— Причем поколенческий образ такой.
—Мы забываем, когда постоянно апеллируем к 9 Мая, что это уже как бы память поколения в лучшем случае нашего. Мы последние, кто еще серьезно к этому относится.
Спасибо деду за победу — еще имеет отношение к нам.
Потому что реально дед воевал. А для следующего поколения это уже не дед, это прапрадед, он его и не видел. И станет победа чем-то далеким, очень малопонятным.
А это единственный внятный образ, кампания, которая экспортируется из России.
России нужно предлагать какой-то свой образ будущего.
Турция предлагает. Вот этот их Туран — он уже работает. С помощью фильмов, с помощью нарратива определенного — научного, дипломатического — они массу создают горизонтальных контактов во всей сетке.
Турки продвигаются по трем контурам: единая тюркская общность, Великий Туран, исламизм — притом либеральный ислам. То есть они законодатели моды: Катар, Малайзия и так далее.
Они собирают форумы, и в этом смысле Турция не единственная, но она — лидер модернизированного ислама.
И есть третий момент, который очень интересен. Как она продвигается, Турция, в странах, которые не тюркские и не исламские.
Они апеллируют к какому-то великому прошлому своему: а помните, мол, как вам хорошо жилось при нас. Порядок был, благополучие.
— Головы рубили по графику всем.
— Но порядок был. А сейчас вы режете друг друга как попало. И к армянам такой же посыл. Вот вы когда были поданными османского султана, вы же высокий статус занимали…
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