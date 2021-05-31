Все проблемы России на Ближнем Востоке — из-за чиновников-бюрократов

Тактичное поведение России на международной арене порой выглядит как нерешительность. И мы уже привыкли к тому, что наш министр иностранных дел Сергей Лавров регулярно призывает Запад не путать вежливые манеры России со слабостью.
Многие продолжают упорно путать. Более того, видят признак как минимум неуверенности России в собственных силах.
Как на самом деле "партнёры" относятся к нашей стране: уважают ли, опасаются, боятся или — как?
Своим мнением в эфире программы "Геополитическая кухня" поделился политконсультант Игорь Димитриев. В качестве примера эксперт выбрал Ближний Восток.
— Там наблюдается пока еще уважение к стране, основанное на воспоминании о советской мощи, поэтому и авторитет главы страны очень высок.
В реальности, когда пересекаются работы российских ведомств по внешнеполитическим вопросам, почти всегда наблюдается несогласованность действий, нерешительность, даже отсутствие каких-то методик работы, целей — начинается блуждание в тумане. И работа не идёт.
Например, несколько лет назад договорились строить с Суданом базу военно-морскую.
Там был выделен участок земли, предыдущий президент, свергнутый Омар аль-Башир, торопил российскую сторону быстрее процесс строительства запускать, пока его не свергли.
Но у нас началось: то не согласовывал Минфин, то куда-то Минобороны не туда поехало, то Министерство иностранных дел ситуацию потеряло из виду, то что-то еще.
В общем, этот процесс длился несколько лет, пока лично не включился Путин и не сказал, что база там нужна. Вот тогда дело пошло. А время-то поджимало: туда — в Судан — заходили активно американцы, какие-то инвестиции турецкие, ну и так далее — все в пакете же идет.
— Китай, небось, там где-то рядом, как всегда.
— Конечно. И конфликты с Эфиопией, Эритреей соседней — это тоже Китай, и британцы…
Время-то упущено.
И это касается не только Судана, это везде так.
Непонятная вязкая ситуация в Сирии: вроде как войну выиграли, а реальных бонусов от этого не получили:
Потому что все неудачи страны умело, с помощью в том числе информационной работы, перенаправляются в сторону России.
— "Раз вы с русскими связались, к ним и обращайтесь", да? Все, что плохо у вас — потому что русские.
— Ну как-то так, да. Там пожары в горах — Россия могла бы предоставить самолеты для тушения, но не предоставила. И таких мелочей — масса. Добавьте сюда общее состояние негатива, и поймёте тяжесть ситуации. Реальной.
Плюс там выборы прошли. Асада, конечно, выбрали. Но он — спорный лидер, и окружение его действительно реально очень коррумпированное. Нужно было ставить в рамки, направлять, заставлять договариваться. И с курдами, которые сейчас, перепрыгнув под другую крышу, забрали с собой кусок очень важной территории, тоже.
Даже если выигрывается военным образом какое-то там дело, оно не подкрепляется дипломатической работой — четкой, внятной, экономической работой, социальной.
А ведь на самом деле проще всё.
Достаточно было просто отметиться в медиа, как на Западе делают:
Вместо того, чтобы проводить мероприятия, просто нужно поставить студию, которая будет ретранслировать какое-нибудь "Русское радио" или что-то еще. Включать свои новостные блоки.
И это уже будет мощь. Связь с населением наладится.
Но ведь это всё невозможно согласовать! Ты любое дело — которое там работает за рубежом — пытаешься протащить через государственные структуры, а это невозможно.
Получается, что государство скорее мешает, чем дает какую-то дорогу, коридор.
— То есть наша ностальгия по советским временам оправдана, потому что и наши потенциальные и даже реальные партнеры тоже пока еще где-то вспоминают Советский Союз.
— Они многие учились еще в советских вузах, в московских вузах, и у них ностальгические чувства. Они по-русски говорят, у них восторженные какие-то воспоминания.
Бывает, что приезжает неофициально лидер страны и говорит: слушай, а можно, сейчас всех бросим, всех потеряем — и в метро поедем вдвоем, можно? Только чтобы никого не было. А то они же вокруг делегацию устроят, это привлекает много внимания. А я хочу, как в студенческие годы, сам поездить.
— Это просто даже представить невозможно. И даже до такого доходит…
— Я не придумываю эту историю. Короче, инструменты есть, они остались России по наследству. Но бюрократия…
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