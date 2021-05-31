Все проблемы России на Ближнем Востоке — из-за чиновников-бюрократов

Тактичное поведение России на международной арене порой выглядит как нерешительность. И мы уже привыкли к тому, что наш министр иностранных дел Сергей Лавров регулярно призывает Запад не путать вежливые манеры России со слабостью.

Многие продолжают упорно путать. Более того, видят признак как минимум неуверенности России в собственных силах.

Как на самом деле "партнёры" относятся к нашей стране: уважают ли, опасаются, боятся или — как?

Своим мнением в эфире программы "Геополитическая кухня" поделился политконсультант Игорь Димитриев. В качестве примера эксперт выбрал Ближний Восток.

— Там наблюдается пока еще уважение к стране, основанное на воспоминании о советской мощи, поэтому и авторитет главы страны очень высок.

Но все равно такие восторженные мнения масс больше пиарного происхождения или ностальгического.

В товарищах согласия нет — и это проблема

В реальности, когда пересекаются работы российских ведомств по внешнеполитическим вопросам, почти всегда наблюдается несогласованность действий, нерешительность, даже отсутствие каких-то методик работы, целей — начинается блуждание в тумане. И работа не идёт.

Например, несколько лет назад договорились строить с Суданом базу военно-морскую.

Там был выделен участок земли, предыдущий президент, свергнутый Омар аль-Башир, торопил российскую сторону быстрее процесс строительства запускать, пока его не свергли.

Но у нас началось: то не согласовывал Минфин, то куда-то Минобороны не туда поехало, то Министерство иностранных дел ситуацию потеряло из виду, то что-то еще.

В общем, этот процесс длился несколько лет, пока лично не включился Путин и не сказал, что база там нужна. Вот тогда дело пошло. А время-то поджимало: туда — в Судан — заходили активно американцы, какие-то инвестиции турецкие, ну и так далее — все в пакете же идет.

— Китай, небось, там где-то рядом, как всегда.

— Конечно. И конфликты с Эфиопией, Эритреей соседней — это тоже Китай, и британцы…

Время-то упущено.

Президента, дружественного России, которому для баланса сил нужны мы были в регионе, свергли.

Новые власти ориентируются уже на новые центры силы.

И это касается не только Судана, это везде так.

В Сирии всё не так красиво, как СМИ рассказывают

Непонятная вязкая ситуация в Сирии: вроде как войну выиграли, а реальных бонусов от этого не получили:

страна находится в очень тяжелом экономическом положении, это отражается на настроениях в обществе, в том числе — на репутации русских.

Потому что все неудачи страны умело, с помощью в том числе информационной работы, перенаправляются в сторону России.

— "Раз вы с русскими связались, к ним и обращайтесь", да? Все, что плохо у вас — потому что русские.

— Ну как-то так, да. Там пожары в горах — Россия могла бы предоставить самолеты для тушения, но не предоставила. И таких мелочей — масса. Добавьте сюда общее состояние негатива, и поймёте тяжесть ситуации. Реальной.

Плюс там выборы прошли. Асада, конечно, выбрали. Но он — спорный лидер, и окружение его действительно реально очень коррумпированное. Нужно было ставить в рамки, направлять, заставлять договариваться. И с курдами, которые сейчас, перепрыгнув под другую крышу, забрали с собой кусок очень важной территории, тоже.

Чиновники на внешнеполитической арене — это беда

Даже если выигрывается военным образом какое-то там дело, оно не подкрепляется дипломатической работой — четкой, внятной, экономической работой, социальной.

А ведь на самом деле проще всё.

Достаточно было просто отметиться в медиа, как на Западе делают:

какие-то сайтики, радио, мелочи малобюджетные.

Вместо того, чтобы проводить мероприятия, просто нужно поставить студию, которая будет ретранслировать какое-нибудь "Русское радио" или что-то еще. Включать свои новостные блоки.

И это уже будет мощь. Связь с населением наладится.

Но ведь это всё невозможно согласовать! Ты любое дело — которое там работает за рубежом — пытаешься протащить через государственные структуры, а это невозможно.

Получается, что государство скорее мешает, чем дает какую-то дорогу, коридор.

Держимся на ностальгии

— То есть наша ностальгия по советским временам оправдана, потому что и наши потенциальные и даже реальные партнеры тоже пока еще где-то вспоминают Советский Союз.

— Они многие учились еще в советских вузах, в московских вузах, и у них ностальгические чувства. Они по-русски говорят, у них восторженные какие-то воспоминания.

Бывает, что приезжает неофициально лидер страны и говорит: слушай, а можно, сейчас всех бросим, всех потеряем — и в метро поедем вдвоем, можно? Только чтобы никого не было. А то они же вокруг делегацию устроят, это привлекает много внимания. А я хочу, как в студенческие годы, сам поездить.

— Это просто даже представить невозможно. И даже до такого доходит…

— Я не придумываю эту историю. Короче, инструменты есть, они остались России по наследству. Но бюрократия…